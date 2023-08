Nhìn chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (39 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) nằm trên giường bệnh không nói được, anh Trần Lương Miên Vũ lộ rõ vẻ lo lắng. Vợ anh Vũ vừa trải qua ca phẫu thuật phức tạp để níu giữ mạng sống.

Mẹ chưa khỏi bệnh, vợ bất ngờ nguy kịch

Anh Vũ kể, cách đây 2 tháng, mẹ anh bị bệnh thiếu máu, phải vào một bệnh viện tuyến cuối ở TPHCM điều trị. Anh mượn 11 triệu đồng để lo cho mẹ, nhưng chỉ được 5 ngày thì cạn tiền, không thể trả đủ các chi phí xét nghiệm. Cực chẳng đã, anh Vũ đành bấm bụng xin cho mẹ xuất viện sớm.

Thời điểm vợ chồng anh bắt xe đưa mẹ về nhà, chị Mai bất ngờ đi đứng không vững, sốt cao, phải vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức) cấp cứu. Lúc đầu, anh Vũ chỉ nghĩ do thời tiết thay đổi nên sức khỏe vợ không tốt. Nhưng khi nghe phía bệnh viện thông báo tình hình, người đàn ông bàng hoàng.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Đặng Khôi Nguyên, khoa Nội tiết - Thận, Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, bệnh nhân Ngọc Mai đang điều trị cường giáp với thuốc thì nhập viện trong tình trạng sốt cao và đau họng.

Bệnh nhân được chẩn đoán bị tuyệt lạp bạch cầu (sụt giảm sản xuất bạch cầu nghiêm trọng) do thuốc kháng giáp, dẫn tới viêm phổi nặng.

Bệnh nhân được điều trị với thuốc kích thích bạch cầu và kháng sinh phổ rộng nhưng các vấn đề trên đáp ứng rất chậm. Bên cạnh đó, vì giảm bạch cầu và suy giảm miễn dịch, người phụ nữ có tình trạng nhiễm nấm xâm lấn hầu họng, cần điều trị với thuốc kháng nấm thời gian dài.

Sau thời gian điều trị tích cực, có sự hội chẩn với chuyên khoa Huyết học của Bệnh viện Chợ Rẫy, tình trạng viêm phổi và nhiễm nấm xâm lấn của bệnh nhân dần được đẩy lùi, số lượng bạch cầu hồi phục, hết sốt.

Lúc này, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật để xử lý triệt để bệnh lý cường giáp và các biến chứng liên quan.

Người phụ nữ được thay huyết tương trước khi bước vào cuộc phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp, sau đó trải qua hành trình hồi sức, hỗ trợ máy thở liên tục. Vì thời gian nằm điều trị kéo dài, chi phí điều trị của bệnh nhân tăng rất cao.

"Thời gian sắp tới, bệnh nhân vẫn phải tiếp tục điều trị đặc biệt, hỗ trợ dinh dưỡng, chi phí dự kiến cần hơn 100 triệu đồng. Gia đình bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, nên rất cần sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm" - Bác sĩ Khoa Nguyên cho biết thêm.

"Có đổ nợ, tôi cũng không bỏ vợ…"

Từ ngày bi kịch xảy đến, anh Vũ bỏ hết công việc để vào viện chăm sóc vợ. Hình ảnh người đàn ông tỉ mỉ giúp vợ vệ sinh, cho vợ uống sữa, còn mình ăn mì gói và cơm từ thiện đã trở nên quen thuộc với các nhân viên y tế khoa Nội tiết - Thận những ngày qua.

Người đàn ông chia sẻ, việc ăn uống tạm bợ với mình không phải vấn đề quan trọng. Nỗi lo lớn nhất của người chồng là khi nhìn vào ánh mắt của vợ, anh cảm nhận được chị Mai đang trải qua rất nhiều đau đớn.

Mỗi ngày trôi qua, chi phí điều trị của chị Mai lại tăng lên, còn con đường rời viện vẫn mịt mù. Trong khi đó, từ khi vào viện, anh đã không có khả năng chi trả viện phí cho vợ.

"Cô ấy là người bạn đời, là mẹ của con. Mình không dám nói trước điều gì, chỉ dành hết tình cảm lo cho bà xã. Có đổ nợ, tôi cũng không bỏ vợ…", người chồng trải lòng.

Theo anh Vũ, vợ chồng họ kết hôn vào năm 2006, có với nhau một con trai đang học lớp 11. Trước đây, kinh tế gia đình phụ thuộc chính vào nghề sơn của người chồng tại một cửa hàng.

Nhưng cách đây vài năm, tiệm sơn đóng cửa khiến người đàn ông mất công việc ổn định, chỉ có thể kiếm sống tự do, ai cần gì làm đó. Cũng chính vì hoàn cảnh khó khăn mà vợ anh dù bị bướu cổ đã lâu nhưng không điều trị triệt để.

Nghĩ vì lý do trên mà vợ mới bệnh nặng như ngày hôm nay, người chồng cứ tự dằn vặt mình.

"Trong lúc điều trị, bác sĩ bảo vợ tôi bệnh nặng lắm, điều gì cũng có thể xảy ra. Thấy vợ sức khỏe càng ngày càng đi xuống, tôi sợ và rất hoang mang", anh Vũ nhớ lại.

Nhìn vào tờ giấy đóng tạm ứng viện phí hơn 30 triệu đồng nhân viên y tế vừa đưa, anh Vũ lặng im, nét mặt tối sầm. Giờ đây, anh không biết đào đâu ra số tiền lớn như vậy.

"Tôi chỉ mong có đủ số tiền để vợ có thể tiếp tục điều trị, sớm khỏe mạnh trở về với gia đình là đủ rồi, không cần đòi hỏi gì thêm nữa. Xin các nhà hảo tâm giúp đỡ cho bà xã…", anh Vũ khẩn cầu.

