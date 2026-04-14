Góa phụ cụt chân cần mổ tim gấp, con trai phụ hồ bất lực cầu cứu

Tình cảnh bi đát của góa phụ cụt 1 chân, bệnh tật chồng chất (Video: Hương Hồng).

Người phụ nữ rơi vào tình cảnh bi đát kể trên là chị Nguyễn Thị Năm (SN 1980, trú tại xóm Thầm Luông, xã Quy Đức, tỉnh Phú Thọ).

Trong phòng bệnh khoa Nội can thiệp Tim mạch - Hô hấp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chị Năm nằm bất động trên giường bệnh. Khuôn mặt người phụ nữ 46 tuổi tái nhợt, hơi thở nặng nề, khó nhọc.

Không dám rời mẹ nửa bước, Lý Văn Hùng (SN 1997, con trai chị Năm), chỉ biết nắm chặt tay mẹ trong bàn tay thô ráp của mình. Ánh mắt đầy lo lắng, giọng Hùng lạc đi:

“Mẹ em bị nặng lắm, bác sĩ bảo phải mổ. Hai anh em không biết tìm đâu được hàng trăm triệu bây giờ!...”. Dứt lời, Hùng cúi mặt đưa tay lau nước mắt.

Hơn 10 năm trước, người phụ nữ dân tộc Dao phải cắt bỏ 1 chân để giữ mạng sống, nay lại đối mặt với ca phẫu thuật thay van tim (Ảnh: Hương Hồng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, khoa Nội can thiệp Tim mạch - Hô hấp, cho biết: “Bệnh nhân Nguyễn Thị Năm được chẩn đoán thuyên tắc và huyết khối động mạch chi dưới, kèm theo hẹp - hở van hai lá, rung nhĩ và suy tim. Hiện, bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật thay van hai lá bằng van sinh học”.

Theo bác sĩ Vân Anh, bệnh tình của chị Năm đã ở mức nặng, diễn biến phức tạp, đe dọa trực tiếp tính mạng. Bệnh nhân cần được phẫu thuật sớm để cải thiện chức năng tim, duy trì sự sống. Chi phí phẫu thuật dự kiến khoảng 60-70 triệu đồng sau khi đã được Bảo hiểm y tế chi trả.

Chị Năm nhập viện trong tình trạng bệnh tim đã ở giai đoạn nặng (Ảnh: Hương Hồng).

“Chúng tôi được biết, gia đình chị Năm thuộc diện hộ nghèo ở địa phương, chồng mất sớm, không có nguồn thu ổn định. Dù đã rất cố gắng, người nhà vẫn không thể xoay xở chi phí cho ca phẫu thuật.

Chúng tôi rất mong nhận được sự chung tay của bạn đọc Dân trí để bệnh nhân có cơ hội được điều trị kịp thời”, bác sĩ Vân Anh bày tỏ.

Theo thông tin từ bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, hơn 10 năm trước, chị Năm bị thuyên tắc động mạch, nhưng không được chữa trị kịp thời. Khi nhập viện, tình trạng đã quá nặng, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ chân trái để giữ mạng sống cho chị.

Góa phụ đã có chỉ định phẫu thuật thay van tim, nhưng gia đình thuần nông nghèo khó không thể lo nổi chi phí cho ca mổ (Ảnh: Hương Hồng).

Mất 1 chân, chị Năm không còn khả năng lao động. Cuộc sống của gia đình thuần nông ở miền núi vốn đã chật vật lại càng khó khăn.

Năm 2018, chồng chị Năm qua đời sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư gan. Từ đó, người phụ nữ góa, mang khiếm khuyết cơ thể cùng 2 con xoay xở trong cảnh túng quẫn. Nhiều năm qua, gia đình chị luôn thuộc diện hộ nghèo tại địa phương.

Người con trai nghèo khó không biết xoay đâu ra tiền để cứu mẹ (Ảnh: Hương Hồng).

Con gái chị Năm đã lập gia đình riêng nhưng cũng chật vật mưu sinh. Hiện tại, chị sống cùng gia đình con trai. Gia đình 5 nhân khẩu gồm chị Năm, vợ chồng Hùng với 2 con nhỏ, chỉ trông vào công việc phụ hồ của Hùng và vài sào ruộng bạc màu.

“Em làm phụ hồ, ngày có việc thì kiếm được vài trăm nghìn, nhưng những hôm mưa gió thì không có thu nhập. Mẹ em bệnh nặng liên miên. Em ở viện chăm mẹ nên không đi làm được, phải vay mượn khắp nơi để đóng viện phí. Sắp tới lại thêm khoản tiền phẫu thuật, em không biết phải xoay xở ra sao...”, Hùng nghẹn giọng.