Liên tiếp gặp họa, một gia đình nghèo khó sống lay lắt giữa lòng Hà Nội

Nữ công nhân vệ sinh 64 tuổi bị xe tông lúc 3 giờ sáng

Nhận được thông tin về hoàn cảnh vô cùng bi đát của vợ chồng ông Chu Thiên Dũng, SN 1959, bà Nguyễn Thị Xuân, (SN 1960, trú ở Tổ dân phố Hạ 12, Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), một ngày đầu tháng 8, phóng viên Dân trí đã tìm đến thăm gia đình ông Dũng.

Trên đường dẫn chúng tôi đến nhà ông Dũng, bà Nguyễn Thị Hảo, hàng xóm nhà ông Dũng cho biết: "Ông bà Dũng, Xuân hiền lành, chịu thương chịu khó lắm. Bà con cả tổ dân phố ai cũng quý mến, vậy mà không hiểu sao tai họa lại cứ đến dồn dập như thế. Rõ khổ...".

Bà Hảo cho biết thêm, 4 năm trước ông Dũng bị tai nạn gãy cả chân tay, chữa trị hơn 1 năm, mới nhúc nhắc đi lại được thì lại bị tai biến, giờ thì liệt nửa người.

3 giờ sáng một đêm cuối năm 2023, bà Xuân trong lúc đi làm thì bị một thanh niên say rượu đi xe máy đâm trúng. Đến bây giờ bà Xuẫn vẫn hôn mê, nhưng nhà ông Dũng không có tiền để bà nằm viện.

Len lỏi qua các ngóc ngách nhỏ của Tổ dân phố Hạ 12, cuối cùng chúng tôi cũng đến được nhà ông Dũng. Trong căn phòng nhỏ ẩm thấp, bà Xuân nhắm nghiền đôi mắt, nằm bất động trên chiếc giường gỗ cũ. Do vẫn hôn mê sâu, nên bà Xuân ăn qua một ống sonde được gắn cố định ở mũi.

Chồng liệt nửa người chăm sóc vợ hôn mê sâu

Nửa ngồi, nửa quỳ dưới sàn nhà, khủyu tay phải tì vào thành giường, ông Dũng đang cho vợ ăn trưa. Nửa người bên phải bị liệt sau lần bị tai biến, nên ông Dũng chỉ dùng được tay trái.

Trong lúc bơm cháo vào ống xông cho vợ ông Dũng run rẩy, luống cuống khiến cháo bắn tung tóe ra ngoài. Thất vọng, bất lực..., người đàn ông 65 tuổi bật khóc như một đứa trẻ.

Nghe tiếng khóc to của ông Dũng, một thanh niên dáng vẻ mệt mỏi, quần áo xộc xệch từ ngoài chạy vội vào. Anh cho biết, anh là Chu Thiên Mạnh (SN 1986, con trai thứ của ông bà Dũng, Xuân).

Giọng hổn hển, anh Mạnh ứa nước mắt nói: "Em vẫn biết, để bố liệt nửa người ở nhà chăm sóc mẹ, em cũng lo lắm. Nhưng cứ ở nhà mãi, gia đình em không biết lấy gì ăn. Sáng nay có người gọi đi bốc gạch, em tranh thủ lúc nghỉ trưa chạy về nhà xem bố mẹ thế nào…".

Gia đình lâm vào khốn cùng, 2 người bệnh không có tiền đến bệnh viện

Mạnh tâm sự, bố mẹ anh sinh được 2 người con trai, nhà nghèo nên 2 anh em Mạnh đều chỉ học hết lớp 9, rồi đi làm thuê làm mướn kiếm sống.

Người anh trai của Mạnh đã từng có gia đình riêng. Nhưng sau khi đứa con duy nhất qua đời vì bạo bệnh, cộng với cuộc sống khốn khó, 2 vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn, rồi "đường ai nấy đi".

"Nói ra thật xấu hổ, em vốn không có sức vóc, lại ít học, không có tài sản gì nên giờ khó lấy vợ. Bố em mắc bệnh cao huyết áp và tim mạch nên nhiều năm rồi không làm được việc nặng, mấy năm rồi lại liên tiếp gặp nạn, hết ngã gãy tay, chân rồi tai biến.

Để mẹ em ngoài 60 tuổi vẫn đi làm hợp đồng cho công ty môi trường, rồi xảy ra tai nạn, em thấy mình thật bất hiếu, nhưng cũng không biết phải làm thế nào… ", Mạnh cúi mặt, lau nước mắt.

Mạnh kể, lúc 3 giờ sáng ngày 18/12/2023, trên đường về nhà sau ca làm đêm, bà Xuân bị một thanh niên say rượu đâm phải. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến bà bị đa chấn thương rất nặng. Chấn thương ngực, gãy tay, chấn thương sọ não…, một phần vỏ hộp sọ của bà Xuân vẫn đang gửi tại bệnh viện chờ ghép.

Mạnh cho biết thêm, thanh niên gây tai nạn cho bà Xuân người dân tộc thiểu số ở tỉnh Điện Biên, đang chấp hành án trong trại giam. Hoàn cảnh gia đình cũng nghèo khó, nên anh ta chưa bồi thường gì.

"Gia đình em vay tín dụng, vay họ hàng, vay lãi ngày…, tổng cộng hơn 300 triệu đồng để chữa trị cho mẹ. Giờ không thể vay thêm ở đâu được nữa, em cũng không có khả năng trả nợ, nên đành đưa mẹ về nhà tự chăm sóc… ", Mạnh nói rồi, quay mặt giấu đi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Khắc Tuấn, tổ trưởng Tổ dân phố Hạ 12 (Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: "Hoàn cảnh gia đình ông Dũng thực sự rất khó khăn, bi đát. Bà Xuân sau tai nạn giờ sống thực vật, ông Dũng sau lần tai nạn và bị tai biến cũng liệt nửa người, đến tự phục vụ bản thân cũng khó.

Các con của ông bà đều không có việc làm ổn định, lại không nhanh nhẹn, chỉ làm thuê, làm mướn. Qua báo Dân trí, chúng tôi tha thiết mong bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình ông Dũng phần nào vơi bớt khó khăn".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5296 xin gửi về:

1. Anh Chu Thiên Mạnh (con trai ông Dũng, bà Xuân)

Địa chỉ: TDP Hạ 12, Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 0937879236

