Mẹ nằm thoi thóp, lo tương lai của cô con gái học giỏi

Hai năm trước, chị Lê Thị Thanh (50 tuổi, trú thôn Mỹ Hòa, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) thấy đau ở ngực, đi khám mới biết do bệnh ung thư vú.

Thế nhưng gia cảnh khó khăn, người phụ nữ này đành trở về nhà tự điều trị bằng thuốc nam.

Sau thời gian uống thuốc nam thấy đỡ, chị Thanh lại khăn gói đi tỉnh Gia Lai trồng dưa thuê, dành dụm tiền gửi về cho con gái Lê Thị Hoài Thương (15 tuổi) ở nhà có tiền ăn học.

Ngờ đâu, cách đây hơn 2 tháng, bệnh tình của chị Thanh tái phát. Khi vào TPHCM khám, bác sĩ "lắc đầu" vì chị đã ung thư giai đoạn cuối, di căn sang phổi.

Trong căn nhà cũ kỹ của cha mẹ, tiếng ho dồn dập của chị Thanh làm người nghe "nóng ruột, nóng gan". Thấy người lạ đến, người phụ nữ cong người gắng ngắt cơn ho và nhìn về phía Thương, nói thều thào: "Xin hãy giúp con gái tôi với!".

Ông Lê Ngọc (74 tuổi, cha chị Thanh) cho biết, hai vợ chồng Thanh kết hôn và sinh cháu Thương, chung sống 7 năm thì ly hôn, con gái sống cùng mẹ. Để có tiền nuôi con, người mẹ đơn thân mưu sinh nhờ vào chiếc xe đẩy bán bánh mì, nhiều lắm một ngày kiếm được 150.000 đồng.

Thấy con gái ngày càng lớn, chi tiêu cho việc học hành tốn kém hơn, còn thu nhập từ xe bánh mì bấp bênh, nên chị Thanh quyết định đi trồng dưa mướn ở các tỉnh Tây Nguyên.

Dù công việc khá vất vả, nhưng đổi lại chị được trả công hàng ngày nhiều hơn. Chị có khoản dành dụm, gửi về nhà lo cho việc ăn học của con gái.

Bất ngờ giữa năm 2021, chị Thanh thấy ngực mình có dấu hiệu bất thường, đi khám mới biết mắc bệnh ung thư. Nay căn bệnh không còn cách chữa trị, nỗi lo lớn nhất của chị trước khi mất là đứa con gái ngoan hiền, học giỏi.

Trong căn nhà của gia đình, nơi trang trọng nhất là chiếc tủ kính xếp đầy giấy khen của cháu Thương. Ông Lê Ngọc cho hay, trong suốt 9 năm học, Thương đều là học sinh giỏi. Ngoài ra, cháu còn đạt học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh môn ngữ văn.

"Con gái tôi bệnh nặng, vẫn canh cánh nỗi lo trong lòng không ai nuôi con nó ăn học. Vì Thanh biết, tôi thì sức già yếu, bản thân còn lo chưa xong, tiền đâu lo cho cháu. Bởi vậy, cứ nhìn con thơ, nước mắt con tôi chảy thành dòng", ông Ngọc tâm sự.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, giáo viên trường THCS Nguyễn Thế Bảo (chủ nhiệm lớp 9 của Thương) nhận xét Thương là một học sinh ngoan hiền, học giỏi của lớp. Ngoài ra em còn đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh môn ngữ văn.

"Ở lớp, Thương là đứa trẻ ngoan, học giỏi được mọi người quý mến. Trước đây, gia đình em đã khó khăn, nay mẹ đổ bệnh hiểm nghèo nên vất vả bội phần. Vừa qua, nhiều cô giáo ở trường đến thăm mẹ của Thương và động viên em cố gắng học hành", cô Mỹ cho hay.

Ông Nguyễn Minh Lai, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng xác nhận gia đình chị Lê Thị Thanh có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương, cần sự giúp đỡ.

"Gia cảnh nhà chị Thanh trước nay đã khó khăn, nay lại đổ bệnh ung thư giai đoạn cuối, tiêu tốn nhiều tiền chữa trị. Chị Thanh còn có một con gái mới 15 tuổi, học giỏi, mong cháu được giúp đỡ để ăn học đến nơi đến chốn", Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng chia sẻ.

