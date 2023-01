Góa phụ suy thận giai đoạn cuối cầu xin sự sống để nuôi 2 con

Căn phòng ẩm thấp, chật chội, chỉ rộng khoảng 10m2 nằm đối diện một bệnh viện trên địa bàn thành phố Vinh (Nghệ An) được chị Đặng Thị Thủy (34 tuổi, trú xóm 1, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) thuê với giá 800.000 đồng/tháng để trú ngụ, chạy thận suốt nhiều năm nay.

Căn phòng chỉ đủ kê chiếc giường nhỏ và một số vật dụng nấu nướng. 7 năm sống chung với căn bệnh suy thận, cùng những lo toan hàng ngày khiến chị Thủy già hơn nhiều so với tuổi. Đôi mắt chị thâm quầng, nhòe lệ khi nhắc đến hoàn cảnh của mình.

"7 năm chống chọi với bệnh suy thận khiến tôi đuối sức, nhưng không thể bỏ cuộc dễ dàng như thế này được. 2 con đang ngày đêm ngóng đợi tôi về. Chúng đã bất hạnh vì sớm mồ côi bố rồi. Tôi mà có mệnh hệ gì, chúng sẽ sống như thế nào đây?", chị Thủy khóc nghẹn.

Tai họa giáng xuống gia đình chị Thủy vào 7 năm trước, thời điểm ấy, anh Võ Đình Khai (SN 1979, chồng chị Thủy) làm công nhân lái máy xúc bên Lào. Đến ngày giỗ người thân, anh Khai xin nghỉ phép về quê. Khi anh đang đứng bên đường chờ thì bất ngờ bị chiếc xe tải mất lái, tông tử vong tại chỗ.

"Phải mất mấy ngày sau chồng tôi mới được đưa về nước. Người gây tai nạn chịu chi phí đưa anh ấy về và hỗ trợ thêm 30 triệu đồng tiền an táng. Ngày chồng mất, con trai lớn của tôi vừa 9 tuổi, đứa nhỏ lên 7 tuổi. Còn tôi, mới 27 tuổi đã thành góa phụ, một nách 2 con thơ trong cảnh khó khăn, thiếu thốn đủ bề. Nỗi đau bất ngờ ập đến như một cú sốc khiến tôi không thể đứng vững", chị Thủy chia sẻ thêm.

Chồng mất được 100 ngày thì chị Thủy thấy mình thường đau đầu, buồn nôn, ngất xỉu, cơ thể phù nề bất thường. Đi khám, cầm kết luận bị suy thận giai đoạn 2 trên tay mà trời đất như tối sầm trước mắt chị. Cũng từ đó, mỗi tháng, chị phải nhập viện thăm khám, điều trị.

Gần 4 năm nay, khi bệnh chuyển sang suy thận giai đoạn cuối, chị Thủy phải nhập viện chạy thận 3 lần/tuần. Hoàn cảnh khó khăn, đường sá xa xôi, chị thuê phòng trọ nhỏ đối diện cổng bệnh viện để tiện cho việc điều trị.

Sau khi chồng mất, kinh tế chỉ trông chờ vào 3 sào ruộng, trong khi bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, 2 con đang tuổi ăn, tuổi học, sống của mẹ con chị Thủy lâm vào cảnh vô cùng khó khăn.

Để có tiền điều trị suốt nhiều năm qua, nhiều tài sản giá trị trong nhà như xe máy, ti vi đến con lợn, đàn già… đã lần lượt "đội nón" ra đi. Chị Thủy còn vay mượn số tiền gần 200 triệu đồng từ người thân, ngân hàng.

2 năm trước, không còn khả năng để nuôi con ăn học, chị Thủy ngậm ngùi gửi con trai lớn là cháu Võ Đình Anh Tuấn (16 tuổi, học sinh lớp 11) vào làng trẻ mồ côi SOS. Con trai út là Võ Đình Tuấn Tú (14 tuổi, học sinh lớp 9) chị nhờ ông bà nội chăm sóc để an tâm lên tỉnh chạy thận.

Dù sớm mồ côi bố, mẹ bệnh tật, gia đình khó khăn nhưng 2 anh em Tuấn, Tú đều rất ngoan, học giỏi, năm nào cũng được giấy khen. Cứ một vài tuần, Tuấn lại xin ra viện thăm mẹ. Còn Tú ở nhà với ông bà nội đã ngoài 70 tuổi.

Tan học Tú lại về nhà phụ ông bà nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Tối đến em gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe, động viên mẹ cố gắng ăn uống để nhanh khỏi bệnh. Cứ một tháng, chị Thủy tranh thủ về quê một vài lần vào những ngày cuối tuần để mẹ con được bên cạnh nhau.

"Cháu đã mất bố rồi, bây giờ chỉ còn mẹ thôi. Mẹ bị bệnh rất nặng mà nhà cháu nghèo quá. Cháu thương mẹ mà không biết làm gì, chỉ ước lớn thật nhanh để đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ", Tú buồn bã tâm sự.

Bình quân mỗi tháng, chỉ tính tiền thuê trọ, ăn uống, sinh hoạt, mua thuốc trợ tim, huyết áp… của chị Thủy đã lên đến 5-6 triệu đồng. Mỗi ngày chị chỉ dám mua 20.000 đồng tiền thức ăn. Hôm nào có suất cơm từ thiện, chị mới được bữa ăn ngon. Nghĩ đến căn bệnh suy thận đã ở giai đoạn cuối, đến số phận, tương lai 2 con và khoản nợ gần 200 triệu đồng, chị Thủy lại thấy bất lực.

"Nếu tôi chết thì 2 con sẽ như thế nào đây? Chặng đường dài phía trước của chúng rất cần có tôi bên cạnh. Nhìn con thế này làm sao tôi yên lòng nhắm mắt được đây. Giờ tôi bất lực rồi, nợ nần chồng chất, cúi xin mọi người thương cảm cứu giúp, cho tôi có thêm cơ hội chữa trị để được tiếp tục sống bên các con", chị Thủy khẩn cầu.

Ông Đặng Văn Trực - Chủ tịch UBND xã Mỹ Sơn chia sẻ, chị Thủy có chồng mất sớm, bản thân lại mắc bệnh hiểm nghèo, 2 con còn tuổi ăn học khiến cuộc sống 3 mẹ con chị lâm vào cảnh vô cùng khó khăn.

"Chị Thủy thuộc đối tượng bảo trợ xã hội. Chính quyền địa phương đã tạo điều kiện giúp đỡ nhưng chỉ được một phần nhỏ. Sự sống của chị Thủy cũng như tương lai 2 cháu nhỏ đang rất cần sự chung tay giúp đỡ từ mọi người", ông Trực nói.

