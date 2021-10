Hậu Giang: Cám cảnh gia đình cha bị đột quỵ, con ung thư, cháu thất học

Theo giới thiệu của ông Thái Ngọc Hậu, trưởng ấp Nhơn Hòa (xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang), chúng tôi đến thăm nhà bà Nguyễn Diệu Hiền (54 tuổi), được biết đến là hoàn cảnh thuộc diện khó khăn nhất ấp.

Căn nhà làm bằng tôn nằm biệt lập ở cuối ấp, do một số nhà hảo tâm hỗ trợ, mới xây tặng cách đây chưa lâu.

Chồng bà Hiền là ông Bùi Quốc Việt (52 tuổi) vốn quê ở huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) nhưng vì nhà nghèo không có ruộng đất nên sang đây ở rể. Vợ chồng bà Hiền được cha mẹ cho một nền nhà, ngoài ra cũng chẳng có ruộng đất gì thêm.

Ông bà có 2 người con, một trai một gái, cả ông Việt và bà Hiền đều thất học, sức khỏe đều yếu, làm thuê làm mướn sống qua ngày. Không đủ ăn nên 2 đứa con cũng chỉ học hết cấp 1 là phải nghỉ.

Khó khăn của gia đình ngày càng bủa vây khi ba năm trước, ông Việt bị tai biến, yếu nửa người, không làm được việc nặng, từ đó ông chỉ quanh quẩn ở nhà phụ vợ làm việc vặt.

Bà Hiền cũng bị nhiều bệnh như đại tràng, viêm bàng quang, viêm đường tiết niệu. Không có tiền để chữa dứt điểm bệnh tật, ngày nào mệt quá thì phải nghỉ, ngày nào đỡ hơn thì bà Hiền đi làm mướn kiếm dăm ba chục ngàn.

Hôm phóng viên tới nhà cũng là lúc hai ở chồng ông Việt bà Hiền đang ở bệnh viện do mẹ ông Việt bệnh nặng.

Con gái ông Việt là chị Bùi Thị Ngoan, năm nay 29 tuổi, đang chống chọi với bệnh ung thư cổ tử cung. Năm 21 tuổi, chị Ngoan lấy chồng nhưng rồi chưa đến một năm gia đình đã tan vỡ. Chị Ngoan ôm con gái lúc này mới vừa hơn tháng tuổi về gửi mẹ để đi làm kiếm tiền nuôi con.

"Thôi chồng, em đi làm mướn, con còn nhỏ nên con nhỏ phải nương náu nhà ngoại. Năm ngoái đau ốm quá nên em đi khám mới biết bị ung thư. Giờ em không còn chút sức lực nào, ngồi cũng không nổi, ngày nào cũng phải đi tiêm thuốc", chị Ngoan vừa thở vừa nói.

Con gái của chị Ngoan là bé Bùi Nhật Đan năm nay đã hơn 7 tuổi nhưng vẫn chưa ngày nào được đến trường. Bé Đan cũng không ý thức rằng mẹ đang mắc bệnh nan y hay gia đình nghèo khó, vẫn chạy nhảy vui chơi như những đứa trẻ khác.

"Em bệnh như này rồi không biết mai mốt thế nào. Con không được đi học em thương lắm, nhưng biết làm sao được. Em cũng chỉ ước con em được đi học đầy đủ như con nhà người ta", chị Ngoan lau nước mắt nghẹn ngào.

Trong nhà ông Việt, hiện chỉ còn con trai bà Hiền là anh Bùi Hải Triều (22 tuổi) còn khỏe mạnh đảm nhận vai trò là lao động chính. Thất học nên anh Triều quanh năm cũng chỉ đi làm thuê, làm mướn, mỗi tháng gửi về chừng một đến 2 triệu đồng để cả nhà rau cháo qua ngày.

Theo thông tin từ địa phương thì mấy tháng qua cũng có một số nhà hảo tâm giúp đỡ, nhưng chỉ là số tiền ít ỏi và một ít gạo mì nên không thấm vào đâu so với một gia đình toàn người bệnh trọng. Hiện tại gia đình ông Việt bà Hiền vẫn hết sức khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Hòa, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh ấp Nhơn Hòa gửi lời cầu cứu thay gia đình bà Hiền: "Địa phương cũng đã giúp, cũng có nhà hảo tâm giúp nhưng chẳng thấm vào đâu, vì trong nhà 5 người mà 3 người bệnh, một đứa trẻ, chỉ có một người đi làm nên khó khăn không lời nào nói hết.

Qua đây, mong bạn đọc báo Dân trí, các nhà hảo tâm dang rộng vòng tay nhân ái, giúp đỡ cha con ông Việt có tiền trị bệnh và rau cháo qua ngày", ông Hòa bày tỏ.

