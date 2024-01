"Em chỉ có đứa con này, cầu xin cô bác cứu giúp!"

Chàng trai trẻ mang số phận bi đát kể trên là em Trần Quốc Tuấn (SN 1994, trú tại thôn Thanh Nội, Minh Lăng, Vũ Thư, Thái Bình).

Lao động chính nuôi gia đình, bỗng chốc thành phế nhân

Nhận được thông tin về Tuấn từ Phòng Công tác Xã hội (CTXH), Bệnh viện Châm cứu Trung ương, chúng tôi tức tốc tới khoa Hồi sức cấp cứu thăm em.

Trên giường bệnh, chàng trai trẻ nằm bất động với cơ thể tiều tụy, teo tóp chỉ còn da bọc xương. Một chiếc ống xông ở mũi giúp em truyền thức ăn và vết sẹo lớn nơi cổ là dấu tích của lần mở khí quản trước đó, khi cấp cứu cho em.

Nước mắt lưng tròng, chị Nguyễn Thị Chiên, sinh năm 1971 (mẹ ruột của Tuấn) vòng 2 tay ôm Tuấn vào lòng, miệng ghé sát tai con trai thì thầm trong nỗi đau đớn khôn cùng:

"Tuấn ơi, tỉnh lại đi con. Hơn 1 năm nay mẹ không được nghe tiếng con nói. Mẹ chỉ có một mình con, con mà có mệnh hệ nào thì mẹ sống làm sao đây!...", những tiếng "nỉ non" nghe đến tái tê lòng của người mẹ tội nghiệp, khiến khó ai có thể kìm được cảm xúc của mình. Tôi chỉ còn biết đứng lặng, quay mặt giấu đi những giọt nước mắt đang rơi.

Ngước lên gương mặt tiều tụy, hốc hác, nhăn nhúm, già nua hơn nhiều so với cái tuổi 52 của mình, chị Chiên kể:

Một ngày cuối tháng 10/2022, hôm ấy trời chưa sáng hẳn, chị bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại liên hồi. Run rẩy nghe điện thoại, người mẹ nghèo bủn rủn chân tay khi đầu dây bên kia báo tin con trai chị bị ngã đến chấn thương sọ não đang được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

"Thấy mọi người bảo cháu nó tự ngã, đầu đập xuống mặt đường. Chắc thằng bé làm ca đêm về mệt quá, nên mới nên nỗi…", người mẹ nghèo ôm mặt bật khóc.

Trong những tiếng thổn thức, chị Chiên cho biết, khi Tuấn được 2 tuổi, người chồng của chị bỗng dưng phát bệnh tâm thần, anh thường xuyên đuổi đánh vợ con rồi bỏ nhà đi lang thang.

Tuổi thơ của Tuấn là những chuỗi ngày trốn chạy người cha. Có đêm 2 mẹ con chị phải đạp cửa chạy sang hàng xóm ngủ nhờ, bởi người cha bất ngờ lên cơn… Mắt trái của chị hiện thị lực chỉ còn 2%, cũng là do bởi một trong những trận đòn "thừa sống thiếu chết" của người chồng bệnh tật.

Mãi đến năm 2018, nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội, chồng chị Chiên được đưa vào Trung tâm chăm sóc phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Thái Bình.

Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, nên Tuấn chỉ học hết lớp 12 rồi đi làm để chăm lo cho gia đình. Chàng trai trẻ ngoài việc trông chừng bố, không từ nan bất cứ công việc gì từ phụ hồ, ship hàng…, trước khi gặp tai nạn Tuấn đang làm công nhân ở một khu công nghiệp cách nhà không xa.

Con trai bất ngờ gặp nạn "thập tử nhất sinh", trong nhà có thứ gì bán được chị Chiên đã bán hết, từ gà, lợn, thóc lúa…, được mấy chục triệu. Không những vậy, từ hơn một năm nay chị Chiên còn đi vay khắp các nơi từ ngân hàng cho đến vay lãi ngày, hiện các khoản nợ trên vai người mẹ ốm yếu này đã lên tới hơn 300 triệu đồng.

"Thằng bé đã mổ 5 lần, bác sĩ bảo cháu nó chưa hết hy vọng, nhưng phải chạy chữa lâu dài, tốn kém. Em chỉ có duy nhất đứa con này, cầu xin cô bác cứu giúp cháu!...", chị Chiên bật khóc như một đứa trẻ.

Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ chàng trai bất hạnh

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Hoàng Thị Mai Hương, khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Châm cứu Trung ương cho biết: "Bệnh nhân Trần Quốc Tuấn được chẩn đoán liệt nửa người 2 bên do di chứng chấn thương sọ não".

Bác sĩ Mai Hương cho biết thêm, hiện bệnh nhân tỉnh nhưng chưa tiếp xúc được, phải ăn qua ống xông, đại tiểu tiện không tự chủ.

Lúc nhập viện bệnh nhân bị viêm phổi và bị loét sâu phần tay, suy nhược cơ thể, qua quá trình điều trị bệnh nhân đã hết suy nhược, nguy cơ nhiễm trùng ít".

Là người trực tiếp vận động tìm nguồn tài trợ giúp bệnh nhân, bác sĩ Trương Tố Quyên, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Châm cứu Trung ương cho biết:

"Tuấn còn trẻ nên có hy vọng để hồi phục, nhưng phải điều trị tích cực lâu dài và tốn kém. Việc bệnh nhân phải ăn qua xông cũng tốn kém hơn bình thường, ngoài ra phải sử dụng thêm các loại thuốc nâng cao thể trạng.

Gia cảnh Tuấn quá éo le, một mẹ một con, chị Chiên sức yếu, ngoài chăm con ở bệnh viện còn phải thăm nuôi người chồng mắc bệnh tâm thần. Chính vì vậy, chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm dang tay cứu giúp bệnh nhân…".

