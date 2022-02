Nhói lòng cậu bé 6 tuổi đã mang nỗi đau mồ côi mẹ, bị bố chối bỏ

6 tuổi, Vũ Tất Thành (xóm Đại Huệ, xã Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An) nhỏ thó, gầy gò và rất kiệm lời. Đang chơi với bạn, chốc chốc Thành chạy vào buồng để xem bà thế nào. Từ 3 năm nay, kể từ khi mẹ qua đời, bà ngoại vừa làm bà, vừa làm mẹ, chăm bẵm cho Thành từng miếng ăn giấc ngủ. Bà bị bệnh tim, lại di chứng vết thương chiến tranh để lại nên đi lại khó khăn...

Trong căn nhà trống trải, ngước lên bàn thờ nhìn cô con gái vắn số, bà Trần Thị Châu (SN 1948) vừa gạt nước mắt, vừa kể về cuộc đời lắm khổ đau của con. Học hết phổ thông, chị Hoàng Thị Hiền (SN 1986) thoát li gia đình vào miền Nam làm công nhân. Ở trong này, chị quen biết và nảy sinh tình cảm với một người đàn ông khác quê.

"Khi Hiền nói chuyện tiến tới hôn nhân với anh ta, cả nhà đều phản đối. Cấm đoán, thậm chí dọa từ mặt, Hiền vẫn quyết lấy người kia làm chồng. Thôi con không chịu cha mẹ thì cha mẹ phải chịu con, mong cửa nhà yên ấm, chúng nó biết vun vén cho gia đình chứ biết làm răng", bà Châu kể.

Dường như linh cảm của ông Hoàng Nghĩa Bình về cậu con rể đã đúng. Tháng 11/2019, chị Hiền gọi điện xin đưa con về nương náu nhà ngoại. "Lúc đó chồng tôi không biết con bị bệnh nặng, cứ nghĩ vợ chồng hục hặc nên không cho về", bà Châu gạt nước mắt kể tiếp.

Nửa đêm, chị Hiền xuống xe ô tô và được một người quen chở về nhà. Nhìn con gái phờ phạc, tiều tụy, đứa cháu ngoại 3 tuổi gầy như con mắm, ông bà thảng thốt. Dù vẫn còn giận nhưng ông cũng không nỡ đuổi con đi.

"Về buổi đêm thì chiều hôm sau Hiền kêu khó thở. Tôi chở O (cô) đến một phòng khám tư thì họ nói Hiền bị tràn dịch màng phổi, phải nhập viện ngay không nguy hiểm tính mạng. Tôi hoảng hốt gọi thêm người thân, chở Hiền vào viện. Lúc này mới biết em bị ung thư giai đoạn cuối, không thể can thiệp được nữa", chị Biện Thị Yến - chị dâu của chị Hiền chia sẻ.

Chị Hiền được đưa về nhà, lúc nào dịch tràn màng phổi lại vào viện hút. Cầm cự được gần 3 tháng, biết sức mình đã như ngọn đèn cạn dầu, bỏ qua khúc mắc, chị gọi điện cho chồng mong anh đón con về nuôi. Thế nhưng những gì người đàn ông ấy nói như nhát dao đâm vào niềm hi vọng cuối cùng của người phụ nữ đang đứng trước "cánh cổng địa ngục".

"Chồng nó bảo "không nuôi, cho được ai thì cho đi", con Hiền như hóa điên. Nó gào khóc, bảo "Con chết rồi, bố mẹ cho thằng Thành đi, ai nuôi thì nuôi, đừng giữ lại". Nó quẫn trí, uất ức với chồng thì nói thế thôi chứ máu mủ ruột rà của mình, chúng tôi sao nỡ cho đi. Ông bà có cháo thì cháu ăn cháo, có rau thì ăn rau", bà Châu nước mắt lã chã.

Tháng 3/2019, chị Hiền qua đời mang theo nỗi đau đớn cùng cực về bệnh tật và sự bạc tình bạc nghĩa của người chồng, để lại đứa con trai 3 tuổi. Thiếu vắng tình thương của cha, lại mất mẹ, Thành lại càng khép kín hơn. Suốt ngày thằng bé ngồi nhìn lên bàn thờ rồi hỏi "mẹ chết rồi bà nhỉ. Chết là không về với cháu nữa phải không bà". Câu hỏi ngô nghê của cháu như xát thêm muối vào nỗi đau của bà Châu.

Hơn một năm sau, ông Bính cũng qua đời. Sau cái chết của ông, Thành hiểu người chết không thể trở về nữa nên từ đó không khóc, không đòi mẹ. Hoặc thằng bé sớm hiểu chuyện, biết hỏi sẽ khiến bà đau lòng. "Nhiều đêm nó lồm cồm bò dậy, bảo "con vừa mơ thấy mẹ về bà ạ". Cháu không khóc nhưng bà thì như đứt từng khúc ruột", bà Châu kể tiếp.

Sau hai cái tang liên tiếp, sức khỏe của bà Châu vốn đã yếu lại càng kiệt quệ hơn. Căn bệnh tim tái phát, phải duy trì thuốc uống hàng ngày, rồi thêm căn bệnh tiền đình nữa... Chân bà bước không còn vững, hai bàn chân lê trên nền đất, di chuyển như rô bốt chứ không thể nhấc lên từng bước.

Bà già cả, lại đau ốm luôn, không thể chăm sóc được Thành, cũng không thể bày dạy cho cháu học nên nói thằng bé sang nhà cậu mợ ở. Nghe thế, thằng bé lắc đầu quầy quậy: "Không, cháu phải ở với bà. Đêm cháu còn bóp tay chân cho bà nữa".

Thương đứa cháu sớm côi cút, các anh chị của chị Hiền cũng hết sức chăm lo, bao bọc, không để Thành phải thiếu thốn hay thua kém bạn bè. Nhưng bấy nhiêu không đủ bù đắp những mất mát trong tâm hồn non nớt của bé Thành. Thành cũng không bao giờ nhắc tới bố, bởi trong trí nhớ lờ mờ của đứa trẻ lên 3 là những lời quát mắng, những trận đòn bố trút lên người mẹ. Ngày mẹ qua đời, liên lạc cuối cùng với bố Thành cũng bị cắt đứt...

Bà Phan Thị Thúy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hưng Tây cho biết: "Hoàn cảnh của cháu Thành rất đáng thương. Bố bỏ rơi hai mẹ con, bản thân mẹ của cháu lại mắc ung thư, phải về nương tựa ông bà ngoại già yếu. Năm Thành 3 tuổi thì mẹ qua đời, cháu sống với bà ngoại nhưng nay bà tuổi cao, sức yếu lại mắc bệnh tim. Chúng tôi cũng đã kêu gọi sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm để hỗ trợ một phần nào cho hai bà cháu".

