Mẹ nghèo hiến thận cứu người, mong "hữu duyên" đến với con trai suy thận

Góa phụ 2 con thơ, 18 năm gồng mình làm đủ mọi việc để trả nợ, nuôi con

Người phụ nữ mang số phận truân chuyên kể trên là chị Nguyễn Thị Điệp, (SN 1970, thường trú ở Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội). Một ngày hạ tuần tháng 3, phóng viên Dân trí tìm đến thăm chị Điệp, ngay sau khi lá thư kêu cứu đẫm nước mắt của góa phụ tội nghiệp được gửi tới tòa soạn.

Con đường nhỏ men theo bờ mương, đưa chúng tới một căn phòng trọ nhỏ nằm sâu trong thôn Thượng, xã Cự Khê (Thanh Oai, Hà Nội). Nơi đây mẹ con chị Điệp đang tá túc qua ngày.

Trên tấm phản gỗ kê ở góc phòng trọ, chị Điệp choàng tay ôm chặt lấy cậu con trai 23 tuổi đang nằm co quắp, run rẩy. Gương mặt chàng trai trẻ phù thũng, xám ngoét với 2 hàm răng đang va vào nhau lập cập.

Ngước lên đôi mắt ầng ậc nước, chị Điệp nói với chúng tôi trong tâm trạng rối bời, lo lắng: "Cháu từ bệnh viện về nhà hôm qua, giờ tự dưng lại sốt cao, em lo quá không biết làm sao nữa…".

Vừa khóc, vừa nói, chị Điệp vừa lấy khăn ấm lau khắp người con trai. Sau khi uống hạ sốt lại được mẹ chăm sóc, chàng trai trẻ dường như đã tạm ngắt cơn sốt cao, hơi thở đã đều hơn. Nắm chặt bàn tay gầy guộc nổi đầy gân xanh của cậu con trai, người mẹ trải lòng:

Sóng gió bắt đầu ập đến gia đình chị Điệp từ 20 năm trước. Năm 2004, chồng chị bất ngờ phát hiện mắc ung thư thận. Nhà nghèo không bao giờ dư nổi một đồng, để chạy chữa cho chồng, chị đành phải bán căn nhà đang ở tại khu tập thể xí nghiệp 130 (Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội).

Kể từ đó, ngoài những lúc cùng chồng ở bệnh viện, mẹ con chị sống vất vưởng khắp nơi, nay thuê trọ chỗ này, mai thuê chỗ khác.

Với bao nỗ lực của người vợ nghèo khó, chồng chị cũng chỉ cầm cự được 2 năm, đến năm 2006 anh bỏ mẹ con chị mà đi. Về bên kia thế giới, người chồng để lại trên vai người vợ góa gánh nợ khổng lồ và 2 đứa con còn thơ dại.

"Lúc ấy thằng bé lớn mới 8 tuổi, còn thằng bé này được 5 tuổi. 18 năm qua em làm đủ mọi việc từ giúp việc, nhặt phế liệu, rửa bát…, để trả nợ dần và nuôi con. Những tưởng mọi chuyện sắp qua rồi, thì ai dè tai họa lại giáng xuống đầu con trai em…", chị Điệp bật khóc nấc.

Con trai học năm cuối đại học bất ngờ mắc suy thận giai đoạn cuối

Thời gian thấm thoát trôi qua, cậu con lớn của chị Điệp đã có gia đình riêng và thuê trọ ở gần nơi ở của mẹ. Đứa con nhỏ Trần Văn Huy (SN 2001) đang học năm cuối trường Đại học Xây Dựng Hà Nội bất ngờ đổ bệnh hiểm nghèo.

Chị thổn thức kể: Cuối tháng 9/2023, Huy thấy trong người hay mệt mỏi, khó thở. Huy nghĩ mình bị trúng gió do hay đi làm đêm, nên chỉ mua thuốc cảm về uống.

Tối muộn ngày 30/9/2023, ở chỗ làm thêm Huy bất ngờ ngất xỉu ngã lăn ra đất khi đang bê phở cho khách. Chàng trai trẻ được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu khẩn cấp trong tình trạng suy hô hấp, huyết áp tăng cao vọt.

"Nhận kết quả thằng bé mắc suy thận giai đoạn cuối, kèm viêm phổi, tăng huyết áp, suy tim phải lọc máu ngay lập tức, chân tay em rụng rời. Sao ông trời lại bất công với mẹ con em như vậy!

Hôm trước thằng bé còn bảo, mẹ con mình sắp hết khổ rồi, ra trường con sẽ đi làm nuôi mẹ, con sẽ tích cóp mua nhà để mẹ không phải lang bạt thuê trọ nữa. Vậy mà…", không nói hết câu, chị Điệp ôm mặt nức nở.

Kể từ đó, tuần 3 buổi Huy phải đến bệnh viện lọc máu. Căn bệnh đã đến giai đoạn cuối, kèm theo nhiều biến chứng khiến Huy không thể tiếp tục đi học, chàng sinh viên năm cuối xin nhà trường cho bảo lưu.

Người mẹ nguyện đánh đổi mạng sống để cứu con

"Em muốn lấy 1 quả thận của mình để thay cho thằng bé. Nhưng em nhóm máu B, Huy nhóm máu O, nên không thay được. Giờ chỉ biết trông chờ vào nguồn thận hiến thôi.

Bác sĩ bảo phải ghép càng sớm càng tốt, bởi cháu bị biến chứng vào nhiều cơ quan nội tạng", chị Điệp buồn rầu nói.

Những ngày cùng con ở bệnh viện, chị Điệp thấu hiểu nỗi đau đớn, bất lực của các bệnh nhân suy thận, người mẹ này đã có một nghĩa cử cao đẹp vô cùng cao đẹp.

"Em tình nguyện hiến một quả thận của mình cho một bệnh nhân cùng quê, cũng mong con trai em hữu duyên sớm gặp được điều tương tự như mẹ nó đã làm…", chị Điệp ngước lên đôi mắt đỏ hoe, chứa chan hy vọng.

Chị cho biết thêm, sau khi hiến thận sức khỏe của chị có suy giảm. Nhưng, để trang trải cuộc sống, ngoài những lúc không phải cùng con ở bệnh viện, chị đến các chung cư xin làm giúp việc theo giờ, tranh thủ đêm muộn thì đi nhặt phế liệu.

"Em làm mọi việc cũng chỉ đủ để 2 mẹ con sống qua ngày, còn tiền thuốc, tiền chạy thận của Huy mỗi tháng khoảng 7 triệu đồng, tiền thuê trọ…, em chưa biết tìm ở đâu!

Nhìn con ngày càng yếu, lòng em đau xót lắm. Bác sĩ bảo, cách duy nhất cứu con là ghép thận. Nhưng em giờ bất lực thật rồi. Cúi đầu xin cô, bác, anh, chị giúp đỡ!", người đàn bà góa bất hạnh chắp tay trước ngực khẩn cầu.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Bùi Huy Cảo, Tổ trưởng tổ dân phố số 1, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội cho biết: "Hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Điệp rất éo le. Từ ngày bán nhà chữa bệnh cho chồng, chị phải dắt theo 2 con đi thuê trọ.

Biết tin con trai chị mắc bệnh hiểm nghèo, chúng tôi ai nấy đều thương cảm và đang vận động mọi nguồn lực giúp đỡ gia đình chị. Bà con chúng tôi rất mong báo Dân trí và các bạn đọc chung tay hỗ trợ, giúp mẹ con chị Điệp vơi bớt khó khăn, có kinh phí tiếp tục điều trị bệnh".

