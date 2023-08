Đó là hoàn cảnh đáng thương của chị Lê Thị Nga (ngụ Phú Yên), khi đã rong ruổi từ quê nhà xa xôi vào TPHCM để tìm đường sống cho người chồng đang khỏe mạnh bỗng nguy kịch.

Nằm liệt, nguy kịch vì căn bệnh hiểm ác

10 phút ngắn ngủi được các nhân viên y tế khoa Nhiễm Việt - Anh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cho vào thăm chồng, chị Nga cố kìm nén. Nhưng cuối cùng, nước mắt vẫn bật ra. Vừa khóc, chị vừa nắm chặt tay chồng, nức nở: "Em nè, ráng về nhà với vợ con nghe chưa. Em không có bỏ anh đâu…".

Trên giường bệnh, anh Nguyễn Thành Vũ (41 tuổi, quê Bình Định), từng là trụ cột gia đình, giờ lại nằm bất động, xung quanh là dây dợ chằng chịt và tiếng máy thở lạnh lùng. Không nói được gì, anh ngước ánh nhìn về phía vợ, rồi cũng chỉ biết bày tỏ nỗi niềm bằng nước mắt.

Khi đã dần bình tĩnh, chị Nga kể với phóng viên, nhiều năm trước, anh Vũ đã không nề hà định kiến và sự gièm pha, chịu lấy người đàn bà từng trải qua một lần lầm lỡ là mình. Hai người trong cảnh nghèo khó đã gặp rồi thương nhau, rổ rá cạp lại.

Để sinh sống, vợ chồng chị Nga, anh Vũ cùng nhau thuê đất người quen làm ruộng. Hết mùa lúa, họ bán rạ cho hàng xóm nuôi bò, đổi gạo sinh sống.

Khi ruộng bị lấy lại cũng là lúc cuộc sống của họ đã nghèo càng bấp bênh hơn. Anh Vũ chuyển sang đi cưa cây thuê, thu nhập chỉ khoảng 2 triệu đồng/tháng. Còn chị Nga xin vào công ty gỗ, nhưng được một thời gian cũng lâm vào cảnh thất nghiệp, phải bạ đâu làm đó chạy ăn từng ngày.

Hai tháng trước, anh Vũ đang khỏe mạnh bỗng có triệu chứng đau đầu, da bong tróc lên và bị nôn mửa. Các bác sĩ ở bệnh viện địa phương chẩn đoán người đàn ông bị nhiễm trùng đường ruột và bị suy tim, vảy nến.

Sau hai tuần điều trị, bác sĩ cho anh Vũ về nhà dùng thuốc. Nhưng chỉ ít ngày, bệnh của anh bất ngờ tái phát, lâm vào nguy kịch, phải tái nhập viện cấp cứu. Bệnh nhân nhanh chóng được tuyến tỉnh chuyển lên TPHCM vì tình trạng quá nặng.

Tiến sĩ, bác sĩ Hồ Đặng Trung Nghĩa, Trưởng khoa Nhiễm Việt - Anh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cho biết, thời điểm được chuyển từ tuyến dưới lên, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê sâu, có mủ trong não rất nhiều.

Thăm khám và làm các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán người đàn ông bị viêm màng não mủ do vi khuẩn E. Coli, viêm mô tế bào, viêm phổi và nhiễm trùng nấm. Bệnh nhân được hồi sức và dùng hàng loạt các biện pháp can thiệp hỗ trợ.

Đến nay, tình trạng nhiễm trùng não đã cải thiện, nhưng bệnh nhân vẫn bị di chứng tổn hại não nặng, chỉ có thể gật đầu và còn yếu nửa người, phải ăn qua đường ống. Hiện tại, người đàn ông đã được chuyển sang một cơ sở khác để phục hồi chức năng.

Thấp thỏm lo sợ chồng bị bệnh viện trả về

Khoảng thời gian phải túc trực trong viện, người vợ vừa kiệt sức khi nghĩ về chồng, vừa đau lòng, lo lắng cho các con ở nhà. Rồi chị tự trách bản thân, nếu có tiền mua thuốc cho chồng uống sớm, bệnh tình có lẽ không trở nặng thế này.

"Lúc ở quê, bác sĩ cho toa thuốc 700.000 đồng, mà trong người không có tiền, nên mình chỉ mua có phân nửa. Có khi do uống thuốc không đủ nên anh mới nguy kịch đến bây giờ…", chị Nga kể trong tiếng nấc.

Ngày vào TPHCM, người vợ chỉ có hành trang là 10 triệu đồng. Và số tiền cũng nhanh chóng cạn, khi chị phải tạm ứng cho bệnh viện và trang trải những chi phí khác.

Đến nay, chị Nga đã vay hơn 100 triệu đồng để chạy chữa cho chồng, nhưng không đủ để anh Thành Vũ xuất viện.

"Bữa giờ tôi mượn ở quê, giờ vay người ta hết được nữa rồi. Các anh em trong nhà ai cũng bệnh và cũng khổ, không thể giúp được mình. Mấy lần tôi cũng định xin cho chồng về, nhưng bác sĩ nói còn cứu được, kêu là ảnh mở mắt, bỏ tội lắm.

Nếu bệnh viện trả về thì mình đành chấp nhận…", chị Nga nghẹn ngào tâm sự.

Không đủ cả tiền ăn, mỗi ngày, chị Nga lại chờ phòng Công tác xã hội của bệnh viện phát phiếu cơm miễn phí, rồi tiết kiệm từng bữa một, vì sợ hết sẽ không còn gì ăn nữa.

Nghe bác sĩ báo chồng có 80% cơ hội cứu sống, cần điều trị nhiều tuần nữa, ánh mắt chị Nga lóe lên niềm hy vọng, nhưng sau đó lại tối sầm, vì nghĩ đến viện phí.

"Bác sĩ nói nửa người bên phải anh ấy bị liệt, hiện nhìn được chứ không nói chuyện được. Mong muốn lớn nhất bây giờ của tôi là có đủ tiền để chồng ở lại tiếp tục điều trị, để anh ấy ráng cố gắng về với vợ con. Giờ tôi hết cách rồi", chị Nga nói giọng nghẹn ngào.

Nghe tiếng khẩn cầu của vợ, anh Vũ nằm trên giường bệnh mắt cũng giàn giụa nước. Đó có lẽ là những giọt nước mắt khao khát được sống, được trở về lo cho vợ và đứa con mới 9 tuổi cần sự chở che của mái ấm gia đình.

Hoàng Lê - Anh Thư

