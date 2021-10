Hai em nhỏ mồ côi mẹ do Covid-19 được bạn đọc giúp đỡ gần 85 triệu đồng

Dân trí Đại diện Báo Dân trí cùng Công an TP Cần Thơ vừa trao số tiền hơn 70 triệu tới 2 bé mồ côi mẹ vì Covid-19 ở quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Công an TP Cần Thơ còn nhận bảo trợ 2 bé đến năm 18 tuổi.

Ngày 24/10, đại diện Báo Dân trí tại Khu vực ĐBSCL, đại diện Công an TP Cần Thơ, đại diện chính quyền địa phương đã cùng trao số tiền hơn gần 70 triệu đồng triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ gia đình anh Nguyễn Hoàng Lâm (phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) thông qua chương trình Nhân ái của báo Dân trí trong tuần 4, 5 tháng 9 và tuần 1, 2 tháng 10.

Đại tá Lương Văn Bền- Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ cùng Nhà báo Phạm Tâm - Phó trưởng Văn phòng Đại diện báo Dân trí tại Miền Nam và chính quyền địa phương cùng trao số tiền hơn 70 triệu đồng (của bạn đọc báo Dân trí và của Công an Cần Thơ) tới gia đình anh Lâm (Ảnh: Nguyễn Cường).

Công an TP Cần Thơ cũng trao 2 phần quà gồm 3 triệu đồng, thực phẩm, 2 chiếc xe đạp và đồ dùng học tập từ chương trình "Tình thương cho em, hậu Covid" cho 2 con của anh Lâm là bé Nguyễn Hoàng Vinh (9 tuổi) và bé Nguyễn Hoàng Minh Hạ (6 tuổi).

Trước đó, ngay khi ghi nhận được hoàn cảnh, Tổng biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh đã quyết định trao "nóng" 5.000.000đ từ chương trình nhân ái của báo hỗ trợ khẩn cấp cho gia đình anh Lâm sớm ổn định cuộc sống sau thời gian điều trị cách ly về. Bên cạnh đó, bạn đọc Dân trí thông qua Quỹ khuyến học Việt Nam cũng đã hỗ trợ 10.550.000đ cho 2 con anh Lâm an tâm bước vào năm học mới.

Nhà báo Phạm Tâm, thăm hỏi, an ủi động viên các con anh Lâm, vì phải mồ côi mẹ khi còn quá bé (Ảnh: Bảo Kỳ).

Gia đình anh Lâm là hoàn cảnh trong bài viết: "Gia đình F0: Mẹ đi là đi mãi mang theo tình yêu của 2 đứa con thơ!" mà báo Dân trí đã đăng tải vào ngày 27/9/2021.

Thay mặt lãnh đạo Công an TP Cần Thơ, Đại tá Lương Văn Bền - Phó Giám đốc Công an Cần Thơ đã gửi lời chia buồn sâu sắc với những mất mát của gia đình anh Lâm. Ngoài việc trao tiền và quà thì công an TP Cần Thơ cũng giao Công an quận Bình Thủy mua bảo hiểm y tế, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đoàn thể địa phương kịp thời có những hỗ trợ tốt nhất cho các em học tập và phát triển.

Bà Phan Thị Nguyệt - Phó chủ tịch UBND quận Bình Thủy cho biết, trong cao điểm dịch, quận Bình Thủy là địa phương có diễn biến dịch phức tạp nhất. Chính quyền địa phương đã có những hỗ trợ, giúp đỡ khẩn cấp, tuy nhiên để giúp những hoàn cảnh khó khăn vì đại dịch vơi đi phần nào vất vả vẫn rất cần sự chung tay của cộng đồng.

"Những hỗ trợ của Công an thành phố đặc biệt là của mạnh thường quân thông qua chương trình Nhân ái của báo Dân trí là rất lớn, rất ý nghĩa, kịp thời. Những chia sẻ đó không chỉ là vật chất mà còn là sự hỗ trợ tinh thần, giúp những hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực để vươn lên.

Rất mong những nghĩa cử cao đẹp sẽ tiếp tục được phát huy, nhân rộng để thêm nhiều hơn nữa những hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ", bà Nguyệt nói.

Các cán bộ công an TP Cần Thơ thăm hỏi các con của Lâm (Ảnh" Bảo Kỳ).

Đón nhận tình cảm từ bạn đọc báo Dân trí và các cán bộ, chiến sĩ Công an TP Cần Thơ, anh Lâm rưng rưng nước mắt. " Tôi xin chân thành cảm ơn tình cảm của mọi người, tôi hứa sẽ sử dụng số tiền được hỗ trợ đúng mục đích, chăm lo tốt cho các con nên người", anh Lâm nói.

Như báo Dân trí đã thông tin, vợ chồng anh Lâm đều là công nhân ở khu công nghiệp Trà Nóc (TP Cần Thơ). Đợt cao điểm đại dịch Covid-19 giữa tháng 7, cả gia đình anh không may đều mắc bệnh.

Do bệnh chuyển biến nặng, vợ anh Lâm đã không qua khỏi, 3 cha con anh cũng phải điều trị và cách ly theo dõi dài ngày. Đại dịch khiến anh Lâm mất vợ, 2 đứa con anh mất mẹ, gia đình rơi vào cảnh khó khăn.

