Lá thư đẫm nước mắt: "Chị em con không cha, ông trời sao nỡ cướp mẹ đi..."

Nước mắt cứ nhòe đi, khiến tôi đã không thể nào đọc đến dòng cuối của lá thư đẫm nước mắt từ cô bé lớp 9, Nguyễn Thị Ngọc Ánh, 14 tuổi (trú ở thôn Đoàn Kết, xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang), gửi tòa soạn báo Dân trí.

Sắp xếp công việc, chúng tôi tức tốc tới thăm chị em Ngọc Ánh. Trong khi, không khí Tết Giáp Thìn vẫn còn vương vấn khắp nơi nơi, thì trong căn nhà nhỏ của 2 đứa trẻ mồ côi lại là một cảnh tượng u ám, thê lương...

Run rẩy thắp nén nhang lên bàn thờ mẹ, đôi mắt đỏ hoe, Ngọc Ánh òa khóc: "Chúng cháu mới cúng 49 ngày cho mẹ cháu trước Tết. Chị em cháu đã không biết mặt cha, ông trời sao nỡ cướp nốt mẹ, giờ chúng cháu biết làm sao đây...?"

Không biết phải trả lời cô bé 14 tuổi thế nào, tôi chỉ biết chôn chân đứng lặng, quay mặt giấu đi những giọt nước mắt đang rơi.

Trong nỗi đau đớn khôn cùng, Ngọc Ánh thổn thức kể về người mẹ xấu số của mình. Hơn 4 tháng trước, chị Nguyễn Thị Liên (SN 1981, mẹ cháu Ánh) bất ngờ lên cơn đau đầu rồi ngất xỉu khi đang làm việc.

Sau khi cấp cứu ở bệnh viện huyện, các bác sĩ chuyển chị Liên lên bệnh viện tỉnh rồi chuyển thẳng ra Hà Nội.

Ở bệnh viện tuyến trung ương, ngay sau khi làm các xét nghiệm, các bác sĩ cho biết chị Liên mắc u não ác tính giai đoạn cuối, khối u trong não quá to, không thể phẫu thuật được nữa.

"Những ngày cuối cùng, cả đêm mẹ chỉ ngồi ôm 2 chị em cháu, rồi khóc. Mẹ dặn cháu phải chăm sóc em. Cháu biết mẹ cháu đau lắm, nhưng không muốn cho chị em cháu biết. Đêm mùng 1 tháng 12 năm ngoái, mẹ đã bỏ 2 chị em cháu mà đi…", cô bé 14 tuổi ôm chặt đứa em trai 7 tuổi vào lòng, bật khóc nức nở.

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự ra đi bất ngờ của đứa con gái bất hạnh, bà Nguyễn Thị Soạn (bà ngoại của chị em Ngọc Ánh) đau xót:

"Số cái Liên khổ, chồng con chẳng đến đâu, li hôn rồi về ở với tôi, mẹ con rau cháo nuôi nhau. Cái Liên cũng không cho biết bố của 2 đứa cháu ngoại tôi là ai. Một mình con bé làm lụng nuôi con, giờ mới 42 tuổi đầu đã bỏ bà cháu tôi mà đi…", bà Soạn nói rồi đưa ống tay áo quệt nước mắt.

Bà Soạn cho biết thêm, là mẹ đơn thân với 2 con nhỏ nên gia đình chị Liên luôn thuộc diện hộ nghèo rồi cận nghèo ở địa phương. Để nuôi con và phụng dưỡng mẹ già, chị Liên xin làm công nhân cho một công ty may mặc ở gần nhà.

Ngoài thời gian làm việc ở công ty, chị Liên còn tranh thủ làm đủ mọi việc. Không ít lần, người làng bắt gặp chị lúc 5h, khi vừa tan ca đêm ở công ty, đã lặn lội, mò mẫm khắp các con mương, con máng quanh làng mò cua, bắt ốc những mong kiếm thêm chút tiền ít ỏi, để trang trải cuộc sống.

"Từ tháng 10 năm ngoái, tôi thấy con bé hay kêu đau đầu, nhiều lúc tự nhiên xây xẩm mặt mày chỉ chực ngã. Tôi bảo nó đi khám, nó bảo không có tiền và cũng không muốn nghỉ làm, đến khi phát hiện ra bệnh thì đã quá nặng.

Cũng vì quá nghèo khó, mà số phận con gái tôi mới bất hạnh thế này!...", bà Soạn bật khóc.

Thấy bà khóc, Ngọc Ánh vội chạy tới ôm chặt lấy bà, dụi mắt vào vai áo bà ngoại, cô bé lớp 9 lại òa khóc nức nở:

"Từ hôm mẹ cháu mất, đêm nào bà ngoại cũng khóc. Cháu biết bà thương mẹ cháu và chị em chúng cháu lắm. Bà đau ốm quanh năm, ông cháu lại không còn. Giờ 3 bà cháu không biết phải làm gì ra tiền để sống. Cháu mấy lần xin nghỉ học, để đi làm giúp việc ở Hà Nội, nhưng bà không cho…".

Là người nhiều lần trực tiếp vận động các tổ chức, cá nhân quyên góp giúp đỡ hai đứa trẻ đáng thương, anh Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang chia sẻ:

"Tội nghiệp hai cháu Ánh và Minh quá, không có bố, mẹ lại mới mất. Hiện 2 cháu chỉ biết dựa vào bà ngoại, nhưng bà Soạn tuổi cũng đã cao và đau ốm quanh năm.

Khi biết chị Liên mắc bệnh hiểm nghèo, Hội chữ thập đỏ và chính quyền địa phương đã nhiều lần chung tay hỗ trợ để chị có điều kiện chạy chữa, nhưng thú thực là sự giúp đỡ còn rất hạn chế", anh Trung cho biết.

"Trước tình cảnh 2 cháu sớm lâm vào cảnh mồ côi, chúng tôi trăn trở vô cùng. Qua đây, tôi tha thiết mong mỏi các tấm lòng nhân ái hãy hỗ trợ các cháu ổn định cuộc sống… ", anh Trung tha thiết.

