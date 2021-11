Kỳ diệu ông bố lam lũ bất ngờ thoát "án tử" từ trái tim được hiến tặng

Thời điểm trước ca phẫu thuật định mệnh, các bác sĩ của Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) nhận định tính mạng anh Cường, (sinh năm 1975, trú ở xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) chỉ được tính bằng ngày. Bởi, sau 6 năm chống chọi với căn bệnh suy tim nặng, sức khỏe người đàn ông 45 tuổi này đã suy kiệt, quả tim trong lồng ngực anh đã đi dần đến những nhịp đập cuối cùng… Cơ hội sống duy nhất của ông bố 3 con này là phải được ghép tim.

Giữa lúc cả gia đình người đàn ông nghèo khó này tưởng như không còn hy vọng, họ chuẩn bị lo thủ tục để đưa anh Cường về nhà chấp nhận sự nghiệt ngã của số phận thì Bệnh viện hữu nghị Việt Đức cho biết có một người chết não đồng ý hiến tạng. Ca phẫu thuật ghép tim, tái sinh cuộc đời người đàn ông thuần nông này ngay lập tức được tiến hành.

Vừa tỉnh lại sau quãng thời gian dài hôn mê sâu, anh Cường đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn xung quanh. Dù qua cửa kính của phòng cách ly đặc biệt, chúng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt đầy ám ảnh ấy, nó chứa đựng sự biết ơn, và cả sự khao khát được sống.

Bên ngoài phòng bệnh, sự hồi hộp, lo lắng khiến chị Dương Thị Tuyển (vợ anh Cường) dường như không thể chịu đựng nổi. Đôi chân người vợ khụy xuống, 2 tay bám chặt vào tấm kính, mắt như dán vào người chồng đang được hỗ trợ sự sống bởi đủ loại thiết bị, máy móc hiện đại.

Gương mặt thất thần sau nhiều đêm không ngủ, chị Tuyển kể trong hai hàng nước mắt: "Chồng em phát hiện mắc căn bệnh suy tim từ 6 năm trước, và đã có chỉ định ghép tim từ hơn một năm nay. Nhưng do điều kiện quá khó khăn, nên gia đình em cứ xin khất lần mãi, khiến sức khỏe anh ấy suy kiệt. Lần này em tưởng sắp mất chồng rồi, thì bác sĩ báo có tạng để thay. Lúc ấy em ký vào giấy ghép tim cho chồng mà trong túi chỉ có vỏn vẹn 1 triệu đồng".

Kể về hoàn cảnh gia đình mình, giọng người phụ nữ thuần nông bùi ngùi: Hai vợ chồng chị chẳng có thu nhập gì ngoài mấy sào ruộng cằn cỗi. Từ ngày chồng đổ bệnh hiểm nghèo, gánh nặng cuộc sống dồn lên đôi vai gầy của người vợ. Vừa phải lo cái ăn cho gia đình 7 nhân khẩu, vừa phải lo tiền thuốc thang cho chồng…, nhiều lúc chị Tuyển như bị vắt kiệt sức.

Cũng vì gia đình nghèo khó mà 2 con lớn mới bước sang tuổi 17 và 15 của chị Tuyển phải nghỉ học, để phụ giúp mẹ việc đồng áng và chăm sóc bố cùng bà nội già yếu. Đứa con gái út đang học lớp 3, nay bố mẹ lâm vào cơn bĩ cực, con đường đến trường của em gặp cảnh chông chênh hơn bao giờ hết.

"6 năm chồng đi viện, gia đình không còn bất cứ 1 thứ gì đáng tiền cả, mà em cũng không thể vay được chỗ nào nữa bởi nợ cũ đã chồng chất lên rồi. Những ngày ở bệnh viện, em may mắn được 2 bữa cháo từ thiện chứ không chắc cũng không trụ được đến ngày hôm nay". Chị Tuyển nói trong tiếng nghẹn ứ, và hai hàng nước mắt cứ thi nhau chảy ra ướt nhèm gương mặt lam lũ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Kim Dần, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực cho biết: Việc ghép tim cho bệnh nhân Cường được tính bằng giờ, bằng phút, không thể chờ được. Một phần vì tính mạng của bệnh nhân Cường đã nguy cấp lắm rồi, hơn nữa tim của người chết não hiến tặng cũng không thể chờ được lâu.

Bác sĩ Dần cho biết thêm, nguồn tạng hiến tặng hoàn toàn phù hợp với các chỉ số sinh học của anh Cường, đây là một cơ hội rất hiếm mới có được. Nếu ghép thành công, anh Cường có thể quay trở lại với cuộc sống, lao động và sinh hoạt gần như bình thường. Bên cạnh đó, tâm nguyện "cho đi là còn mãi" của người hiến tim cũng sẽ được thực hiện.

"Hiện tại sau ca phẫu thuật anh Cường đã tỉnh lại, tiên lượng tốt, tuy nhiên anh vẫn sẽ phải tiếp tục được theo dõi chăm sóc trong phòng cách ly đặc biệt 1 tháng nữa. Sau khi tái hòa nhập cộng đồng, anh Cường phải thăm khám và sử dụng thuốc chống thải ghép đến hết cuộc đời, chi phí khá tốn kém", bác sĩ Cường nói.

Trước tình hình cấp bách của ca bệnh đặc biệt này, chị Trần Thị Trang, cán bộ phòng Công tác Xã hội chia sẻ: "Chúng tôi đã và đang vào cuộc kêu gọi các nhà hảo tâm, các cơ quan đoàn thể hỗ trợ gia đình anh Cường vì đây là ca vô cùng thương tâm. Anh Cường sẽ phải điều trị trong phòng cách ly đặc biệt khoảng 1 tháng nữa. Chi phí ước tính cho việc ghép tim khoảng từ 1-1,2 tỉ đồng, đây thực sự là con số rất lớn với một gia đình thuần nông như anh Cường".

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1. Mã số 4285:

Chị Dương Thị Tuyển (vợ anh Cường)

Địa chỉ: thôn Chính Thượng, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

ĐT: 0353814678

Hiện anh Cường đang điều trị tại Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

ĐT: 0379058386 (số máy phòng Công tác xã hội)

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269