Chăm chồng liệt, nuôi 2 cháu nhỏ, người phụ nữ nghèo thấp thỏm lo nhà sập

Vợ già yếu chăm chồng liệt 4 năm, nuôi 2 cháu trong nhà dột nát (Video: Thùy Hương).

Gánh nặng cơm áo đè nặng đôi vai người phụ nữ nghèo chăm chồng liệt

Ở thôn Nà Thé, xã Tùng Bá (Tuyên Quang), căn nhà cũ kỹ dựng bằng gỗ tạp và tre nứa của gia đình bà Vải Thị Tiến (SN 1966, dân tộc Tày) nằm chênh vênh bên sườn đồi.

Mỗi khi mưa lớn hay gió bão tràn về, căn nhà lại rung lắc mạnh. Cột gỗ và vách tre mục nát, mái fibro-xi măng chắp vá, thủng lỗ chỗ, khiến cả gia đình luôn sống trong cảnh thấp thỏm, bất an.

Trong căn nhà ấy, suốt hơn 4 năm qua, bà Tiến gồng mình chăm sóc chồng là ông Lâm Văn Tiên (SN 1967) bị tai biến, nằm liệt một chỗ.

Ông Lâm Văn Tiên bị tai biến nằm liệt hơn 4 năm, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào vợ (Ảnh: Tùng Dương).

Ông Tiên từng là dân công hỏa tuyến, tham gia phục vụ chiến trường, góp sức bảo vệ biên giới phía Bắc. Những năm tháng tuổi trẻ, ông cùng đồng đội vận chuyển lương thực, đạn dược, mở đường, làm cầu…

Sau một cơn tai biến vào năm 2022, ông Tiên gần như mất hoàn toàn khả năng vận động. Người đàn ông từng là trụ cột gia đình nay nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người vợ đã lớn tuổi. Từ ăn uống, tắm rửa đến vệ sinh cá nhân… tất cả một tay bà Tiến gánh vác.

Khi cán bộ địa phương dẫn chúng tôi đến thăm nhà, ông Tiên ngồi trên chiếc giường ọp ẹp, kê sát vách tre thưa mỏng, quanh người là đống chăn, màn cũ kỹ. Bà Tiến ngồi cạnh, lặng lẽ xoa bóp đôi bàn tay co quắp của chồng. Chỉ vào những thanh chắn tạm bợ quanh giường, bà nói đó là cách duy nhất đề phòng ông lăn xuống đất.

Theo bà Tiến, mỗi khi mưa gió, bà lại tất tả tìm xô chậu hứng nước dột, che chắn, lau dọn… để chồng không bị ướt lạnh. “Có hôm mưa cả đêm, tôi không dám ngủ. Vừa chăm chồng, vừa lo nước dột ướt hết chăn màn”, bà lão nghẹn ngào.

Hàng ngày, bà Tiến kiên nhẫn chăm sóc chồng sau nhiều năm nằm liệt (Ảnh: Tùng Dương).

Gia đình bà Tiến có 6 nhân khẩu, trong đó có vợ chồng con trai và 2 cháu nhỏ. Cuộc sống quá khó khăn, vợ chồng người con trai đành gửi các con cho ông bà chăm sóc để đi làm ăn xa. Mỗi ngày, bà Tiến dậy từ tinh mơ, nấu ăn, đưa cháu đến trường rồi lại vội vã trở về chăm chồng.

Bà Tiến vốn mang trong mình nhiều bệnh tật như tiểu đường, mỡ máu, đau khớp... Ở tuổi xế chiều, mỗi bước đi đã trở nên khó nhọc, nhưng bà vẫn luôn gắng gượng để chăm lo người chồng nằm liệt suốt nhiều năm và 2 cháu nhỏ.

Cuộc sống của ông bà cùng 2 cháu nhỏ chủ yếu trông vào hơn 1 triệu đồng trợ cấp mỗi tháng của ông Tiên và 500.000 đồng tiền hỗ trợ người chăm sóc. Số tiền ít ỏi ấy không đủ trang trải thuốc men, sinh hoạt và việc học của các cháu.

“Nhiều lúc trong nhà không còn đồng nào, tôi phải vay mượn khắp nơi để lo thuốc cho ông và đóng học cho cháu”, bà Tiến chia sẻ.

Tương lai của các cháu nhỏ là động lực để bà Tiến gắng gượng vượt qua khó khăn (Ảnh: Tùng Dương).

Lo nhà đổ sập và tương lai 2 cháu nhỏ

Giữa vòng xoáy bệnh tật và nghèo khó, điều khiến bà Tiến canh cánh chính là ngôi nhà đã xuống cấp và là tương lai 2 cháu nội.

Hai cháu nội của bà Tiến đang học lớp 8 và lớp 3. Mỗi ngày, bà tất tả đưa đón, lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho các cháu trong cảnh thiếu thốn đủ bề.

Chi phí học tập của 2 cháu tuy không quá lớn, nhưng với gia đình nghèo thì là gánh nặng. Mỗi cuốn sách, bộ quần áo mới cho cháu, bà Tiến đều phải chắt chiu, tính toán từng chút.

Căn nhà cũ kỹ, vá víu tạm bợ, không đảm bảo an toàn khi mưa bão (Ảnh: Tùng Dương).

Căn nhà tre nứa tạm bợ càng khiến nỗi lo của bà Tiến thêm chồng chất. Mỗi mùa mưa bão, bà lại thấp thỏm, sợ nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

“Khắp nhà tôi, chẳng có chỗ nào kín gió. Sợ nhất là khi mưa to, nước tạt vào nhà mang theo hơi lạnh và ẩm ướt khiến người bệnh như chồng tôi càng thêm khổ sở. Tôi mong có mái nhà chắc chắn để ông đỡ khổ, các cháu có chỗ học hành đàng hoàng”, bà Tiến nghẹn lời.

Vách nhà hở hoác, gió lùa tứ phía, không đảm bảo sức khỏe cho người bệnh và trẻ nhỏ (Ảnh: Tùng Dương).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Trung Tá, Chủ tịch UBND xã Tùng Bá, cho biết gia đình bà Tiến thuộc diện hộ nghèo nhiều năm.

“Ông Tiên là cựu dân công hỏa tuyến, bị tai biến nằm liệt hơn 4 năm. Bà Tiến sức khỏe yếu, vừa chăm chồng vừa nuôi các cháu nhỏ nên cuộc sống đặc biệt khó khăn”, ông Tá chia sẻ.

Theo đại diện chính quyền địa phương, gia đình có ít đất sản xuất, điều kiện canh tác hạn chế, gần như không có nguồn thu ổn định. Căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn đảm bảo an toàn, nhất là trong mùa mưa bão.

Đại diện lãnh đạo xã Tùng Bá đến thăm hỏi, động viên gia đình bà Tiến (Ảnh: Tùng Dương).

“Chúng tôi rất mong bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để gia đình bà Tiến có mái nhà kiên cố, ổn định cuộc sống”, ông Tá bày tỏ.

Giữa bộn bề gian khó, bà Tiến vẫn lặng lẽ gồng mình chống chọi với số phận. Nhưng sức người có hạn, khi tuổi tác ngày một cao và bệnh tật bủa vây, bà không thể một mình gánh vác tất cả.

Một mái nhà lành, một chỗ nằm khô ráo cho người chồng ốm liệt và góc học tập tử tế cho 2 cháu nhỏ, là ước mơ giản dị nhưng quá đỗi xa vời với bà Tiến lúc này.