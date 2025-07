Hành trình tri ân tại Quảng Trị - Nơi máu xương đổi lấy hòa bình

Tối 6/7, vượt màn đêm, chiếc xe chở đoàn tình nguyện của báo Dân trí và các bác sĩ Bệnh viện 19-8 Bộ Công an đã tới Vĩnh Linh, Quảng Trị.

Ngay trong buổi sáng 7/7, đại diện báo Dân trí, Bệnh viện 19-8 Bộ Công an đã có mặt tại Nghĩa trang liệt sỹ Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc (Ảnh: Thành Đông).

Nghĩa trang liệt sỹ Vĩnh Linh là nơi an nghỉ của gần 6.000 người con đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc, trong đó có hơn 2.000 ngôi mộ liệt sỹ chưa xác định thông tin (Ảnh: Thành Đông).

Trong không khí trang nghiêm, với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, đoàn công tác đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ. Nơi đây, có biết bao người con của dân tộc đã phải đánh đổi máu xương để giữ gìn từng tấc đất, vùng trời bình yên của Tổ quốc hôm nay.

Tiếp nối hoạt động tri ân tại Nghĩa trang liệt sỹ Vĩnh Linh, đoàn báo Dân trí cùng các bác sĩ Bệnh viện 19-8 Bộ Công an đã đến từng nhà để thăm 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 9 thương bệnh binh nặng (Ảnh: Thành Đông).

Các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các thương bệnh binh đã rất xúc động khi được các bác sĩ ân cần thăm hỏi, đến tận giường kiểm tra từng vết thương và tận tình hướng dẫn cách dùng thuốc và điều dưỡng sức khỏe. Cùng với hoạt động thăm khám sức khỏe, thay mặt bạn đọc, đại diện báo Dân trí đã tặng quà tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng (Ảnh: Thành Đông).

Khi nhắc về chồng và người con đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường, Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Lựu (SN 1927) không giấu nổi sự xót xa trong đôi mắt (Ảnh: Thành Đông).

“Cầm trên tay giấy báo tử của con trai, mẹ như ngất đi vì tin đến quá đột ngột”, bà Hoàng Thị Đào, con gái cả của Mẹ Lựu xúc động kể lại. Nỗi đau mẫu tử phân ly cả đời của Mẹ chưa bao giờ nguôi ngoai.

Mẹ Lưu Thị Dy (SN 1927) đã gần 100 tuổi, trí nhớ không còn minh mẫn, sức khỏe suy giảm rõ rệt theo năm tháng. Dù không còn nhớ tên mình, nhưng ánh mắt của mẹ vẫn cứ hoài trông ra cửa, ngóng đợi người con ra trận mãi không trở về (Ảnh: Thành Đông).

Thiếu tá Trần Hoài Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện 19-8 Bộ Công an cho biết, qua thăm khám, các mẹ đều mắc các bệnh lý của tuổi già như bị đục thủy tinh thể, mộng mắt, sỏi thận, sỏi mật, polyp túi mật… Tuy nhiên, các mẹ đã tuổi cao nên không nhất thiết phải can thiệp.

“Khi phát hiện ra một số bệnh lý, các bác sĩ đã tư vấn hướng điều trị phù hợp với điều kiện sức khỏe và tuổi tác của từng mẹ. Ngoài ra, y bác sĩ cũng hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt phù hợp với tình trạng bệnh lý”, bác sĩ Trần Hoài Nam cho hay.

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm nhiều thương bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn xã Vĩnh Linh.

Những mảnh đạn còn găm sâu trong cơ thể, những vết thương còn hiện rõ trên chân tay, những cơn đau tái phát khi trái gió trở trời... tất cả là sự nhắc nhở về những tháng ngày sự sống - cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc giữa bom đạn chiến trường (Ảnh: Quyết Thắng).

Thương binh Đoàn Quốc Trị từng là lính đặc công tham gia trinh sát tại mặt trận Bình - Trị - Thiên. Ông trở về thời bình với chứng nhận thương binh 81%. Nửa thế kỷ sống chung với 21 mảnh đạn trên người, ông bình thản nói: “Sống được là tốt!”. Vừa nói, ông vừa đưa tay ra xoa nhẹ vào vết thương dài phía sau đầu (Ảnh: Quyết Thắng).

Trong ký ức của người lính văn thư Đoàn Xuân Huy (SN 1938), chiến trường từ Nam ra Bắc cùng hình ảnh những người đồng đội đã hy sinh là vùng ký ức không thể quên (Ảnh: Quyết Thắng).

“Sau chiến tranh, trở về với cuộc sống đời thường, mỗi người mang một nỗi đau riêng, người là thương binh nặng, người bị nhiễm chất độc màu da cam... Tôi may mắn không bị thương nặng nhưng cũng chịu ảnh hưởng của chất độc màu da cam”, ông Huy nghẹn ngào, ánh mắt đau đáu hướng về đứa con đang nằm trên giường, chân tay co quắp do di chứng dioxin.

Đi lại khó khăn, di chuyển từ trong nhà ra sân, ông Huy cũng phải dò dẫm từng bước. Vì vậy, ông không thể đến viện thường xuyên, trong khi cơ thể ngày càng suy yếu, xuất hiện triệu chứng xuất huyết trên da, đau mỏi xương khớp do tuổi cao sức yếu. Được các bác sĩ tới tận nhà thăm khám, người cựu chiến binh không giấu nổi xúc động (Ảnh: Quyết Thắng).

Ngày 8/7, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí cùng đại diện Bệnh viện 19-8 Bộ Công an, đoàn dược sĩ Pharmacity tiếp tục đến từng nhà ân cần thăm hỏi các Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương bệnh binh nặng trên địa bàn xã Vĩnh Linh (Ảnh: Thành Đông).

Thương binh Nguyễn Hữu Ngân (SN1950) trở về quê hương sau 1 năm tham gia chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị. Xung phong ra trận năm 17 tuổi, chàng thanh niên năm nào đã để lại cánh tay trái nơi chiến trường ác liệt (Ảnh: Thành Đông).

“Khi tôi tỉnh dậy, họ đã ‘mai táng’ xong cánh tay của tôi ở chiến trường rồi” - ông Ngân vừa nói vừa xoa vào bên cánh tay đã cụt. “Nếu không bị thương, có lẽ tôi đã là một cán bộ ngân hàng”, ông Ngân chia sẻ.

Hai người con đi làm xa, ông Ngân và vợ phải tự chăm sóc cho nhau. Gần đây, vợ ông mắc viêm phổi phải nằm viện, ngày ngày một mình chăm sóc vợ khiến sức khỏe của ông suy giảm rõ rệt. Trong lúc tư vấn sức khỏe, các bác sĩ và dược sĩ đã phát hiện ông đang dùng thuốc và cao mua trước đó đã quá hạn sử dụng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe (Ảnh: Thành Đông).

“Việc sử dụng cao quá hạn sử dụng có thể gây bỏng trên da. Đối với người cao tuổi, việc dùng thuốc hết hạn có thể gây ra nhiều tác dụng phụ hơn tác dụng chính”, dược sĩ Lưu Mỹ Duyên - Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity cho biết (Ảnh: Thành Đông).

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí ân cần thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Mừng (Ảnh: Thành Đông).

Mẹ Ngô Thị Mừng sinh năm 1936. Chỉ trong vòng 2 năm 1978 và 1979, Mẹ lần lượt mất đi 2 người con trai. Trước đó, chồng của Mẹ cũng tham gia chiến đấu tại chiến trường Huế. Đến nay, hài cốt của chồng Mẹ Mừng vẫn chưa được tìm thấy.

Khi nỗi nhớ chồng con dâng trào, cùng với sự hỏi thăm ân cần của đoàn công tác, Mẹ Mừng không kìm được xúc động, những giọt nước mắt lăn dài trên má (Ảnh: Thành Đông).

“Các con đến thăm mẹ là mẹ vui lắm rồi”, Mẹ Mừng nắm tay và ôm chặt các thành viên của đoàn công tác.

“Tôi rất xúc động khi được nghe các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các cựu chiến binh kể lại những câu chuyện thời chiến. Chúng tôi mong muốn có nhiều cơ hội hơn nữa để chăm lo sức khỏe cho những người có công với cách mạng”, bà Đỗ Thị Thuỳ Vân, Giám đốc truyền thông Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity chia sẻ (Ảnh: Thành Đông).