Cùng lúc mắc ba căn bệnh hiểm nghèo

Trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ tại thôn Trung Đông, xã Duy Trung (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), chị Hồ Thị Tiền (39 tuổi) đang tranh thủ cắm nồi cơm trước khi 3 con nhỏ tan học. Đi được vài bước, chị mệt mỏi thở dốc rồi dùng tay đấm nhẹ vào 2 đầu gối vì đau nhức.

Mời khách ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong nhà, chị vội dùng tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, ngoài trời nắng như đổ lửa, hơi nóng phả xuống mái tôn khiến không khí càng thêm ngột ngạt.

Vừa bắt đầu câu chuyện, chị đã ôm mặt khóc: "Nhiều đêm rồi tôi không ngủ được, chưa khi nào tôi lại sợ chết như vậy, các con còn quá nhỏ, mất mẹ rồi chúng biết làm sao".

Chị Tiền kể, trước đây chị làm phụ hồ, hơn 3 năm nay mới chuyển sang làm bảo vệ cho một doanh nghiệp tư nhân để tiện chăm sóc gia đình. Gia đình chồng trước đây là hộ nghèo, đến đời chồng mới vừa thoát được chữ nghèo thì chị lại lâm bệnh nặng.

Bệnh tình ập đến đẩy gia đình nhỏ vào cảnh lao đao. Tháng 3/2023, chị cảm thấy đau quặn người, lưng nhức mỏi không đi lại được, khi đi khám, bác sĩ kết luận tổn thương gan. Một tháng sau, chị được chuyển đến bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng để kiểm tra, tại đây các bác sĩ kết luận chị mắc u gan ác tính, ung thư mạch máu và u tuyến giáp.

Nhận được kết quả thăm khám, chị Tiền không tin vào mắt mình, mọi thứ với chị như sụp đổ. "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mắc ung thư, sao cuộc đời trớ trêu thế này. Dù nghèo cũng được, cơm mắm muối cũng qua bữa, nhưng bệnh tật với người nghèo lại là thứ gì đó rất kinh khủng", chị Tiền nghẹn ngào nói.

Tôi chỉ mong được tiếp tục sống để nuôi con

Nhìn người phụ nữ vừa mới 39 tuổi, tóc đã phải cạo sạch vì thực hiện xạ trị, truyền hóa chất do ung thư, chúng tôi không khỏi xót xa. Căn bệnh hiện nay đã di căn khắp người, khiến chị đau nhức không chịu nổi, chỉ dám quanh quẩn trong nhà vì đi được mươi bước lại khó thở.

Trước đây, công ty tạo điều kiện cho chị vừa xạ trị vừa đi làm để có thêm thu nhập. Nhưng từ Tết Nguyên đán vừa qua, do khối u bị vỡ, chị phải thực hiện phẫu thuật, nghỉ quá ngày quy định nên bất đắc dĩ phải thôi việc.

Chị Tiền cho biết, việc xạ trị và thuốc men mỗi tháng cũng hết 15 triệu đồng, nếu uống thêm sữa dành riêng cho người bệnh gan thêm 2 triệu đồng.

Chị Tiền đã thực hiện 3 đợt xạ trị, đến đợt thứ tư thì khối u vỡ phải dừng lại. Hoàn cảnh khó khăn, không có tiền, chị cũng định không dùng thuốc chỉ định mà chuyển sang tìm lá thuốc để uống đỡ. Nhưng theo tư vấn của bác sĩ, nếu chị dừng thuốc, mọi đợt điều trị trước nay đều quay về con số không.

"Nói thật, hiện nay tôi chẳng còn mấy đồng, đợt xạ trị tiếp theo không biết tính sao. Ba đứa con còn quá nhỏ, chồng làm phụ hồ thu nhập bấp bênh. Tôi chỉ mong sao có tiền để tiếp tục điều trị, tiếp tục sống nuôi 3 đứa nhỏ", nói rồi chị òa khóc như một đứa trẻ.

Ông Lê Đình Xí - Trưởng thôn Trung Đông cho biết, gia cảnh chị Tiền hiện nay rất khó khăn, 2 bên nội ngoại đều chẳng khá giả gì. Mẹ chồng chị Hồ Thị Tiền có 3 người con (2 gái 1 trai), chồng chị Tiền là con trai một, một người em gái lấy chồng gần nhà nhưng cũng nghèo khó, một cô em gái khác mắc bệnh tâm thần đang được điều trị.

Ba đứa con chị Tiền, đứa lớn nhất mới học lớp 5, đứa bé nhất học lớp 1. Ngoài ra, 2 vợ chồng còn phải cáng đáng thêm người mẹ già 85 tuổi, cùng người cô ruột 74 tuổi mắc bệnh đãng trí.

"Từ ngày chị Tiền được phát hiện ung thư, kinh tế gia đình càng thêm khốn đốn. Địa phương cũng đã vận động, quyên góp cho chị chữa trị nhưng cũng như muối bỏ bể. Thông qua báo Dân trí, hy vọng các mạnh thường quân quan tâm, giúp đỡ để chị Tiền có điều kiện chữa bệnh, lo cho con nhỏ và mẹ già", ông Xí bày tỏ.

