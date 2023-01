Mẹ bỏ đi, bố đột tử, bé trai 4 tuổi bơ vơ giữa ngày Tết

Trong cơn mưa giá lạnh của những ngày Tết Quý Mão, về thăm cháu Bùi Ánh Dương (4 tuổi), trú tại thôn Tú Loan 2, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, chúng tôi mới càng thấm thía hơn câu nói: "Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực mà là nơi thiếu vắng tình thương".

Trong căn nhà cấp bốn chật hẹp, mùi hương khói đầy tang thương, tiếng khóc "xé lòng" của Ánh Dương đòi bố khiến không khí ảm đạm đến khó tả.

Bố của Dương là anh Bùi Văn Thùy (SN 1985) cũng là chàng trai mồ côi bố mẹ từ nhỏ. Lớn lên, anh Thùy là người hiền lành, chịu thương chịu khó.

Năm 2018, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Thùy trở về quê nhà lao động, sản xuất và tham gia lực lượng dân quân tự vệ của xã. Cũng từ đây, anh lấy vợ, cuộc sống gia đình cứ thế êm đềm trôi đi, dù còn nhiều khó khăn, vất vả. Cuộc sống gia đình anh hạnh phúc hơn khi Ánh Dương chào đời vào năm 2019.

Thế nhưng niềm hạnh phúc của gia đình nhỏ ngắn chẳng tày gang. Đầu năm 2021, trong một buổi chiều đi làm về, anh Thùy không may gặp tai nạn giao thông, dẫn đến gãy chân và chấn thương ở đầu. Dù qua cơn nguy kịch nhưng sau vụ tai nạn, sức khỏe và trí tuệ của anh Thùy bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Mẹ của Dương, vì cuộc sống gia đình thời điểm đó quá cơ cực, không chịu được áp lực mà đã rời bỏ chồng con, đến nay "bặt vô âm tín". Vắng đi tình thương của mẹ chưa bao lâu thì mới đây, Ánh Dương tiếp tục phải chịu nỗi đau lớn khi bố đột tử, để lại Dương bơ vơ giữa cuộc đời.

Nhìn cảnh cậu bé vẻ mặt ngây ngô, đầu đeo khăn tang dài tận gót chân đang bắt chước vái lạy rồi thắp nén hương lên bàn thờ của bố, ai cũng xót xa. Ánh Dương còn quá nhỏ để có thể cảm nhận được nỗi đau tột cùng ấy.

Khi bố của Ánh Dương đột ngột qua đời, cháu được người họ hàng là ông Bùi Văn Kỳ đón về chăm sóc, nhưng gia đình ông Kỳ cũng rất nghèo, tuổi đã cao, đau ốm thường xuyên, không có việc làm ổn định.

"Mẹ thì chẳng biết đi đâu, không có liên lạc, có mỗi bố để nương tựa mà nay mất rồi, mới 4 tuổi đã chịu cảnh mồ côi. Vì thương cháu nên tôi quyết định đón cháu về để chăm sóc. Hiện vợ chồng tôi vẫn có thể làm thuê, làm mướn kiếm được tiền nên còn có thể nuôi cháu được. Nhưng tui cũng già yếu rồi, sợ không lo được cho cháu đến lúc trưởng thành", ông Kỳ lo lắng.

Theo ông Kỳ, từ khi bố mất, Dương cứ lẳng lặng, gần như đêm nào cậu bé tội nghiệp này cũng khóc và đòi ông Kỳ phải gọi bố về, dỗ mãi không chịu nín. Nhiều lần ông Kỳ vì quá xót thương cho đứa trẻ bé bỏng mà òa khóc theo.

Trong đôi mắt ngây thơ, hồn nhiên ấy có lẽ là nỗi nhớ và suy nghĩ bố mẹ đang đi làm ở đâu chưa về. Rồi cuộc sống của Dương sẽ ra sao khi cháu tới tuổi ăn, tuổi học, thiếu sự ân cần của mẹ, sự chỉ bảo của cha, trong khi gia đình ông Kỳ quá vất vả, khó có thể lo hết cho cháu.

Ngày Tết, nhiều người dân và chính quyền địa phương thương Ánh Dương cũng đã mua quần áo, quà Tết đến để chia sẻ, động viên cháu. Thế nhưng điều mà cậu bé 4 tuổi thiếu nhất lúc này chẳng ai bù đắp được, đó chính là tình cảm, hơi ấm tình thân từ người bố, người mẹ, điều mãi mãi là xa vời.

Ông Dương Ngọc Tú, Chủ tịch xã Quảng Hưng cũng cho biết, khi bố Ánh Dương qua đời, chính quyền địa phương cũng đã kịp thời đến để hỗ trợ, chăm sóc cho cháu bé. Theo ông Tú, hiện cháu bé đang ở với người ông họ, tuy nhiên xã Quảng Hưng cũng sẽ bàn bạc lại với gia đình để có phương án chăm sóc Ánh Dương phù hợp hơn.

"Người họ hàng này cũng rất thương yêu cháu, tuy nhiên gia cảnh lại quá khó khăn, tuổi già sức yếu. Chúng tôi cũng đang tìm cách liên lạc với mẹ của cháu Dương. Cháu sinh ra đã thiệt thòi, chặng đường phía trước còn nhiều chông gai, vì vậy rất mong các mạnh thường quân, nhà hảo tâm sẽ chung tay với địa phương để cháu được chăm sóc tốt hơn, tương lai bớt vất vả, gập ghềnh", ông Tú bày tỏ.

