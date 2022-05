Mẹ mất, căn nhà bị đốt rụi trong ngày làm ma cho bố, 2 con mồ côi lay lắt

Mẹ bỏ đi, hai chị em cũng thất học

Nơi ở của hai chị em Thị Lương (SN 2007) và Thị Thơm (SN 2010) nằm ở căn nhà cuối cùng bon Bu Prăng 2, xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông). Từ nơi ở ấy, hai chị em phải đi bộ hơn 1km nữa mới tới được căn nhà cũ mà chúng đã từng gắn bó hơn 10 năm nay. Từ ngày bố mất, căn nhà ấy cũng bị đốt bỏ, trên đất bây giờ chỉ còn lại một đống tro tàn.

Nhắc về hoàn cảnh chị em Thị Lương, Thị Thơm, người dân cũng phải xót xa trước bất hạnh của những đứa trẻ M'nông này. Cả hai đứa trẻ mồ côi, không biết chữ, không nhà cửa, sống co cụm như những lùm cỏ lau trên vùng đất biên giới Quảng Trực.

Ông Bùi Minh Hải, Trưởng bon Bu Prăng 2 cho biết đầu tháng 4 vừa qua, khi cả hai chị em Thị Lương đi cách ly, điều trị Covid-19 thì bố các em mất. Trước đó 2 năm, mẹ của Thị Lương trong lúc đi làm thuê cũng qua đời.

"Theo tục lệ, căn nhà của Thị Lương phải đốt bỏ khi làm ma cho bố. Cũng từ ngày ấy, cả hai chị em không còn nơi trú ngụ, phải sống nhờ trong căn bếp của một người họ hàng", anh Hải nói.

Theo Trưởng bon Bu Prăng 2, vì hoàn cảnh khó khăn, cả hai chị em chưa được đến trường nên dù đã 15 và 12 tuổi, hai đứa trẻ đều chưa biết chữ. Sau ngày bố mất, chính quyền địa phương vận động, cả hai em tham gia lớp xóa mù chữ của địa phương vào buổi tối, còn ban ngày theo người lớn đi làm thuê cho các hộ khác trong vùng.

Ước mơ được đến trường

Khi được hỏi về cuộc sống sau khi trở thành trẻ mồ côi, Thị Lương không giấu nổi những cảm xúc vốn đã dồn nén bao lâu nay.

Cô bé cho biết ngày bố còn sống, em nhận công việc trông trẻ cho một hộ dân trong xã, với số tiền 2,5 triệu đồng/tháng, còn em gái thì đi làm cỏ hoặc thu hoạch cà phê, mắc ca. Chưa một ngày được đến lớp nên chỉ đến khi được tham gia lớp học xóa mù chữ, cả hai cô bé M'nông này mới có thể viết được tên mình.

"Mẹ bỏ đi lâu rồi, dù ở cùng xã nhưng không về thăm hai chị em. Đến ngày mẹ mất, mọi người báo thì cả hai chị em mới được đến gặp mẹ. Cũng từ ngày mẹ bỏ đi, bố suốt ngày say xỉn nên chúng em không được đi học vì nhà không có tiền", Thị Lương kể.

Nói rồi, cả hai chị em lấy từ đầu giường ra một cuốn sách Tiếng Việt, khoe rằng sau gần 2 tuần đi học, đến nay cả hai đã biết mặt chữ. Không chỉ biết viết tên mình, chị em Thị Lương đã viết ra những dòng tâm sự, chất chứa những nỗi niềm của hai đứa trẻ mồ côi.

"Không biết chữ, cả hai chị em chỉ biết đi làm thuê cho người dân. Bây giờ được đi học, chúng em hạnh phúc. Ngày nào không đi làm, em và em gái đều mang sách ra đọc lại bài. Dù chưa thể đọc lưu loát, nhưng em nghĩ chỉ cần mình cố gắng thì sau khi kết thúc lớp học, cả hai chị em sẽ không còn mù chữ nữa", Thị Lương nói thêm.

Sau khi đã ăn xong bữa cơm trưa, cả hai chị em Thị Lương lại lội bộ, trở về nơi ở cũ từng gắn bó hơn 10 năm. Giữa một vùng đất cỏ mọc gần bằng đầu người, chỉ còn sót lại một đống than lớn và vài tấm tôn cũ rách. Nơi ấy từng lưu giữ những kỷ niệm tuổi thơ của hai chị em, nhưng cũng chất chứa những đau thương sẽ đi theo các em suốt cuộc đời.

Thị Lương kể: "Cả hai chị em đã chấp nhận việc mẹ bị bỏ rơi. Suốt bao nhiêu năm nay, cả hai được một tay bố chăm sóc nhưng càng lớn, chúng em càng khát khao có một gia đình trọn vẹn. Thiếu đi tình cảm của mẹ, Thị Thơm càng ngày càng ít nói, sống khép mình, lúc nào cũng chỉ nhắc về bố".

Đưa đôi mắt nhìn quanh nơi mình từng sinh sống, ký ức ùa về trong tâm trí của hai chị em Thị Lương và Thị Thơm. Cô bé cho biết từ ngày không còn bố bên cạnh, cả hai cô bé chọn căn bếp nhỏ, chật chội và lấm lem làm nơi tá túc.

Gương mặt buồn với đôi mắt đỏ hoe, Thị Lương cúi gằm xuống, nước mắt rơi lã chã: "Gia đình em có một sào đất rẫy đã bỏ không nhiều năm nay. Bây giờ, trở thành trụ cột của gia đình, thay bố mẹ chăm sóc em gái, em dự định sẽ trồng cà phê trên đám đất rẫy đó. Trước mắt em và em gái sẽ đi làm thuê, còn tối sẽ đi học lớp xóa mù chữ. Một vài năm nữa, khi đến tuổi đi làm công nhân, có thể em sẽ đi làm để nuôi em gái, cho em được đi học đàng hoàng".

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh của hai chị em Thị Lương, ông Nguyễn Hải Lý, Chủ tịch UBND xã Quảng Trực cho biết, sau khi người thân của hai cháu qua đời, chính quyền địa phương đã kêu gọi các cá nhân, tổ chức chung tay hỗ trợ các cháu ổn định tâm lý và cuộc sống. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất hiện nay là lo cho các cháu có một nơi ở cố định trước khi tính đến chuyện cho đi học tiếp để có cơ hội vươn lên trong cuộc sống.

