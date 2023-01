Nữ sinh lớp 9 cầu xin sự sống cho mẹ u não

Những ngày cuối năm, khi mọi người đang hối hả chuẩn bị đón Tết thì gia đình chị Nguyễn Thị Đệ (SN 1963) và chồng là anh Cù Châu (SN 1970, trú xóm 11, xã Quỳnh Thanh) sống trong lo âu vì chị đang phải nhập bệnh viện ung bướu Nghệ An.

Trong căn nhà cũ, trống huơ trống hoác, không có tài sản gì giá trị, anh Châu ngồi ngẩn ngơ. Nhìn bố và nghĩ về mẹ, cô con gái đầu Cù Thị Minh (SN 1993) buồn bã: "Các bác sĩ nói mẹ cháu bị u não đa ổ, u phổi và nhiều bệnh khác… phải hóa trị để kìm hãm sự phát triển của các khối u. Nhưng để điều trị cần số tiền rất lớn trong khi gia đình không có đồng nào, tài sản cũng không có gì để bán".

Gia đình chị Đệ thuộc diện hộ nghèo "bền vững" của xã Quỳnh Thanh. Không phải họ lười lao động nhưng với việc người chồng chậm chạp, ai bảo gì làm nấy nên kinh tế gia đình chủ yếu do vợ gánh vác. Để có tiền nuôi 4 đứa con, chị Đệ tranh thủ lúc nông nhàn đi bắt con cua, con ốc ngoài đồng đem bán nhưng cũng chẳng đủ ăn, chứ chưa nói đến chuyện tích cóp tiền của.

Thương hoàn cảnh vợ chồng chị, bà con lối xóm khi cần người làm thuê đều gọi anh Châu. Khi thì anh đi bốc phân gia súc thuê, lúc làm phụ hồ, vét ao… chỉ kiếm được 50.000-100.000 đồng/ngày.

Hoàn cảnh quá khó khăn nên các con chị Đệ cũng không được đến trường đầy đủ. 3 con đầu đều nghỉ học sớm để ở nhà phụ giúp bố mẹ công việc đồng ruộng, đi làm thuê... Vợ chồng anh chị chỉ biết trông chờ vào cô con gái út đang học lớp 9.

Cháu Cù Thị Dung kể, một ngày đầu tháng 12/2022, mẹ đang ngồi ngoài sân, cạnh thửa ruộng thì bất ngờ ngã lăn xuống bùn, chân tay rung lên bần bật, mắt mờ, đau đầu… Chị được các con và hàng xóm sơ cứu.

"Khoảng 2 tuần sau, dấu hiệu bệnh của mẹ cháu ngày càng nặng khi nhiều lần ngã bất thình lình, hoa mắt, chóng mặt... Biết mẹ sức khỏe có vấn đề, nhưng gia đình cháu quá nghèo, còn được mấy bao lúa cũng đều bán lấy tiền mua thuốc cho mẹ uống mà không dám đến bệnh viện khám", Dung kể.

Trong khi bệnh tình chị Đệ ngày càng nặng, không có tiền để đến bệnh viện thăm khám thì một ngày trung tuần tháng 12/2022, con gái chị Đệ nghe tin có đoàn bác sĩ của một bệnh viện về trạm y tế xã khám miễn phí.

Chị được các con đưa đến trạm y tế xã để thăm khám. Tuy nhiên, vừa bước đến cổng thì chị ngã, bác sĩ và mọi người đưa chị vào thăm khám. Nhận thấy tình hình xấu, bác sĩ hướng dẫn gia đình đưa chị đến bệnh viện huyện để chụp chiếu, xét nghiệm.

"Khi đưa mẹ đến bệnh viện, qua thăm khám bác sĩ cho biết bị u não đa ổ, u phổi, tai biến, có dấu hiệu đột quỵ, buộc phải đưa vào tuyến tỉnh gấp. Dù gia đình thuộc diện hộ nghèo, được giảm giá xe cấp cứu còn 600 nghìn đồng nhưng em vẫn không có tiền để đưa mẹ vào bệnh viện tỉnh...", em Cù Thị Minh nghẹn ngào nói.

Để có tiền níu giữ mạng sống cho người mẹ vốn nhiều năm chịu thiệt thòi, Minh dù đã lấy chồng, cuộc sống khó khăn trăm bề nhưng vẫn cố gắng vay mượn hàng xóm, anh em để chạy chữa cho mẹ.

"Đến nay số tiền hơn 20 triệu đồng đóng viện phí cho mẹ em vay mượn mà chưa biết đến khi nào trả được. Trong nhà chỉ còn hai con lợn nhưng người ta chê nhỏ nên chưa ai mua…", nhắc đến đây, Minh khóc nghẹn.

Từ ngày chị Đệ nhập viện, hai đứa con lớn thay nhau vào viện, vừa đi vay tiền. Còn ở nhà cô con gái út quán xuyến công việc gia đình, đồng ruộng và lo cơm nước cho người bố.

"Mẹ vất vả bao năm, bố thì không nhanh nhẹn như người ta. Nay mẹ lại mắc bệnh hiểm nghèo, sức khỏe suy sụp. Chúng cháu rất thương mẹ nhưng gia đình đói quá, xin mọi người giúp đỡ để mẹ cháu được sống ngày nào hay ngày đó chú ạ", Dung cầu xin.

Nói về hoàn cảnh bi đát gia đình chị Đệ, ông Trần Văn Trung, Phó chủ tịch UBND xã Quỳnh Thanh cho biết, gia cảnh này cực kỳ khó khăn, nhiều năm nay luôn nằm trong diện hộ nghèo.

"Gia cảnh đã nghèo đói, khó khăn đủ đường, thì nay chị Đệ vốn là trụ cột của gia đình lại mắc bệnh hiểm nghèo. Anh Châu vốn chậm chạp khiến cuộc sống gia đình càng khó khăn hơn. Hoàn cảnh của anh chị rất cần sự giúp đỡ của toàn xã hội", ông Trung nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4736 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Đệ

Địa chỉ: Xóm 11, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0359442195 cháu Cù Thị Minh con gái chị Đệ

Tài khoản 51510000471033 ngân hàng BIDV, chủ tài khoản Cù Thị Minh.

