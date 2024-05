Đồng nghiệp kêu gọi nhà hảo tâm giúp đỡ bác sĩ Linh đang hôn mê

Đó là những lời chia sẻ hết sức xúc động của Ths Phạm Thị Thúy Quỳnh, Phó phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nội tiết Trung ương (cơ sở Tứ Hiệp), khi nói về người đồng nghiệp của chị (bác sĩ Nguyễn Thị Thùy Linh, 33 tuổi) bất ngờ lâm trọng bệnh, đang phải từng giây, từng phút giành giật mạng sống với tử thần.

Gia cảnh éo le của nữ bác sĩ bất ngờ lâm trọng bệnh

Theo chị Quỳnh, chị Linh là bác sĩ của khoa Huyết học và chẩn đoán tế bào của bệnh viện. Bác sĩ Linh là người tận tâm với công việc, luôn nhiệt tình, chu đáo, hết lòng vì bệnh nhân.

Hoàn cảnh gia đình bác sĩ Linh rất khó khăn, chồng làm công việc tự do, nên thu nhập hết sức bấp bênh, 2 con còn nhỏ dại, mẹ đẻ chị Linh mới bị tai nạn hiện vẫn đang nằm liệt giường.

Cả nhà đang tá túc trong căn phòng trọ chật hẹp. Biến cố bất ngờ xảy đến với lao động chính trong nhà, khiến họ lâm vào đường cùng.

"Những ngày qua, ban lãnh đạo bệnh viện, công đoàn, khoa nơi bác sĩ Linh công tác và phòng Công tác xã hội đã tìm mọi nguồn lực để giúp đỡ gia đình vơi bớt khó khăn.

Nếu Linh vượt qua giai đoạn này, sẽ phải phục hồi chức năng lâu dài nữa nên chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, giúp bác sĩ Linh có cơ hội được trở về với gia đình, được tiếp tục cống hiến, phục vụ bệnh nhân", chị Quỳnh nói.

Trên giường bệnh của khoa Điều trị tích cực, nữ bác sĩ Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1991, trú tại Hưng Hà, Thái Bình) vẫn trong tình trạng hôn mê sâu, sau gần 1 tháng nhập viện. Quanh giường bệnh, là đủ loại máy móc thiết bị y tế hiện đại nhất trợ giúp nữ bác sĩ cầm cự mạng sống.

Bên hành lang buồng bệnh, anh Nguyễn Tiến Duy (chồng bác sĩ Linh) ngóng tin vợ trong tâm trạng "lòng như lửa đốt". Hết đứng lại ngồi…, lúc thì xoắn chặt 2 bàn lại với nhau, đôi mắt người chồng như dán lấy cửa phòng bệnh.

Hễ thấy bóng áo trắng từ phòng bệnh bước ra, người chồng lại lật đật chạy theo hỏi tin vợ trong sự căng thẳng, hồi hộp, lo lắng đến tột cùng.

Ngước lên đôi mắt thâm quầng, giọng anh Duy ngắt quãng khi tâm sự với chúng tôi: Thời gian gần đây không biết từ đâu tai ương cứ liên tiếp giáng xuống gia đình anh.

Tháng 10 năm 2023, mẹ ruột chị Linh gặp tai nạn giao thông, dẫn tới đa chấn thương nặng. Bà đã trải qua nhiều ca phẫu thuật, hiện vẫn chưa thể đi lại được, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người khác.

Mẹ hôn mê trong phòng hồi sức, ngoài cửa con thơ 1 tuổi khát sữa ngằn ngặt khóc

"Ngày 29/4, vợ em đang làm vệ sinh cho mẹ. Em nghe tiếng động lớn, vội chạy vào thì thấy vợ đang nằm trên sàn nhà, cơ thể, chân tay co giật liên hồi, miệng đầy máu do cắn vào lưỡi.

Khi đưa vợ em bệnh viện, cô ấy đã hôn mê, bác sĩ bảo vỡ mạch máu não, tiên lượng rất xấu…", anh Duy khóc nấc.

Anh Duy cho biết, anh làm tự do, khi thì chạy grap, lúc thì xin đi theo các công trình xây dựng nên thu nhập rất bấp bênh. Bố vợ đã mất, từ khi mẹ vợ bị tai nạn anh Duy phải nghỉ việc để ở nhà chăm sóc bà.

Gia đình 5 nhân khẩu, với 2 đứa trẻ và 1 người bệnh cần chăm sóc đặc biệt chỉ biết trông cả vào khoản tiền lương của bác sĩ Linh. Để lo cho gia đình, ngoài thời gian ở bệnh viện, nữ bác sĩ phải làm thêm đủ thứ việc, từ làm bán thời gian ở phòng khám tư, cho đến bán hàng online…

Cho dù nữ bác sĩ đã vắt kiệt sức lực, tằn tiện hết mức có thể thì chị cũng chỉ trang trải được mức sống tối thiểu cho gia đình, chứ chưa bao giờ dư được một đồng nào. Khi lao động chính trong nhà bất ngờ lâm trọng bệnh, phải chi phí chữa trị tốn kém, gia đình chị Linh ngay lập tức lâm vào bế tắc.

Điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai 10 ngày, bác sĩ Linh được các đồng nghiệp đón về Bệnh viện Nội tiết Trung ương (cơ sở Tứ Hiệp) vừa để tiện chăm sóc và giảm bớt phần nào chi phí cho gia đình.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Đặng Quân, phó trưởng khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết: "Chị Nguyễn Thị Thùy Linh được chẩn đoán chảy máu cầu não do vỡ dị dạng thông động tĩnh mạch. Hiện tại bệnh nhân vẫn hôn mê sâu, phải thở máy, hồi sức tích cực".

Bác sĩ Quân cho biết thêm, chi phí chữa trị của chị Linh dao động mỗi ngày cần từ 5-10 triệu đồng, trong đó dinh dưỡng nâng cao thể trạng hết 2 triệu/ ngày.

Tin mừng là qua quá trình điều trị chị Linh đã có tiến triển. Glasgow từ 6 đã lên được 9 điểm (thang điểm Glasgow là một công cụ đánh giá ý thức của bệnh nhân sau chấn thương não cấp tính), nên các y, bác sĩ rất hy vọng chị Linh sớm có thể vượt qua giai đoạn này.

"Em giờ tâm trạng rối bời không biết phải làm sao nữa. Mẹ vợ em biết chuyện, tinh thần và sức khỏe của bà suy sụp yếu hẳn. 2 con thơ suốt ngày quấy khóc vì không nhìn thấy mẹ, nhất là đứa bé 1 tuổi chưa cai sữa mẹ mỗi khi cháu ngằn ngặt khóc em lại như đứt từng khúc ruột…

Nhiều lần em bế các con đứng trước cửa phòng hồi sức, những mong vợ nghe thấy tiếng khóc, tiếng gọi của con mà tỉnh lại. Nhưng đã gần 1 tháng rồi vợ em vẫn chưa tỉnh. Các bác ơi cứu vợ em với!...", ngồi bệt xuống hành lang buồng bệnh, người chồng tội nghiệp ôm mặt bật khóc như một đứa trẻ.

