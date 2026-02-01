Người đàn ông quanh năm lê lết, ôm nỗi đau 3 con thơ yểu mệnh (Video: Thùy Hương).

Mồ côi cha mẹ, người đàn ông liệt hai chân sống nhờ sự cưu mang của họ hàng

Giữa núi rừng heo hút của bản Pú Súa, xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, căn nhà nhỏ dựng bằng tre nứa thưa thủng, vá víu với những tấm bao tải cũ là nơi trú ngụ của vợ chồng anh Hờ A Vừ (SN 2000).

Anh Hờ A Vừ là người khuyết tật đặc biệt nặng, bị liệt cả hai chân từ nhỏ. Suốt hơn 20 năm qua, anh phải dùng đôi tay và đầu gối để di chuyển. Những vết chai sần hằn sâu trên bàn tay, đầu gối là dấu tích của tháng ngày lê lết trên nền đất, bậc cửa gồ ghề và những con dốc đá quanh bản.

Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, anh Vừ lớn lên nhờ sự cưu mang của họ hàng. Không được đến trường nên anh không biết đọc, viết, cuộc sống lặng lẽ trôi trong đói nghèo, bệnh tật và sự cô độc.

Bị liệt hai chân từ nhỏ, anh Hờ A Vừ di chuyển bằng tay và đầu gối Ảnh: Tùng Dương).

Khi trưởng thành, anh Vừ xây dựng gia đình với chị Mùa Thị Ví (SN 1994). Cả hai vợ chồng đều mù chữ, anh Vừ khuyết tật nặng không thể lao động nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Hàng tháng, gia đình chỉ trông chờ vào khoản trợ cấp xã hội 750.000 đồng của anh Vừ và thu nhập ít ỏi từ công việc làm thuê của người vợ.

Không có đất sản xuất nên chị Ví phải làm thuê khắp bản. Ai thuê gì chị làm nấy, từ phát nương, làm cỏ đến bốc vác, chỉ mong kiếm được vài chục nghìn đồng mua gạo. Những hôm không ai thuê, 2 vợ chồng chỉ ăn cháo loãng, thậm chí có bữa phải nhịn đói.

Năm 2022, vợ chồng anh Vừ được người chú họ là ông Hồ Ngọc Sếnh thương tình cho mượn mảnh đất nhỏ để dựng căn nhà tạm làm nơi che mưa nắng.

Gọi là nhà nhưng thực chất chỉ là một căn lều, mái lợp fibro xi măng thấp lè tè, vách được ghép từ những phên nứa, hở nhiều chỗ khiến ánh nắng lọt qua, soi rõ nền đất lổn nhổn. Căn nhà xiêu vẹo, mong manh đến mức chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Túp lều tre nứa tạm bợ, nơi vợ chồng anh Vừ chống chọi mưa gió, đói nghèo mỗi ngày (Ảnh: Tùng Dương).

Bên trong căn nhà trống trải, lạnh lẽo, không có đồ đạc gì đáng giá. Vài vật dụng sinh hoạt cũ kỹ được để chỏng chơ dưới nền đất lồi lõm, dấu vết của nghèo khó hiện rõ trong từng góc nhỏ.

Anh Vừ cho biết, căn nhà nằm đúng hướng hút gió nên mùa đông gió thốc thẳng vào chỗ ngủ, buốt thấu da. Mỗi khi mưa lớn, nước dột khắp nơi, bùn đất tràn vào nền nhà trơn trượt, khiến việc di chuyển của anh càng thêm khó khăn, nguy hiểm.

Nỗi đau 3 con thơ lần lượt ra đi

Nỗi đau đớn nhất của vợ chồng anh Vừ là việc lần lượt mất đi cả 3 đứa con thơ. Hai đứa con đầu qua đời khi chưa đầy 5 tháng tuổi. Đứa con thứ 3 chào đời mới được 3 tháng cũng không qua khỏi vì bị viêm phổi.

Ba lần sinh con, 3 lần tiễn con về với đất, căn lều nhỏ giữa núi rừng của đôi vợ chồng bất hạnh càng trở nên trống trải, lạnh lẽo. Mỗi khi nhắc đến các con, anh Vừ chỉ lặng lẽ cúi đầu, đôi bàn tay chai sần siết chặt trên nền đất lạnh như cố kìm nén nỗi đau.

Vợ chồng khốn khổ đối diện với nỗi đau mất cả 3 con thơ (Ảnh: Tùng Dương).

Ông Hờ A Sở, Trưởng bản Pú Súa xót xa cho biết, điều kiện sinh hoạt quá thiếu thốn, nhà cửa không đảm bảo, con cái ốm đau nhưng không có tiền chữa trị kịp thời là nguyên nhân khiến cả 3 đứa con của vợ chồng anh Vừ lần lượt qua đời.

“Nhà của gia đình anh Vừ tạm bợ, mùa mưa thì nước dột khắp nơi, mùa đông gió lạnh thốc thẳng vào chỗ nằm. Đó không thể gọi là một ngôi nhà đúng nghĩa vì không đủ an toàn để chống chọi với mưa gió ở miền núi”, ông Sở cho biết.

Theo Trưởng bản Pú Súa, người dân trong bản ai cũng thương hoàn cảnh của anh Vừ, song phần lớn bà con đều khó khăn nên chỉ có thể giúp đỡ cân gạo hay chai mắm.

Đại diện UBND xã Mường Ảng và bản Pú Súa đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Vừ (Ảnh: Tùng Dương).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Đức Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Ảng cho biết, anh Hờ A Vừ là một trong những trường hợp đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Anh Vừ bị khuyết tật nặng, mồ côi cha mẹ, gia đình không nhà ở kiên cố, không có đất sản xuất, cuộc sống vô cùng chật vật.

Chính quyền địa phương đã quan tâm, hỗ trợ gia đình trong khả năng, song nguồn lực còn hạn chế. “Chúng tôi rất mong thông qua báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay giúp gia đình anh Vừ có được một ngôi nhà kiên cố, đồng thời hỗ trợ sinh kế cho vợ chồng anh”, ông Quang bày tỏ.

Ảnh: Tùng Dương

Video: Tùng Dương