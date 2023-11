Lời khẩn cầu được tiếp tục sống của thiếu nữ 18 tuổi

Trên giường bệnh của khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, cô gái trẻ Nguyễn Thùy Trang nằm thiêm thiếp. Do thời gian nằm truyền máu quá lâu nên trông em khá mệt mỏi. Đôi mắt thiếu nữ 18 tuổi đờ đẫn, chứa đựng sự chán nản, bế tắc, tuyệt vọng đến não nề.

"Gia đình em hoàn cảnh khó khăn. Em biết bố mẹ em không thể vay đâu được tiền nữa, nên em xin mẹ cho em xuất viện. Hơn 3 năm rồi bố mẹ quá vất vả vì em. Giờ em chỉ muốn được về nhà, trước khi chết được nằm trong lòng mẹ như ngày còn bé… ", Trang bật khóc nức nở, từng lời của cô gái trẻ như những điều trăn trối, khiến chúng tôi không ai cầm được nước mắt.

Không nén được nỗi đau đang đè nặng tâm can, chị Nguyễn Thị Hương Giang (mẹ của Trang) ôm chặt lấy cơ thể tiều tụy của con gái mà khóc. Nước mắt người mẹ chảy thành dòng, rớt tèm lem trên gương mặt xanh tái của đứa con bất hạnh. Ngước lên đôi mắt đỏ hoe, chị Giang nức nở:

"Tại sao số phận con em nó lại như vậy chứ! Nhìn con bé, lòng em như bị ai xát muối. Mỗi khi thấy nước mắt của con bé, em lại không chịu đựng nổi. Thà rằng tai họa cứ đổ lên đầu người mẹ này", chị Giang kéo vạt áo lau nước mắt.

Trong sự đau đớn đến tột cùng, chị Giang thổn thức kể: Trang thường kêu thấy trong người mệt mỏi từ cuối năm 2019. Nhưng vì cô bé đang đi học và cũng bởi gia đình không có tiền nên chưa một lần Trang được đến cơ sở y tế thăm khám...

Một ngày đầu tháng 1 năm 2020, Trang bị ngất ngay khi đang trên lớp học. Lúc này bố mẹ cô bé mới hốt hoảng vay mượn để đưa con gái đến bệnh viện.

Sau hàng loạt các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ cho biết Trang mắc phải căn bệnh ung thư máu. Cô học trò phải tạm xa mái trường thân yêu để "làm bạn" với các bệnh viện, từ Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cho đến Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

Nói về bệnh tình cô gái trẻ, TS.BS Nguyễn Vũ Bảo Anh, Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Huyết học truyền máu Trung ương cho biết: "Bệnh nhân Nguyễn Thùy Trang được chẩn đoán mắc ung thư máu, U lympho Hodgkin tái phát/kháng trị".

Bác sĩ Bảo Anh cho biết thêm, năm 2020 Trang phát hiện bệnh và được điều trị 4 chu kỳ hóa chất tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Năm 2022 bệnh nhân bị tái phát và được chuyển sang Viện Huyết học và truyền máu Trung ương điều trị 7 đợt hóa chất nhưng không đáp ứng, các khối u trung thất, ổ bụng phát triển nhanh.

Năm 2023, nhờ nguồn kêu gọi của phòng Công tác xã hội, Trang được sử dụng 1 đợt thuốc đích (đây là loại thuốc nằm ngoài BHYT), sau khi sử dụng bệnh tình của Trang thuyên giảm 60% đến 70%, các khối u nhỏ hẳn lại.

Lộ trình sử dụng thuốc đích (Brentuximab Vedotin) là 16 chu kỳ với kinh phí 125 triệu/chu kỳ. Nhận thấy Trang đáp ứng thuốc rất tốt nên khoa và bệnh viện đã liên hệ phía công ty dược xin hỗ trợ thuốc cho em, tuy nhiên điều kiện để tham gia là gia đình phải chi trả trước 2 chu kỳ với mức kinh phí 250 triệu đồng, 14 chu kỳ còn lại sẽ được hỗ trợ toàn bộ.

"Thuốc đích là cơ hội tốt nhất cho Trang lúc này, Trang không đáp ứng các thuốc trong danh mục BHYT, nếu không được tiếp tục sử dụng thuốc đích nguy cơ tử vong của em là rất cao", bác sĩ Bảo Anh khẩn thiết.

Chị Giang nghe như "nuốt" lấy từng lời của bác sĩ. "Thuốc đích" là cứu cánh cho con gái chị lúc này, là thứ giúp chị còn có cơ hội được nhìn thấy con gái yêu mỗi ngày. Nhưng nó thực sự vượt ngoài tầm tay của vợ chồng chị.

"Vợ chồng em cảm kích vô cùng công ty dược đã hứa hỗ trợ phần lớn thuốc cho con bé, nhưng vợ chồng em biết tìm ở đâu ra 250 triệu bây giờ!...", cảm xúc dồn nén lại khiến chị Giang bật khóc.

Kể thêm về hoàn cảnh gia đình mình, chị Giang cho biết: Để lo cho người chồng mắc bệnh tâm thần đã lâu (hiện anh đang phải thường xuyên thăm khám và điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai), ngoài những lúc chăm sóc con gái nơi bệnh viện, chị Giang thường phải thức dậy từ 4h sáng đi cắt hoa thuê, rồi giúp việc theo giờ. Có hôm tối muộn chị Giang còn tranh thủ ra đồng bắt con cua, con ốc để cải thiện bữa ăn cho cả nhà.

Dù chị Giang có cố gắng đến kiệt sức như vậy, nhưng để lo cái ăn cho gia đình bao năm qua cũng còn chật vật, chưa kể việc chạy chữa cho con gái và chồng. Chính vì vậy, theo năm tháng các khoản nợ của gia đình hộ cận nghèo này đã lên tới cả trăm triệu đồng.

Trước tình cảnh vô cùng ngặt nghèo của cô gái trẻ, chị Lý Thị Hảo, Trưởng phòng Công tác xã hội, Viện Huyết học truyền máu Trung ương ái ngại chia sẻ:

"Với một gia đình thuần nông như nhà chị Giang, 2 người bệnh, đến tiền xe đi bệnh viện còn lo chật vật, nói gì đến khoản tiền lớn chữa bệnh cho con. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình, Trang nằng nặc xin xuất viện. Cô bé mới 18 tuổi!

Em vẫn có cơ hội sống, nếu được điều trị theo phác đồ. Chính vì vậy, chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ em!...".

