Xót xa hoàn cảnh nghiệt ngã của một gia đình "trời đày"

Dang dở ước mơ ở tuổi 17

Trở về gia đình sau 4 tháng điều trị ở Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng, em Đỗ Đặng Gia Huy (17 tuổi) lại chuẩn bị khăn gói để tiếp tục tập vật lý trị liệu tại một bệnh viện gần nhà. Nhìn cháu trai vốn hoạt bát, năng động giờ đi đứng phải có người dìu dắt, bà Nguyễn Thị Ba đau đớn.

Chia sẻ về biến cố gia đình, bà Ba rơi nước mắt kể lại, cuối năm 2023, khi đang trên đường đi xin việc làm, Huy chẳng may gặp tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não, tụ máu não thất. Sau hơn 20 ngày hôn mê sâu, Huy hồi tỉnh nhưng lại gặp di chứng não, liệt nửa người bên trái, đại, tiểu tiện không tự chủ.

"Cha thằng Huy mất được hơn một năm thì nó cũng bỏ học, nói là muốn kiếm tiền phụ nội lo cho em gái, tôi khuyên thế nào cũng cố chấp. Chiều hôm đó, Huy bảo đi xin việc ở một quán trà sữa, tôi đợi đến tối chẳng thấy cháu về mà chỉ nghe tin nó gặp tai nạn", bà Ba xót xa nói.

Từ ngày Huy nằm viện, cả gia đình cũng khốn đốn theo, hoàn cảnh vốn nghèo khó càng thêm túng quẫn. Được sự vận động trợ giúp của địa phương, các mạnh thường quân, bà Ba dồn sức cố cứu đứa cháu mồ côi bất hạnh. Không cha mẹ, nhưng Huy nhận được sự yêu thương, che chở từ bà nội và người bác lớn tuổi vẫn chưa lập gia đình.

Nói về hoàn cảnh của Huy, bà Ba nghẹn ngào cho biết, mẹ bỏ đi khi Huy mới lên 2, em gái vừa tròn một tuổi. Thương 2 con sớm vắng hơi mẹ, cha của em không đi bước nữa. Năm 2019, cha của Huy được phát hiện mắc ung thư phổi, cầm cự được 3 năm rồi cũng nhắm mắt xuôi tay.

"Hiện tại cháu Huy có thể đứng lên đi lại vài bước, nói vài chữ ngắt quãng, nhưng đây đã là kỳ tích. Bác sĩ bảo cần phải kiên trì tập vật lý trị liệu, phục hồi chức năng để cháu có thể sinh hoạt được như người bình thường", bà Ba cho hay.

Sau thời gian dài điều trị cho Huy tại Đà Nẵng, gia đình bà Nguyễn Thị Ba đành xin cho cháu về gần nhà để tiện chăm sóc, bớt chi phí.

"Từ ngày bác cả nó theo cháu đi viện, cả gia đình chẳng có ai làm ra kinh tế, mấy tháng nay tiền tích góp cũng gần hết nên bất đắc dĩ phải chuyển Huy về gần nhà. Vừa về tới nhà là bác nó lại vội xin đi theo phụ hồ, ai kêu gì làm nấy, miễn có tiền lo thêm cho gia đình", bà Ba buồn bã nói.

Gia đình khốn khổ

Hoàn cảnh gia đình bà Nguyễn Thị Ba thuộc diện khó khăn của xã Đại Nghĩa (huyện Đại Lộc, Quảng Nam). Vợ chồng bà có với nhau 6 mặt con, 4 trai 2 gái. Cô con gái đầu đã có gia đình riêng, cuộc sống cũng không mấy khá giả; cô con gái út sinh năm 1995 mắc bệnh viêm tủy sống tàn tật từ năm 14 tuổi, đến nay cũng chỉ quanh quẩn ở nhà và được nhận trợ cấp xã hội 540.000 đồng/tháng.

Trong 4 con trai của bà Ba, chỉ có cậu con thứ tư là có gia đình yên ấm, con trai cả của bà năm nay đã 51 tuổi nhưng vì vấn đề sức khỏe nên đến nay vẫn chưa lập gia đình. Hai người con trai khác, người mất khi còn nhỏ, người ra đi vì ung thư.

"Chồng tôi cũng mất vì ung thư, ông ấy đi được 56 ngày thì thằng thứ ba (cha của Huy) cũng mất. Con trai thứ tư của tôi làm phụ hồ ở tận miền nam, lâu lâu gửi ít tiền cho em gái thuốc thang cũng mừng rồi, nó còn gia đình riêng để lo. Kinh tế bây giờ phải phụ thuộc hết trên vai con trai đầu, tội nó lắm, nhưng biết làm sao", bà Ba thất thần nói.

Thường ngày, bà Ba nhặt ve chai sống qua ngày, lo chợ búa cơm nước. Mấy bữa nay, chân đau nhức đi đứng khó khăn, bà nằm nhà mà cứ canh cánh lo, đứng ngồi không yên.

"Người lớn chúng tôi sao cũng được, chỉ tội 2 đứa cháu, tương lai mịt mù quá. Tôi cầu mong thằng Huy sớm khỏe, đi học trở lại rồi kiếm cái nghề ổn định, cũng tại quá nghèo mà nó mới gặp tai ương", bà Ba rầu rĩ.

Theo ông Thái Ngọc Ôi, Phó Chủ tịch xã Đại Nghĩa, hoàn cảnh gia đình bà Nguyễn Thị Ba thuộc diện rất khó khăn tại địa phương, từ khi cháu Huy gặp tai nạn kinh tế gia đình càng thêm lao đao, túng quẫn.

Các cấp chính quyền, đoàn thể, làng xóm cũng hỗ trợ, giúp đỡ nhưng chỉ được lúc ngặt nghèo. Qua báo Dân trí, ông Ôi mong độc giả quan tâm, tạo điều kiện để cháu Huy có thêm kinh phí điều trị lâu dài, cháu Bích Phương (em gái Huy) có thể yên tâm học hành, có tương lai tươi sáng hơn.

