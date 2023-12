"Không được ghép tủy con em sẽ chết, mong anh chị giúp đỡ"

Cầm trên tay lá đơn kêu cứu đẫm nước mắt của người mẹ thuần nông nghèo, phóng viên Dân trí tìm đến khu 4 (xã Phú Nham, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ), nơi cậu bé Dương Phúc Khang (8 tuổi) đang ngày đêm vật lộn với những cơn đau đến tận xương tủy, bởi căn bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh.

Nhìn những tập vở, ghi dằng dặc bệnh tình của bé Khang, tôi bất chợt rùng mình, khi nghĩ đến đứa trẻ 8 tuổi này đã từng phải chịu đựng sự hành hạ ghê gớm của bệnh tật như thế nào, và không khỏi khâm phục cậu bé bất hạnh, khi em phải trải qua hành trình níu kéo sự sống vô cùng gian nan.

3 ngày sau khi lọt lòng mẹ, bé Phúc Khang có biểu hiện bỏ bú và sốt cao liên tục nhiều ngày không dứt. Chị Nguyễn Thị Nga (mẹ bé Khang) vội vàng đưa con đi bệnh viện. Sau khi thăm khám, bác sĩ cho biết, đứa trẻ sơ sinh này bị nhiễm trùng rốn, vàng da bệnh lý, viêm phổi.

Kể từ thời điểm đó, cuộc sống của bé Khang gắn liền với các bệnh viện, từ địa phương tới trung ương, với đủ các loại bệnh tật trên người: từ nhiễm trùng tai, điều trị ở Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương; lao hạch, lao ruột chạy chữa ở Bệnh viện Phổi Trung ương..., rồi loét dạ dày, đại tràng chữa trị ở Bệnh viện Nhi Trung ương.

Cứ thế, bệnh này chưa khỏi thì lại đến bệnh kia, đứa trẻ tội nghiệp hiếm khi được ở nhà. Nhìn đứa con dứt ruột đẻ ra ngày một xanh xao, vàng vọt người mẹ nghèo như đứt từng khúc ruột.

Chưa hết, khi bé Khang được 3 tuổi sau nhiều ngày con sốt cao đến mê man bất tỉnh, chị Nga ôm con đi khắp các bệnh viện lớn ở Hà Nội, thì các bác sĩ cho biết con chị mắc phải căn bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh thể nặng.

"Sau khi sinh cháu đầu 16 năm, chạy chữa hiếm muộn khắp nơi em mới sinh được Phúc Khang. Nhưng ông trời lại cứ đày đọa thằng bé, con ốm đau liên miên, tháng nào cũng phải đến viện, có đợt phải nằm đến 2, 3 tháng liền. Bác sĩ bảo căn bệnh bẩm sinh của con phải kiên trì chạy chữa mới có hy vọng", chị Nga bật khóc.

Người mẹ nghèo cho biết, 8 năm trời chạy chữa cho con, vợ chồng chị Nga đã phải bán hết ruộng, vay mượn khắp mọi nơi, hiện các khoản nợ đã lên tới hơn 200 triệu đồng.

Không còn ruộng đất canh tác, lại chẳng có nghề phụ gì, nên anh Dương Bá Khiêm (chồng chị Nga) phải đi làm thuê, làm mướn từ phụ hồ, phun thuốc sâu, phát cây... Người mẹ chăm con ở bệnh viện, tranh thủ lúc con ngủ, chị xin rửa bát thuê cho mấy quán cơm ở gần cổng viện.

Thời gian gần đây, các căn bệnh cơ hội như viêm đại tràng, loét dạ dày, tắc ống mật, tổn thương gan, sốt cao liên tục…, bùng phát hành hạ đứa trẻ tội nghiệp. Chị Nga lại đưa Khang trở lại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Do thể trạng yếu, lại dùng quá nhiều thuốc trong thời gian dài, cơ thể lại mất khả năng miễn dịch, nên để tiếp tục được sống Phúc Khang chỉ còn cách ghép tủy.

"Bác sĩ bảo cháu phải ghép tủy, bố nó đã xét nghiệm hợp tủy rồi, nhưng phải cần đến hơn 1 tỉ đồng, chưa kể tiền thuốc sau đó. Vợ chồng em nghèo khó, cả đời chưa từng dư được đồng nào. Chúng em lấy đâu ra tiền tỉ bây giờ chị ơi!

Có cái gì bán được vợ chồng em bán hết rồi, lại nợ nần khắp nơi nữa, chúng em biết phải làm sao bây giờ? Không ghép tủy con em sẽ chết, em cúi đầu xin anh chị giúp đỡ!...", nói đến đây người mẹ tội nghiệp bưng mặt khóc nức nở.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Dương Công Cách, trưởng khu 4, xã Phú Nham cho biết: "Gia đình chị Nga thực sự rất bi đát, là hộ nghèo nhiều năm nay, con cái lại mắc bệnh nan y chạy chữa tốn kém vô cùng.

Nghe tin cháu Khang phải ghép tủy cần số tiền lớn, chính quyền cũng đã vận động bà con quyên góp mỗi người một ít, nhưng cũng phải nói thật là không được là bao, bởi bà con kinh tế đều khó khăn. Qua đây, tôi cũng mong mỏi các nhà hảo tâm giúp đỡ cho thằng bé có cơ hội được tiếp tục sống…".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5056 xin gửi về:

1: Chị Nguyễn Thị Nga (mẹ bé Phúc Khang)

Địa chỉ: Khu 4, xã Phú Nham, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0397306258

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5056)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269