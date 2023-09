Bố mẹ mất, tương lai mịt mù của cậu bé mồ côi 6 tuổi

Ngày giữa tháng 9, trong căn nhà nhỏ ở thôn Lạc Thành Đông (xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), bà Lê Thị Năm (69 tuổi) lúi húi dọn dẹp căn bếp nhỏ mới được địa phương hỗ trợ lợp lại mái tôn. Căn nhà của bà được địa phương nhiều lần quan tâm hỗ trợ để chống chọi mưa lũ miền Trung.

Bà Năm tâm sự, cuộc đời bà có thể gói gọn trong một chữ "khổ", cơ cực từ lúc nhỏ đến khi về già. Vợ chồng bà, hai người nghèo cưới nhau, sinh 3 người con, 1 người đã mất. Chồng bà cũng sớm qua đời. Bà Năm đơn thân nuôi 2 con.

"Sống toàn nhà phên, vách nứa, chỗ ướt mẹ nằm chỗ ráo phần con. Tôi cũng không nhớ mình làm nhà bao nhiêu lần, bởi nhà làm tạm bợ, phên dậu bằng tre, qua vài đợt bão lũ là hư hại", bà Năm kể.

Đời bà Năm khổ, đời người con gái thứ hai của bà cũng lao đao. Mẹ của bé Nguyễn Thiện Toàn (SN 2017), đứa cháu ngoại đang được bà nuôi nấng, lần đầu lấy chồng chưa được 1 năm thì chồng mất. Sau đó, chị đi làm công nhân, nên duyên với ba của bé Toàn.

"Con tôi vốn mắc bệnh hiểm nghèo, tôi cứ nghĩ cuộc đời nó xong rồi. Suốt nhiều năm trời, tôi không tài nào chợp mắt, thức trắng đêm, trằn trọc thương con. Sự xuất hiện của bé Toàn giống như phép màu, tôi mừng lắm vì cuối cùng nó cũng có một đứa con để nương tựa sau này nếu tôi có chết đi", bà Năm chia sẻ.

Thế nhưng, mẹ của bé Toàn không qua khỏi. Bố của bé nghĩ quẩn, cũng tìm đến cái chết. Tai họa liên tiếp ập đến, đứa trẻ mới 6 tuổi đã mồ côi cha mẹ.

"Toàn quấn quýt ba nó lắm. Con gái tôi và ba của bé Toàn mất hơn một năm rồi, thằng bé biết đấy nhưng không hiểu, đôi lúc nó hỏi sao ba không đến thăm con. Tội lắm", bà Năm ứa nước mắt nói.

Ôm đứa cháu ngoại bé bỏng vào lòng, bà Năm chia sẻ thêm, năm nay bé Toàn vào lớp Một nhưng vẫn chưa nhận rõ mặt chữ. Dì ruột của bé là chị Hồng Liên (con đầu bà Năm) giúp đưa đón cháu đi học.

"Con gái đầu tôi cũng đã có gia đình, 2 con nhỏ, vợ chồng làm lụng cũng chỉ đủ nuôi gia đình. Nó cũng thương cháu lắm, nhưng còn gia đình riêng nữa, giúp cháu được đến đâu hay đến đó thôi", bà Năm rầu rĩ nói.

Điều bà Năm lo lắng nhất là bà đã già yếu, mai kia bà không còn, cháu ngoại của bà không biết nương tựa vào đâu.

Ông Lê Đắc Tình - Phó Chủ tịch xã Điện Hồng - xác nhận gia đình bà Lê Thị Năm thuộc diện hộ nghèo tại địa phương, bà già yếu, không còn sức lao động, lại nuôi cháu ngoại mới 6 tuổi nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Địa phương cũng luôn quan tâm, tạo điều kiện cho 2 bà cháu nhưng xã cũng có nhiều hoàn cảnh khó khăn nên không thể giúp được gì nhiều.

Ông Tình cũng hy vọng các mạnh thường quân, bạn đọc báo Dân trí thương tình giúp đỡ hai bà cháu vượt qua nghịch cảnh.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4986 xin gửi về:

1. Bà Lê Thị Năm, 69 tuổi, thôn Lạc Thành Đông, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.

Số điện thoại: 0702705917.

Tài khoản ATM chị Nguyễn Thị Hồng Liên (dì ruột bé Nguyễn Thiện Toàn): 2016 2060 58993 - Ngân hàng Agribank.