Vợ liệt, hai con khuyết tật

Gia đình ông Cao Ngọc Tòa (SN 1963) sống trong ngôi nhà lợp ngói cũ, bốn bề che chắn tạm bợ cuối một con ngõ, ở thôn Kiều Tiến, xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Nhắc đến hoàn cảnh của ông Tòa, bà con ở thôn Kiều Tiến ai cũng thương cảm. Họ đã quá quen thuộc với tiếng la hét mỗi ngày vang vọng từ nhà ông Tòa bởi trong gia đình ông có hai người con bị khuyết tật nặng, thần kinh không bình thường là Cao Văn Toan (SN 1991) và Cao Xuân Tình (SN 1994).

Khi được hỏi về những đứa con tội nghiệp, giọng ông Tòa nghẹn lại, đôi mắt ngấn lệ. Ông cho biết, các con sinh ra bình thường, nhưng càng lớn thì các triệu chứng của khuyết tật trí tuệ càng hiện rõ, chậm phát triển hơn so với bạn bè cùng trang lứa.

Người anh nay đã ngoài 30, em 29 tuổi nhưng suy nghĩ của Toan và Tình chỉ như trẻ mới lên 3, có những hành động, lời nói vô thức chẳng ai hiểu và thường xuyên không làm chủ được hành vi. Riêng Toan còn bị mù 2 mắt.

"Trong nhà có 2 đứa bị khuyết tật, điên điên, dại dại nên khổ lắm, cũng tìm cách chạy chữa khắp nơi mà không được. Chúng nó thường xuyên nổi cáu, ném đồ, thậm chí lúc cho ăn, còn hất văng cả bát cơm, cực không tả hết. Tôi phải tách chúng nó ra, chứ không là lao vào cào cấu, đánh nhau", ông Tòa buồn bã.

Vợ chồng ông Tòa có tất cả 4 người con, con gái duy nhất đã lấy chồng, ra ở riêng nhưng vì gia đình cũng thuộc diện hộ nghèo, nên không có điều kiện để giúp đỡ bố mẹ và anh em. Người con út mới hoàn thành nghĩa vụ công an, chưa có việc làm ổn định.

Suốt hàng chục năm qua, vì hai con bị khuyết tật, cuộc sống gia đình ông Tòa vô cùng chật vật, vợ chồng cứ phải thay phiên nhau chăm sóc, trông chừng con nên chẳng thể đi làm ăn xa. Bữa ăn, cái mặc chỉ biết nhìn vào mấy sào ruộng ít ỏi.

Vợ ông Tòa là bà Cao Thị Luân cũng chẳng lành lặn, người phụ nữ này bị căn bệnh thoái hóa cột sống hành hạ suốt thời gian dài, tiêu tốn nhiều tiền của. Từ khoảng năm 2019 đến nay, bệnh tình của bà Luân trở nặng, không thể đi lại, phải nằm một chỗ bất lực nhìn chồng một mình gồng gánh chăm vợ, nuôi con.

Nguồn thu nhập của gia đình ông Tòa ngày càng bấp bênh, sụt giảm. Khó khăn chồng chất khó khăn khi gánh nặng cơm áo, đặt lên đôi vai ông Tòa ngày một nhiều hơn.

Chỉ mong vợ con có đủ ăn

Cuộc sống khó khăn, vất vả, hàng ngày ông Tòa vẫn ân cần chăm sóc vợ con, không một lời kêu ca, than vãn. Người đàn ông đáng thương ấy không dám mơ gì ngoài bữa cơm no đủ cho vợ con.

Nhìn cảnh người đàn ông với gương mặt sạm đen, khắc khổ cứ chạy qua chạy lại đút từng thìa cháo con, sắc thuốc cho vợ, lúc nào ánh mắt cũng phải canh chừng vì sợ con lao vào đánh nhau mà nghẹn lòng.

Ông Tòa chia sẻ, ngày trước, dù bị thoái hóa cột sống nhưng vợ ông vẫn có thể đi lại để nấu ăn, chăm sóc hai con khuyết tật, nhờ vậy ông có thời gian đi làm thuê, kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Thế nhưng hiện nay bà Luân nằm liệt một chỗ, một mình ông Tòa cáng đáng mọi việc nên chẳng làm thêm được gì cả. Cuộc sống giờ chỉ biết nhìn vào con út, nhưng cũng chưa có việc ổn định, đi làm thuê, làm mướn, bữa có việc bữa không.

"Sinh con ra không may khuyết tật vợ chồng tôi cũng đau lòng, thương cho số phận con không lành lặn. Tôi luôn cố gắng làm lụng, bù đắp thiệt thòi cho các con, chỉ mong con cái có bữa ăn, cái mặc đủ đầy, không phải chịu khổ. Giờ vợ nằm liệt, một mình tôi khó lòng mà lo hết, cứ nghĩ đến vợ con lại rơi nước mắt", ông Tòa nghẹn ngào.

Nói về hoàn cảnh của gia đình ông Tòa, bà Cao Thị Ái Luyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Yên Hóa cho hay, đây là hộ nghèo của địa phương. Suốt hàng chục năm qua, người dân ở xóm núi nghèo Kiều Tiến đều cảm thương với hoàn cảnh của gia đình ông Tòa.

Dù hoàn cảnh bi đát, khổ cực nhưng cả hai vợ chồng đều sống rất tình nghĩa với xóm làng, tích cực lao động để nuôi bốn người con, trong đó có hai con bị khuyết tật nặng, gần như không biết gì.

Thời gian qua, chính quyền địa phương cũng đã quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ gia đình ông Tòa. Tuy nhiên, với một xã miền núi như Yên Hóa, sự hỗ trợ này vẫn chẳng thấm tháp gì so với hoàn cảnh thực tế.

"Chúng tôi rất mong các mạnh thường quân sẽ chung tay giúp đỡ để gia đình nghèo này vượt qua khó khăn, để ông Tòa có điều kiện nuôi vợ con, đặc biệt là bù đắp những thiệt thòi và chăm sóc tốt hơn cho hai con không may bị khuyết tật", bà Luyên bày tỏ.

