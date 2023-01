Bà đi mót từng bông lúa, nuôi hai cháu mồ côi

Những ngày cuối năm, không khí Tết vẫn chưa về với gia đình của bà Nông Thị Sấng (thôn Ea Sanô, xã Đắk D'rô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông). Cái rét tê tái của mùa khô Tây Nguyên, cùng những khoảng hở trên vách tường nhà khiến cả 3 bà cháu run lên vì lạnh.

Gần 10 năm qua, kể từ ngày con rể mất, con gái bỏ đi, bà Nông Thị Sấng vừa là cha, là mẹ, là chỗ dựa tinh thần cho hai em Lý Văn Thuận (SN 2007) và Lý Kim Oanh (SN 2009). Trong căn nhà chẳng có thứ gì đáng giá ngoài mấy bao lúa đã phần nào nói lên được hoàn cảnh khó khăn của gia đình 3 người.

Trong lúc bà ngoại trò chuyện với khách, Lý Văn Thuận lúi húi trong bếp, ăn vội chén cơm trưa để kịp giờ đi làm. Dù mới 15 tuổi, Thuận đã thay bà cáng đáng nhiều việc trong gia đình.

Sau mỗi giờ học buổi sáng, cậu lại tranh thủ đi làm thuê để kiếm thêm thu nhập. Có ngày, công việc phụ quán ăn kéo dài đến tận 23h đêm nhưng thu nhập chỉ chưa đến 100.000 đồng/ngày.

Nhắc về hoàn cảnh của mình, Lý Văn Thuận chia sẻ: "Năm em học lớp 2, em gái chưa được 5 tuổi thì bố bị bệnh qua đời. Mọi gánh nặng gia đình dồn lên vai mẹ. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 2 năm, mẹ em cũng bỏ đi. Hai anh em thành trẻ mồ côi".

"Trẻ mồ côi", Thuận nhắc đến số phận của hai anh em một cách bình thản. Mẹ chỉ bỏ đi, nhưng gần 10 năm qua, cả hai anh em Thuận được gặp mẹ một vài lần. Không có được tình cảm của mẹ, cũng chưa từng được mẹ hỏi thăm nên từ lâu, cả 2 đứa trẻ đã mang tâm lý rằng mình không còn mẹ.

Thiếu vắng tình cảm của bố, mẹ, Thuận và em gái sống cùng bà ngoại. Do cuộc sống khó khăn, không có đất sản xuất, cứ sau mỗi vụ thu hoạch lúa, bà Sấng lại đi mót nhặt lúa sót để nuôi các cháu.

Số lúa được nhặt về, bà Sấng phơi khô rồi treo trên trần nhà, dự trữ từ năm này qua năm khác.

Bà Sấng tâm sự, bà là người dân tộc Tày, theo chân người ta từ Cao Bằng vào Đắk Nông lập nghiệp. Không biết chữ, lại không rành tiếng Kinh, công việc cũng đơn giản là nhặt cỏ, hái cà phê thuê hoặc tỉa bắp cho người dân trong vùng.

"Những năm trước, tôi còn đi làm xa được, bây giờ chỉ đi làm quanh nhà. Ai kêu làm gì thì làm đấy, mỗi ngày cũng kiếm được hơn 100.000 đồng. Những ngày này, trời tối sớm, gió thổi lạnh nên Thuận cũng đi làm thuê cùng tôi. Dáng nó nhỏ bé nhưng việc gì nó cũng làm", bà Sấng nhắc về cháu ngoại của mình.

Khó khăn vất vả là vậy nhưng cả Thuận và em gái Lý Kim Oanh vẫn cố gắng đến trường học. Năm học trước, quãng đường từ nhà đến lớp dài gần 10km, có hôm cả hai anh em phải đi học từ 5 giờ sáng. Từ đầu năm học này, Thuận và em gái được bạn bè cho đi nhờ xe nên đường đến trường cũng bớt gian nan, vất vả hơn.

Khi được hỏi về mơ ước của mình, Thuận tâm sự: "Bản thân em cũng rất muốn được đi học, nhưng nếu học lên bậc THPT thì bà sẽ vất vả, em gái cũng không yên tâm đến trường. Có lẽ tốt nghiệp THCS, em sẽ đi học nghề để sớm kiếm được việc làm".

Về phần mình, Lý Kim Oanh cũng sớm tự lập, trở thành đứa trẻ rất hiểu chuyện. Gạt bỏ những thiếu thốn về vật chất, Oanh luôn cố gắng trong cả học tập và việc nhà nên 6 năm học qua, em đều là học sinh tiên tiến, xuất sắc của trường.

Cô nữ sinh lớp 7 nói: "Có những lúc em cũng tủi thân, khóc rất nhiều vì nhà mình nghèo, lại không có bố mẹ bên cạnh. Nhưng nhiều năm trôi qua, em và anh trai không buồn nữa. Em chỉ sợ, sau này bà già yếu rồi mất đi, hai anh em sẽ không còn người thân nào nữa trên đời".

Thầy Đỗ Ngọc Dũng - Hiệu trưởng trường THCS Đắk D'rô cho biết Lý Văn Thuận và Lý Kim Oanh có hoàn cảnh khó khăn nhất trường. Trong thời gian qua, nhà trường đã huy động sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, hỗ trợ, giúp đỡ các em.

Tuy nhiên quãng đường phía trước còn dài, sự giúp đỡ ấy còn chưa thấm vào đâu. Chính vì vậy, lãnh đạo nhà trường mong các mạnh thường quân giúp đỡ để hai anh em yên tâm đi học và giảm bớt gánh nặng cho bà ngoại.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4738 xin gửi về:

1. Bà Nông Thị Sấng

Địa chỉ: thôn Ea Sanô, xã Đắk D'rô huyện Krông Nô, tỉnh Ðắk Nông

Hoặc thông qua cô giáo Trần Thị Thu (giáo viên chủ nhiệm Lý Văn Thuận)

SĐT cô Thu: 0964.980.436

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ mã số 4738)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269