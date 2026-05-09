Trao hơn 217 triệu đồng tới người mẹ già có 2 con bệnh tật

Ngày 8/5, phóng viên Dân trí đã trao số tiền 217.918.362 đồng do bạn đọc ủng hộ tới bà Trương Thị Bình (65 tuổi), trú tại thôn Chi Lệ, xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Cùng ngày, phóng viên hỗ trợ bà Bình đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) - chi nhánh địa phương để gửi tiết kiệm 210 triệu đồng nhằm hưởng lãi suất định kỳ, đảm bảo an toàn và ổn định lâu dài. Số tiền còn lại, bà Bình sử dụng để mua thuốc chữa bệnh và chi tiêu sinh hoạt.

Phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền trao bảng biểu trưng số tiền bạn đọc ủng hộ tới bà Bình (Ảnh: Hoài Anh).

Xúc động khi nhận được sự hỗ trợ lớn từ bạn đọc Dân trí, bà Bình chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ có được số tiền lớn như thế này. Tôi xin cảm ơn báo Dân trí đã kết nối và cảm ơn bạn đọc của quý báo rất nhiều".

Ông Thân Văn Vỵ, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Xuân Lộc, đại diện chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí cùng bạn đọc gần xa đã quan tâm, sẻ chia với hoàn cảnh gia đình bà Bình.

Theo ông Vỵ, gia đình bà Bình thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương. Dù tuổi cao, sức yếu, bà vẫn phải lao động để chăm lo cho 2 người con gái mắc bệnh. "Nhờ sự kết nối của báo Dân trí, gia đình bà Bình có thêm điều kiện điều trị bệnh, trang trải cuộc sống và vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt", ông Vỵ nói.

Phóng viên Dân trí hỗ trợ bà Bình gửi số tiền vào sổ tiết kiệm tại ngân hàng (Ảnh: Hoài Anh).

Bà Trương Thị Bình và các con là nhân vật trong bài viết "Bi kịch chồng chất, mẹ già đơn độc nằm viện, 2 con bệnh tật sống lay lắt".

Năm 1981, bà Bình kết hôn với ông Nguyễn Đình Kính (SN 1962) và có 5 người con. Đến năm 2004, chồng qua đời vì bệnh hiểm nghèo, mình bà gồng gánh nuôi con.

Bi kịch tiếp tục ập đến khi người con thứ ba, chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1988), sau khi lập gia đình lại rơi vào cảnh hiếm muộn và chồng lâm bệnh. Những biến cố dồn dập đã khiến chị suy sụp tinh thần và mắc bệnh tâm thần. Hiện, chị Huyền nằm một chỗ, không thể tự chăm sóc bản thân, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người mẹ già và em gái sức khỏe yếu ớt.

Hai con gái của bà Bình, 1 người bị tâm thần, 1 người bệnh tim bẩm sinh (Ảnh: Dương Nguyên).

Người con thứ tư, chị Nguyễn Thị Luyến (SN 1990), mắc bệnh tim bẩm sinh và gần đây có dấu hiệu rối loạn tâm thần. Không thể làm việc nặng, chị Luyến thường lang thang khắp xóm nhặt giấy vụn, chai nhựa, kim loại để bán kiếm tiền. Chị đã nhiều lần ngất xỉu giữa đường, khiến người thân và hàng xóm không khỏi lo lắng.

Vào ngày 23/3, tai họa lại ập đến. Trong lúc bắc thang hái củ quả đem ra chợ bán, bà Bình không may trượt ngã từ trên cao xuống, nằm bất động. Sau khi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, bác sĩ chẩn đoán bà bị chấn thương đốt sống nghiêm trọng trên nền loãng xương, thoái hóa, buộc phải điều trị dài ngày.

Sau đó bà Bình được chuyển sang Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh. Bi kịch nối tiếp khiến bà Bình rơi vào cảnh kiệt quệ, nợ nần. Đến nay, sau thời gian điều trị, sức khỏe tiến triển, bà đã có thể đi lại và được bác sĩ cho xuất viện.