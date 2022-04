Khốn cùng người mẹ nghèo mắc u não chọn cái chết, để lại 5 con thơ

Hỏi đường đến nhà chị Nguyễn Thị Thành (SN 1984, trú xóm Giang Nam, xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, Nghệ An), người lái đò ở bến đò Phuống chép miệng: "Rõ tội, bệnh tật, nghèo khổ mà nghĩ quẩn. Thành nó chịu thương, chịu khó, chu toàn lắm, đến cả khi chết vẫn chỉ lo cho chồng con".

Căn nhà nhỏ lặng lẽ sau cái chết đột ngột của chị Thành. Anh Nguyễn Đình Phượng, chồng chị Thành ngồi ngơ ngẩn trước chiếc bàn con kê giữa sân. Phía sau lưng, đống gỗ chuẩn bị sửa nhà phải vây bạt lại, để đấy. "Vợ ơi, em vừa mừng ta sắp sửa được nhà, có chỗ lành lặn, rộng rãi cho con ngủ mà răng em lại bỏ bố con anh mà đi". Giọt nước mắt người chồng cố gắng kìm nén bỗng ào ra, không ngăn lại được...

Sáng 20/3, anh Phượng ngủ dậy, hốt hoảng thấy vợ đã qua đời. Tối hôm trước, chị Thành bảo chồng lên nằm với các con, chị đau đầu không ngủ được, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của chồng. Anh Phượng không ngờ vợ đã âm thầm chuẩn bị cho sự ra đi của mình.

Lúc này, bé Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 2008, hiện học lớp 8B, Trường THCS Thanh Giang, huyện Thanh Chương) mới đưa cho người bác một phong thư mà mẹ dặn cất trước đó mấy ngày. Đọc 3 trang giấy nguệch ngoạc, mọi người mới vỡ lẽ vì sao chị Thành lại chọn cách chấm dứt cuộc sống của mình.

"Hóa ra Thành bị u não chứ trước đó cô ấy giấu, cứ âm thầm chịu đựng một mình", anh Phượng thổn thức.

Vợ chồng anh Phượng sinh được 5 đứa con, đứa lớn 15 tuổi, đứa bé mới 5 tuổi. Nhà nghèo, cái sự nuôi con của chị Thành cũng lắm nhọc nhằn. Cứ sinh được vài ba tháng thì đầu vú nứt toác, chảy mủ máu lẫn với sữa, chẳng dám cho con bú, đành phải mua sữa ngoài, mà hầu như là mua nợ, hôm nào anh Phượng ứng được tiền công thợ xây thì trả dần dần.

Khi bé Nguyễn Thị Bình Yên (SN 2016) được 3 tuổi, chị Thành bàn với chồng đi Hà Nội làm giúp việc. Thật lòng không muốn gia đình phải xa lìa, vợ phải cực khổ nơi đất khách quê người nhưng anh Phượng không còn cách nào khác. Cũng may, lúc này Nguyễn Đình Kim (SN 2007) và Nhàn đã có thể thay bố mẹ chăm lo cho các em.

Hai vợ chồng chịu khó chắt bóp, tiết kiệm được một ít tiền mua gỗ lạt về chuẩn bị sửa sang căn nhà đang ở, vốn đã quá cũ kỹ, chật chội. Tháng 10/2021, chị Thành về quê. Mọi người cứ nghĩ các con đang tuổi lớn, cần người ở bên bảo ban, uốn nắn, không ai dám nghĩ còn một nguyên nhân sâu xa mà người phụ nữ này quyết định về.

"Bố ơi, mẹ đi đâu rồi?", cô bé Bình Yên hỏi. "Mẹ đi với ông bà rồi con ạ", anh Phượng lựa lời nói với con. "Là mẹ đi nấu cơm cho ông bà ăn ạ? Con không muốn mẹ đi, con muốn mẹ ở nhà nấu cơm cho con ăn". Lời nói ngây thơ của con như xát muối vào lòng anh Phượng.

Ngồi kế bố, bé Nhàn và Kim cũng thổn thức. Kim vốn có năng khiếu bóng đá, được câu lạc bộ bóng đá tỉnh tuyển vào huấn luyện nhưng nhà nghèo, mẹ đi vắng, một mình bố không thể chăm các em nên Kim quyết định bỏ dở ước mơ để về. Giờ mẹ không còn, ngay cả được tiếp tục đi học đối với Kim cũng trở nên mờ mịt. "Cháu không muốn phải nghỉ học", Kim nghẹn ngào.

"Cả 5 đứa đi học, năm nào cũng phải nợ tiền nhà trường rồi bố mẹ làm trả dần dần. Em bảo đời em không được học đến nơi đến chốn, nên phải gắng cho con đi học. Giờ em bỏ bố con anh đi rồi, anh biết mần răng đây?", anh Phượng thổn thức. Đáp lại chỉ là tấm di ảnh mịt mờ sau làn khói hương...

