Hai cảnh đời bi đát vì tai nạn, gia đình cầu mong sự giúp đỡ

Hơn một tháng nay, người thân của 2 bệnh nhân tại khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TPHCM) như rơi xuống vực thẳm, sau khi bi kịch xảy ra với họ. Cả hai bệnh nhân đều là lao động chính trong gia đình, nay phải nằm yên một chỗ.

Theo lời kể, tối 10/10, khi trên đường đi làm đồng về, anh Lâm Văn Tiền (40 tuổi, ngụ tại Ấp Nguyệt Lãng B, Bình Phú, Càng Long, Trà Vinh) va chạm giao thông với một thanh niên 18 tuổi. Cú tông xe khiến anh Tiền ngã mạnh xuống đường bất tỉnh.

Sau khi bị tai nạn, anh được đưa vào bệnh viện địa phương trong tình trạng chấn thương sọ não nặng và gãy cẳng chân trái. Bệnh nhân được sơ cứu rồi đưa gấp lên Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM.

Thêm 9 ngày nằm điều trị tích cực, người đàn ông được chuyển về Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Ngồi trước cửa phòng hồi sức, anh Lâm Văn Hà sụt sùi chia sẻ: "Gia đình anh trai tôi khó khăn, trước giờ sống bằng nghề nông. Vợ chồng anh có 2 con nhỏ, đứa lớn 12 tuổi, còn đứa nhỏ vừa mới tròn 1 tuổi.

Hơn tháng nay sau khi tai nạn, chị dâu một mình ở quê vừa chăm con nhỏ, vừa chạy vạy khắp nơi để lo tiền cứu chồng, cứu cha cho các con. Còn gia đình người gây tai nạn chưa từng đến thăm anh, chỉ nói để công an xử lý".

Đến nay, tổng số tiền điều trị của anh Tiền đã hơn 120 triệu đồng. Để chi trả, gia đình bệnh nhân đã cố gắng vay mượn bà con, họ hàng và cầm cố hết tài sản. Hiện tại, họ không còn khả năng xoay sở.

Bác sĩ Trương Thanh Tâm, người điều trị cho anh Tiền thông tin, bệnh nhân bị chấn thương sọ não, gãy xương sườn, xương chân phức tạp. Khi nhập viện, bệnh nhân ở trạng thái không biết gì, không mở mắt, não bị tổn thương nhiều do xuất huyết và tụ dịch dưới màng cứng hai bên.

Bệnh nhân không được chỉ định can thiệp phẫu thuật, vì dù mổ hay không đều không cải thiện. Chân trái của bệnh nhân đã được nối một xương, trong khi xương còn lại đã gãy vụn.

Bác sĩ Tâm cho biết, sau một thời gian điều trị, bệnh nhân Tiền có tiến triển nhưng còn khá chậm. Bệnh nhân cần điều trị thời gian dài, đồng nghĩa sẽ tốn nhiều tiền hơn.

Nghe bác sĩ nhắc đến viện phí, anh Hà buồn bã nói như khẩn cầu: "Xin mạnh thường quân thương xót, giúp đỡ cho anh Tiền. Tôi chỉ ước anh sẽ sớm bình phục. Các cháu của tôi vẫn còn nhỏ, cần có cha bên cạnh".

Nằm cách anh Tiền vài chiếc giường, anh Danh Hoàng Thi (32 tuổi, tổ 6, ấp An Hòa, Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) cũng ngày càng gặp khó khăn vì số tiền điều trị quá lớn.

Trước đó, anh làm công nhân ở quận 12 (TPHCM). Trong lúc về quê làm giấy tờ, khi qua đoạn cầu vượt Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang), anh Thi bị tai nạn. Phát hiện sự việc, lực lượng cảnh sát cơ động đã đưa người đàn ông đến bệnh viện gần hiện trường, nhưng do tình trạng nặng nên phải chuyển lên tuyến trên.

Anh Danh Thái Hòa (em trai anh Thi) vừa kể, vừa lắc đầu: "Dù biết không có khả năng nhưng gia đình vẫn cố gắng vay mượn cứu anh. Còn nước còn tát".

Sau một thời gian nằm Bệnh viện Chợ Rẫy, gia đình đã xin chuyển anh về Bệnh viện Lê Văn Thịnh, vì không còn gánh nổi viện phí. "Giờ gia đình tôi gần như lâm vào bước đường cùng rồi", anh Hòa nói.

Theo người em trai, anh Hòa là lao động chính trong nhà, phải xa quê làm công nhân để lo cho cha mẹ đã lớn tuổi, nhiều bệnh. Sau khi anh gặp nạn, cậu em mới 19 tuổi vừa kiếm được việc làm giờ phải cáng đáng thay cả phần người anh. Mỗi ngày anh nằm viện, nợ nần lại càng bủa vây gia đình khốn khổ.

"Hoàn cảnh bệnh nhân Thi khó khăn, không có bảo hiểm y tế, chi phí điều trị tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh hiện đã hơn 50 triệu đồng. Việc chăm sóc sau này sẽ rất cực, vì bệnh nhân không tự sinh hoạt được. Thêm vào đó, nếu chăm sóc không đúng cách bệnh phổi sẽ tái phát, chi phí điều trị kháng sinh sẽ tốn kém rất nhiều vì phải sử dụng liều mạnh hơn", bác sĩ Phùng Quang Minh Hoàng, khoa Gây mê hồi sức, nói.

Khi được hỏi về ước mơ hiện tại, anh Hòa nói chỉ có một mong mỏi duy nhất, đó là mong anh trai khỏe lại để về nhà cùng nhau ăn bữa cơm đoàn tụ như bao gia đình bình thường.

"Xin các nhà hảo tâm gần xa cứu giúp anh của em, em vô cùng biết ơn tấm lòng của mọi người", người em trai nói khi mắt đã đỏ hoe.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ cho mã số 4700 xin gửi về:

1. Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (số 130, đường Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, TPHCM).

SĐT: 028.5432.7888 (bấm số nội bộ 2100 hoặc 2102) hoặc 094.8683.679 (gặp Anh Minh).

STK: 000470406001543, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (SGB), chi nhánh Thái Bình, phòng giao dịch Quận 2.

Nội dung: "Giúp đỡ bệnh nhân Lâm Văn Tiền và Danh Hoàng Thi)".

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4700)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269