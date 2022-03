Người mẹ "da cóc" nuốt nước mắt chịu bệnh tật dày vò dành tiền học cho con

Người phụ nữ 36 tuổi với đầy bất hạnh

Trải qua một đoạn đường vắng vẻ, gồ ghề lấm đầy đất đỏ, phóng viên Dân trí tìm đến được nhà chị Nguyễn Thị Minh Sang (sinh năm 1986) ở thôn Bàn Thạch, xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa, Phú Yên.

Vừa bước vào nhà, đã thấy chị Sang với khuôn mặt buồn bã, thân hình gầy gò, hốc hác, nước da ngăm đen, đầu trọc và đặc biệt các u sần như "da cóc" mọc khắp cơ thể. Mới thoạt nhìn không ai nghĩ chị Sang năm nay 36 tuổi.

Già trước tuổi là do chị bị khối u dây thần kinh số V ở não giày vò, mới được phẫu thuật lấy khối u, một phần chị phải chạy đôn, chạy đáo "cày đêm, cày ngày" để kiếm tiền từ nghề phụ hồ nuôi 3 con thơ ăn học.

Trải lòng với phóng viên, chị Sang chia sẻ, xuất thân từ vùng quê nghèo khó nên từ nhỏ chị Sang đã xa rời con chữ, đến 18 tuổi thì kết duyên với một người đàn ông để xây dựng hạnh phúc. Một năm sau, chị Sang sinh hạ được 2 con là Phan Thị Kim Thúy và Phan Thị Kim Thu (sinh năm 2004, sinh đôi) và đến năm 2008 tiếp tục sinh hạ được cháu Phan Thị Kim Thường.

Tại thời điểm sinh cháu Thường, thân thể chị Sang bắt đầu xuất hiện các khối u sần như da cóc khắp cơ thể. Khi thăm khám mới biết đây là các u thần kinh ngoại biên lành tính, việc chữa trị rất khó khăn, tốn kém. Vì gia đình nghèo đói nên chị Sang đành bỏ mặc để dành tiền lo cho các con.

Từ ngày xuất hiện u sần, ngoại hình của chị trở nên xấu xí hơn, do đó sau khi sinh hạ cháu Thường được vài tháng, chồng chị Sang đã bỏ đi biệt tích từ đó đến nay.

"Chồng chê mình da nổi sần sùi như da cóc, sau đó ảnh bảo đi làm rồi đi biệt tích luôn 15 năm nay. Mình xấu nên cũng chẳng than trách gì ai, cứ thế lao vào tìm việc để nuôi, dạy 3 đứa con thiếu tình cảm của cha" - chị Sang ngậm ngùi chia sẻ.

Để có tiền, hàng ngày chị Sang đi nhặt nhôm nhựa, mò cua, bắt ốc. Mấy năm trở lại đây, chị tìm được công việc phụ hồ ở phố với ngày công 250.000 đồng, trừ ngày nghỉ, hết việc cả tháng chị kiếm chừng được 5 triệu đồng. Với nhiều người đây là số tiền không lớn, nhưng đối với người mẹ đơn thân là cả một tương lai, vì chị dành toàn bộ tiền kiếm được để nuôi cho 3 con ăn, học tìm một tương lai tương sáng hơn.

Nhưng số phận lại một lần nữa oan nghiệt với người mẹ đơn thân Minh Sang. Vào một buổi tối mùa đông lất phất mưa phùn cuối năm 2021, khi đi làm về, chị Sang gặp phải tai nạn có chấn thương ở đầu.

Sau đó, chị được đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên để cấp cứu, khi chụp CT đầu, các bác sĩ phát hiện ở não của người phụ nữ kém may mắn có một khối u ở dây thần kinh số V. Sau đó chị Sang được chuyển viện vào TPHCM để điều trị.

Mặc dù có bảo hiểm, nhưng chi phí đi lại, phẫu thuật và thuốc đặc trị ngoài danh mục bảo hiểm đã "ngốn" gần 70 triệu đồng, số tiền này có được một nửa là nhờ sự giúp đỡ của bà con làng xóm, nửa còn lại là vay mượn.

Tuy nhiên, theo kết quả thăm khám định kỳ mới đây, hiện khối u chỉ mới điều trị được một phần, cần phải tiếp tục can thiệp để triệt tiêu. Nhưng ngặt nghèo, cả nhà 4 người trong gia đình chị hiện còn lo từng bữa cơm thì lấy đâu ra mấy chục triệu đồng để chữa bệnh.

"Chắc số mình tới đây đã tận, nên mình cũng phó mặc cho trời, chứ bây giờ mà vay mượn nữa để chữa bệnh thì các con phải sống sao. Đứa nhỏ thì mới học lớp 8, hai đứa lớn còn mấy tháng nữa là tốt nghiệp 12, chẳng lẽ mình để cho nó nghỉ học ngang như vậy. Mình bỏ qua sự kỳ thị, cười chê của nhiều người để sống đến tận giờ cũng vì 3 đứa nó, nên không thể vì chữa bệnh cho mình mà để cho 3 con khổ" - mắt đẫm lệ, chị Sang chia sẻ.

Muốn các con gái đừng đi vào vết xe đổ của đời mẹ

Mấy tháng nay để có cái ăn, 3 con gái của chị Sang ban ngày đi học, ban đêm lại cùng nhau mang đèn pin đi bắt ốc. Mỗi đêm, từ 19h - 22h, may mắn thì mỗi em được 10 kg ốc, cũng có đêm cả 3 chỉ được 5 - 6 kg. Ốc được bán với giá 4.000 đồng/kg.

Có tiền, 3 chị em phải chia ra từng phần, nào là tiền mua gạo, mua mắm, mua sữa cho mẹ và cả mua sách vở để học hành.

Chia sẻ với phóng viên, cháu Phan Thị Kim Thúy buồn bã nói: "Thấy mẹ bệnh mấy đứa em xót lắm, em xin nghỉ để đi may, nhưng mẹ đòi chết nếu em nghỉ học, mẹ bảo "mấy đứa cố gắng lấy xong cái bằng 12 rồi làm gì cũng được, chứ không có bằng cấp thì lại khổ, lại đi vào vết xe đổ của đời mẹ", nên em cũng cố gắng học xong năm nay sẽ tìm việc mà kiếm tiền nuôi mẹ và em"

Xác nhận với phóng viên về hoàn cảnh chị Sang, ông Dương Văn Đông - Phó Chủ tịch xã Hòa Xuân Đông cho biết: Gia đình chị Nguyễn Thị Minh Sang đúng là rất khó khăn và thuộc hộ nghèo của địa phương. Chị là lao động chính nuôi 3 con gái, nhưng không may chị Sang bị tai nạn và sau đó phát hiện khối u ở não đang chạy chữa nên khó khăn chồng chất khó khăn.

Ông Đông mong muốn, gia đình chị Sang sẽ được mạnh thường quân quan tâm hỗ trợ để vượt qua khó khăn.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1. Mã số 4421:

Chị Nguyễn Thị Minh Sang

Địa chỉ: thôn Bàn Thạch, xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa, Phú Yên

Số điện thoại: 0348.668.792

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Phòng 401, 402, tòa nhà 25, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269