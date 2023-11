Mẹ mắc ung thư, lo 4 con nhỏ dang dở đường đến trường

Trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ đã xuống cấp nghiêm trọng, chị Võ Thị Mỹ Sang (35 tuổi, trú khối Bằng An Đông, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đang dỗ dành cậu con trai út 2 tuổi.

Hai ngày nay, cậu bé nóng sốt, ăn uống khó khăn, dù rất mệt mỏi sau đợt điều trị hóa chất lần thứ 4, chị Sang vẫn phải gắng gượng để chăm con cho chồng đi làm.

"Chồng tôi làm thợ hồ, công việc bấp bênh lắm, nay đang vào mùa mưa bão nên tìm việc càng thêm khó. Người ta gọi đi làm ngày nào là mừng ngày đó, con cái có thêm ít sữa", chị Sang buồn bã nói.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, chị Sang cho biết, vợ chồng chị lấy nhau với đôi bàn tay trắng, cha mẹ hai bên cũng chẳng khá giả gì. Không miếng đất "cắm dùi", vợ chồng ở tạm trong căn nhà cũ của người chú, mới đó đã ngót nghét hơn 12 năm.

Căn nhà xuống cấp theo thời gian, đôi vợ chồng trẻ cũng muốn dành dụm để xây nhà mới, nhưng cứ lần lữa mãi cho đến khi 4 đứa con lần lượt chào đời. Gia đình nhỏ với 6 nhân khẩu, kinh tế bấp bênh, cố gắng lắm mới lo được cho cả bốn được đi học đầy đủ.

"Vợ chồng định dừng ở cháu thứ ba nhưng con cái trời cho thì nhận thôi, may mắn các bé đều ngoan ngoãn, vâng lời. Lúc trước, tôi làm công nhân may, chồng phụ hồ, cũng đủ ăn qua ngày, nhưng ai ngờ số phận lại nghiệt ngã như vậy", chị Sang bật khóc.

Chị Sang phát hiện ung thư vú cách đây 4 tháng, khi chị đi khám sức khỏe thường niên do công ty tổ chức. Lúc này, căn bệnh đã ở giai đoạn 3. Mọi thứ trước mắt như sụp đổ, bao ước mơ, dự định chưa kịp thực hiện và cả tương lai của bốn đứa trẻ khi chúng còn quá nhỏ.

Theo chị Sang, chị đã điều trị hóa chất đến lần thứ 4 (liệu trình 8 lần), nếu may mắn hợp thuốc có trong danh mục bảo hiểm y tế thì mỗi đợt hóa trị tốn khoảng 1,5 triệu đồng; nếu không hợp thì phải dùng thuốc ngoài, mỗi đợt có khi lên đến gần 20 triệu.

"May mắn tôi vẫn hợp thuốc bảo hiểm, nếu phải dùng thuốc ngoài thì chắc phải dừng điều trị. Tôi phải nghỉ việc để chữa bệnh, công việc của chồng thì bấp bênh, kinh tế ngày càng kiệt quệ, không biết trụ được bao lâu", chị Sang nói trong nước mắt.

Ông Nguyễn Đình Tám - Khối trưởng khối phố Bằng An Đông - cho biết, gia đình chị Sang lâm vào cảnh ngặt nghèo do chị bệnh nặng, chồng là phụ hồ nên công việc bấp bênh và 4 cháu còn quá nhỏ. Bà con khối phố động viên, chia sẻ với gia đình nhưng mỗi người cũng chỉ giúp được một chút.

Theo bà Thân Thị Học, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Điện An, gia đình chị Võ Thị Mỹ Sang thuộc diện khó khăn, các cấp đoàn thể cũng đã đến thăm hỏi, động viên chị vượt lên nghịch cảnh. Địa phương cũng đang cố gắng kêu gọi để giúp chị xây dựng lại căn nhà cho tốt hơn, an toàn hơn mỗi mùa mưa bão.

Thông qua báo Dân trí, bà Học mong muốn các nhà hảo tâm, bạn đọc của báo quan tâm, giúp đỡ gia đình chị Sang vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Để chị có điều kiện tiếp tục chữa bệnh, các cháu được học hành đến chốn.

