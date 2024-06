Bà Phạm Thị Nghĩa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Ân Đức (huyện Hoài Ân, Bình Định) dẫn chúng tôi đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Khỏi (57 tuổi) và vợ là bà Phan Thị Phong (61 tuổi), thôn Gia Đức, xã Ân Đức. Gia đình ông Khỏi gồm 3 thế hệ với 7 thành viên chung sống trong ngôi nhà tình thương rộng chừng 30m² đã xuống cấp nghiêm trọng.

Bên trong ngôi nhà, mọi thứ bừa bộn và không có gì giá trị. Đáng thương hơn, hầu hết các thành viên trong gia đình đều mắc bệnh nặng, từ bệnh tâm thần đến sứt môi, hở hàm ếch. Chỉ riêng con rể là người đồng bào Tày là có sức khỏe bình thường.

Do tuổi cao và bệnh tật, vợ chồng ông Khỏi không thể lao động nặng nhọc. Hàng ngày, ông Khỏi đi xin từng tàu dừa khô rụng kéo về, sau đó cả nhà cùng ngồi vót xương dừa để bán cho người làm chổi.

Mỗi cân xương dừa bán được 4.000-5.000 đồng, nếu xin được nhiều tàu dừa thì kiếm được 20.000-30.000 đồng mỗi ngày, còn không phải gom lại cả tuần mới bán được năm bảy chục nghìn.

Qua tìm hiểu, hoàn cảnh gia đình ông Khỏi rất bi đát. Vợ chồng đều bị tâm thần, sinh được 2 người con gái là Nguyễn Thị Lưu (26 tuổi) bị sứt môi, hở hàm ếch, dị tật 2 bàn tay và đầu óc không bình thường; Nguyễn Thị Quý (24 tuổi) cũng bị tâm thần.

Năm 2016, chị Lưu quen biết qua mạng xã hội với anh Nguyễn Văn Anh (29 tuổi, dân tộc Tày ở tỉnh Tuyên Quang), sau đó có với nhau 2 con gái (6 tuổi và 4 tuổi).

"Vì hoàn cảnh khó khăn nên sức khỏe, tinh thần của 2 con tôi cũng bị ảnh hưởng. Con gái út của vợ chồng tôi đến giờ thấy bình thường, nhưng con gái đầu hay bị động kinh, co giật", chị Lưu nói.

Cuối năm 2022, bà Phong trong lúc đi kiếm củi, gặp tai nạn giao thông, chân phải gãy làm đôi. Đến nay, gần 2 năm nhưng vết thương không đảm bảo vệ sinh nên tái phát, chảy mủ, gia đình không có tiền đưa bà đi viện.

Người em gái Nguyễn Thị Quý bị tâm thần, suốt ngày lang thang ngoài đường. Mới đây, gia đình tá hỏa khi biết Quý có thai 3-4 tháng với một người đàn ông cũng có biểu hiện tâm thần trong thôn.

"Cuộc sống gia đình tôi rất khó khăn, không đủ ăn, đủ mặc, khi ốm đau không có tiền mua thuốc, đi viện", chị Lưu nói thêm.

Hiện nay, ngoài số tiền ít ỏi từ công việc phụ hồ của người con rể, cả gia đình 7 miệng ăn trông chờ vào khoản tiền trợ cấp xã hội hàng tháng của 3 thành viên.

Theo bà Phạm Thị Nghĩa, gia đình ông Khỏi có 7 thành viên (5 người lớn và 2 cháu bé), nhưng chỉ chồng của chị Lưu là bình thường, hàng ngày đi phụ hồ kiếm được đồng nào thì lo cho gia đình. Cuộc sống gia đình hiện rất bế tắc khó vượt lên, bởi cả nhà chỉ dựa vào một lao động nhưng công việc bấp bênh.

"Gia đình ông Khỏi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được đưa vào diện ưu tiên hàng đầu ở địa phương. Cuộc sống chủ yếu dựa vào tiền trợ cấp xã hội hàng tháng của 3 người khuyết tật trong nhà".

Qua báo Dân trí, chúng tôi mong muốn nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ của bạn đọc để gia đình ông Khỏi, đặc biệt là những đứa trẻ, có điều kiện ăn học đầy đủ. Tội nhất là cái thai trong bụng chị Quý ngày càng lớn, không biết sau này cháu sẽ sống thế nào khi gia đình toàn người không bình thường", bà Nghĩa lo lắng.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5244 xin gửi về:

Ông Nguyễn Văn Khỏi

Địa chỉ: Thôn Gia Đức, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

Người đại diện cho gia đình: Bà Phạm Thị Nghĩa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

Số điện thoại của bà Nghĩa: 0392414699

Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5244)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269