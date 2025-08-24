Mẹ nghèo mò cua, bắt ốc nuôi chồng và 2 con đều mắc bệnh tâm thần

Ở tuổi 65, khi bạn bè đồng niên an hưởng tuổi già, bà Trần Thị Bốn, thôn An Long, xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng vẫn gồng mình mưu sinh, chăm sóc người chồng và 2 con mắc bệnh tâm thần. Cuộc đời bà là chuỗi ngày dài của những bi kịch nối tiếp.

“Tôi khổ từ bé đến giờ, có lẽ khi chết đi mới hết khổ thôi!”, bà Bốn ngậm ngùi chia sẻ về cuộc đời mình. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, không được học hành, bà lớn lên trong cảnh thiếu thốn trăm bề. Năm 1985, bà nên duyên cùng ông Phạm Văn Tư (SN 1960), người cùng xã.

Ông Phạm Văn Tư bị di chứng do mảnh sắt đâm vào đầu (Ảnh: Ngô Linh).

Ông Tư từng nhập ngũ năm 19 tuổi, tham gia xây dựng tuyến phòng thủ biên giới tại Lạng Sơn. Năm 1983, một tai nạn lao động khiến ông bị mảnh sắt găm vào đầu, dẫn đến chấn thương sọ não. Sau đó, ông xuất ngũ về quê, lập gia đình và có con.

Năm 1986, vợ chồng bà Bốn đón cô con gái đầu lòng. Hạnh phúc ngắn ngủi khi ông Tư tái phát bệnh do di chứng chấn thương sọ não. Từ đó, bà Bốn trở thành trụ cột chính của gia đình, làm giúp việc nhà để kiếm tiền nuôi chồng con.

Tuổi đã cao, bà Trần Thị Bốn vẫn hàng ngày chăm chồng, chăm con (Ảnh: Ngô Linh).

Bi kịch chưa dừng lại. Năm 25 tuổi, con gái đầu của bà, chị Phạm Thị Trung Kiên (SN 1986), bị lừa bán. Bà phải nhờ công an truy tìm mới đưa được con về. Tuy nhiên, sau khi trở về, chị Kiên bắt đầu mất trí, điên loạn.

“Con bé học đến lớp 8 thì nghỉ, sau đó lỡ dại mang thai nhưng bên kia chỉ nhận cháu. Mỗi khi lên cơn cháu nó lại đập phá, la hét và xé nát quần áo, đôi lúc còn bỏ nhà đi nên gia đình phải cột chân lại”, bà Bốn nghẹn ngào kể.

Nhìn về căn phòng đóng kín mít, bà Bốn mắt đỏ hoe cho hay, đó là phòng của anh Phạm Văn Luật (SN 1990), con trai duy nhất của ông bà, mắc bệnh tâm thần.

“Lúc lên cơn nó đập phá, đôi khi còn đuổi đánh cha mẹ, làm những chuyện động trời. Giờ uống thuốc nam nên đỡ hơn, cứ nằm im ỉm trong nhà”, bà Bốn chia sẻ.

Một căn chòi gần nhà làm nơi sinh sống của chị Kiên (Ảnh: Ngô Linh).

Gần 2 năm nay, bà Trần Thị Bốn và cô con gái út Phạm Thị Định (SN 1996) phải nghỉ việc để về quê chăm sóc 3 người thân mắc bệnh tâm thần. Trước đây, ông Tư được xem là người “tỉnh” nhất nhà, đảm nhiệm việc trông nom hai con. Tuy nhiên, khi ông ngày càng già yếu và bệnh tình của 2 con trở nặng, mẹ con bà Bốn đành khăn gói trở về.

“Tôi cũng đã lớn tuổi, bệnh tật liên miên, về quê chỉ biết bện chổi và mò cua, bắt ốc để bán lấy tiền sinh hoạt. Việc lo cho anh chị phải nhờ đến bé út, tội nó lắm, thấy hoàn cảnh vậy nên nó chưa dám nghĩ chuyện lập gia đình”, bà Bốn bật khóc vì thương con.

Bà Bốn bện chổi, mò cua bắt ốc để kiếm thu nhập, nuôi chồng con bị bệnh (Ảnh: Ngô Linh).

Ông Đỗ Đình Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quế Sơn, cho biết, gia đình bà Trần Thị Bốn thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương, với 3 trong số 5 thành viên mắc bệnh tâm thần. Hiện nay, cả gia đình chỉ sống dựa vào bảo trợ xã hội và các công việc không ổn định.

Họ hàng, láng giềng và chính quyền địa phương đã hết sức quan tâm, giúp đỡ gia đình. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế chung còn nhiều khó khăn, sự hỗ trợ chưa thể đáp ứng đủ. Thông qua báo Dân trí, ông Hùng mong bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình bà Bốn vượt qua giai đoạn khó khăn này.