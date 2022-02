Không có tiền, cậu bé H'Mông bị viêm não có nguy cơ bỏ viện về chờ chết

Phải xin con về dù cơ hội sống vẫn còn

Đã 6 tháng trôi qua, đêm nay lại một đêm anh Nếnh ngồi bên con trai trong bệnh viện, ru con bằng tiếng bản địa H'Mông của mình, thằng bé nghe lời ru của bố thì nhắm đôi mắt ngủ bình yên. Dù không hiểu được lời ru mà người cha trẻ ấy hát ru con mỗi đêm nhưng đều khiến các y bác sĩ trong Khoa Bệnh Nhiệt đới - Bệnh viện Nhi Thanh Hóa không khỏi đau lòng.

Mang di chứng của căn bệnh viêm não Nhật Bản nên dù được các bác sĩ nỗ lực cứu con thoát khỏi tử thần, sự sống của cậu bé Giàng A Toán (7 tuổi, xã Mường Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hóa) vẫn phải phụ thuộc vào máy thở.

Nghĩ rằng, con mang căn bệnh này, đường về nhà là đường chết nhưng nếu để con ở lại đây với chi phí mỗi tháng 5-7 triệu tiền sữa, bỉm, cho đến giờ phút này đó là điều mà người cha ấy không còn cố được.

Cha của cậu bé Giàng A Toán là anh Giàng A Nếnh (28 tuổi) nhớ lại, 6 tháng trước con trai bất ngờ sốt cao nhưng nghĩ con sốt bình thường nên anh cứ để con ở nhà, chỉ lấy thuốc cho uống. Ba ngày không thấy con khỏi bệnh, anh Nếnh ôm con đi viện. Trao con cho bác sĩ, anh thấy con mình đã lịm đi trong vòng tay. Từ đó đến nay, bố con Giàng A Toán lấy bệnh viện làm nhà.

Biết bệnh tình trạng của con còn gian nan nên lúc nào anh Giàng A Nếnh cũng nóng ruột như ngồi trên đống lửa. Ngày đưa con đi viện, thóc gạo, ruộng vườn và một con trâu là tài sản duy nhất của gia đình đã mang bán hết chỉ vỏn vẹn được 15 triệu đồng.

15 triệu đồng ấy cũng đã hết rồi, lần về nhà duy nhất của anh Nếnh là để vay tiền. Vay khắp anh em, bản làng, anh Nếnh "dắt lưng" được 10 triệu đồng để tiếp tục hành trình chữa bệnh cho con.

"Ở nhà vợ phải trông đứa nhỏ 5 tuổi cũng không làm được gì. Từ ngày hai bố con xuống đây, được bệnh viện hỗ trợ suất ăn miễn phí và xin sữa bỉm cho con chứ nếu không thì bố con tôi đã phải về từ trước Tết. Giờ tôi không biết vay mượn ai, không thể cố thêm được nữa, tôi xin bác sĩ cho mang con về thôi", anh Giàng A Nếnh chua xót.

Đã từng mất 2 con vì nghèo quá

Dù mới 28 tuổi nhưng anh Giàng A Nếnh đã có 4 mặt con, Giàng A Toán là con đầu, sau Toán là những đứa em lít nhít được đẻ san sát nhau. Thế nhưng, thật đau xót khi trong 4 đứa con ấy, đã có 2 đứa vắn số mà ra đi. A Nếnh kể, đứa thứ 3 mất năm 2019, đến năm 2021 thì đứa thứ 4 cũng bỏ bố mẹ về với thế giới khác.

"Lần nào vay được tiền đưa con đi viện cũng muộn quá rồi. Nhà tôi ở bản gần như xa nhất của huyện Mường Lát, để ra được thị trấn phải băng qua hàng chục km đường rừng. Một đứa mất khi đến bệnh viện, còn một đứa mất trên đường ra viện. Giờ đến A Toán, nó cứ nằm đây mà tiền không có thì biết làm sao được", người bố trẻ nghẹn ngào trong chất giọng còn chưa sõi tiếng Kinh.

Ký ức đau buồn về hai đứa con đã mất cách đây không lâu của người cha trẻ bất hạnh khiến tôi không khỏi lặng người. Ngắm nhìn Giàng A Toán trắng trẻo, đáng yêu với gương mặt như thiên thần, đôi mắt tròn xoe hết nhìn bố lại nhìn mọi người xung quanh, tôi rùng mình khi hình dung viễn cảnh của con có thể cũng sẽ chung số phận như hai đứa em bởi nhà quá nghèo…

Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình anh Giàng A Nếnh, ông Hà Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Mường Lý cho biết: "Gia đình anh Nếnh là hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã. Éo le nhất là hai đứa con do nhà nghèo quá không có tiền đưa con đi viện hoặc đưa muộn quá nên các cháu đã mất. Giờ đến cháu Toán, rất mong các nhà hảo tâm dang tay cứu giúp để cháu có cơ hội được sống".

Bác sĩ Nguyễn Văn Tư, Phó trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, bệnh nhân Giàng A Toán nhập viện trong tình trạng co giật, li bì, là di chứng của căn bệnh viêm não Nhật Bản, có nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, sau thời gian điều trị, bệnh nhân có tiến triển, đã nhận thức được, tăng từ 13kg lên 18kg.

"Bệnh này phải điều trị lâu dài, có thể hàng năm trời, bệnh nhân được bảo hiểm chi trả hết, riêng chi phí cho bỉm, sữa mỗi tháng hết 5-7 triệu đồng, đó là chưa kể đến chi phí ăn uống cho người chăm sóc.

Thời gian vừa qua, Khoa cũng đã đề xuất bệnh viện hỗ trợ ăn cho bố, kêu gọi xin bỉm, sữa cho cháu. Tuy nhiên, đến giờ, bố bệnh nhân cho biết do quá khó khăn nên muốn xin được đưa con về nhà khiến chúng tôi rất đau lòng. Cơ hội phục hồi của bệnh nhân còn rất nhiều, nếu như để bệnh nhân phải bỏ viện về sẽ là một điều vô cùng đáng tiếc và ân hận...", bác sĩ Tư trăn trở.

Vậy là cơ hội phục hồi của Giàng A Toán vẫn còn. Cậu bé 7 tuổi vẫn có hy vọng được đến trường… Điều đó, cần lắm những tấm lòng sẻ chia, cần lắm những bàn tay dang ra để cứu con.

