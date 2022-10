Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố

Đó là hoàn cảnh của gia đình chị Bùi Thị Hạnh (SN 1984), xóm 6, xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Mồ côi mẹ từ khi mới 5 tuổi, chị Hạnh và em trai sống nương tựa vào người cha quanh năm bệnh tật. Lớn lên, chị Hạnh nên duyên với một người đàn ông cùng xã, sinh được 2 người con gái là Nguyễn Thị Xoan (SN 2006) và Nguyễn Thị Bé (SN 2008). Cuộc sống dù còn nhiều khó khăn nhưng vợ chồng động viên nhau cố gắng để nuôi dạy con cái.

Những ngày tháng hạnh phúc chưa kéo dài được lâu, tai họa lại ập xuống khi người chồng mắc bệnh ung thư và từ giã cõi trần hơn 10 năm trước. Anh ra đi, để lại cho chị Hạnh hai con thơ trong căn nhà rách nát.

Chị Hạnh lầm lũi làm thuê, cuốc mướn, kiếm bữa cơm, bữa cháo nuôi các con. Không phụ công mẹ sớm hôm tảo tần, Xoan và Bé đều chăm ngoan, học giỏi.

Hàng ngày để lo cho các con, ngoài công việc đồng áng, chị Hạnh xin đi phụ hồ cho các đội thợ trong làng với những đồng tiền công ít ỏi.

Năm 2018, trong lúc đi phụ hồ, chị Hạnh gặp anh Ngô Sỹ Hùng (trú huyện Diễn Châu, Nghệ An) là một thợ xây. Hai trái tim đồng cảm khi anh Hùng cũng gặp trắc trở trong chuyện gia đình, họ đến với nhau.

Hai năm sau, chị Hạnh sinh thêm được một cậu con trai. Đến đầu năm 2022, chị Hạnh tiếp tục mang bầu đứa con thứ 2 với anh Hùng. Mọi chi tiêu trong gia đình chỉ biết trông chờ vào những ngày công phụ hồ của anh Hùng.

Một ngày giữa tháng 9/2022, chị Hạnh nghe một cuộc điện thoại từ số lạ thông tin cháu Xoan bị tai nạn khi đang trên đường từ trường về nhà, đã được đưa vào viện cấp cứu.

Chị bủn rủn chân tay, gọi chồng khẩn cấp tới bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc - nơi con gái đang được cấp cứu.

"Tôi vào đến nơi, nhìn thấy con mà không thể nhận ra cháu nữa. Toàn người cháu bê bết máu, mặt chấn thương nặng. Lúc đó tôi ngất đi, mọi việc trông cậy vào chồng", chị Hạnh nhớ lại.

Do vết thương quá nặng, Xoan được chuyển lên bệnh viện tỉnh để tiếp tục cấp cứu, chữa trị. Tại đây các bác sĩ cho biết, Xoan bị vỡ xương hàm mặt, chấn thương sọ não, vỡ xương quai hàm, mắt bị tổn thương nặng.

Sau thời gian được cấp cứu, phẫu thuật, Xoan đã tỉnh trở lại như một phép màu. Lúc này, chị Hạnh bụng mang dạ chửa cố gắng ở viện chăm sóc con, còn anh Hùng chạy đôn chạy đáo vay mượn tiền.

Thời gian ở bệnh viện chăm con gái chẳng được bao lâu thì chị Hạnh trở dạ, sinh thêm một bé trai. Cũng may, Xoan hồi phục và được cho ra viện về nhà.

Ngày cả gia đình trở về căn nhà lụp xụp, hai vợ chồng nghĩ rằng "giông bão" đã qua. Nhưng nào ngờ, cách đây ít hôm, khi đưa con trai mới hơn 10 ngày tuổi đến trạm y tế xã để tiêm phòng, qua thăm khám bác sĩ cho biết, cháu bé sốt quá cao phải nhập viện cấp cứu.

Vợ chồng anh chị lại ôm đứa con thơ trở lại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Tại đây các bác sĩ cho biết, cháu bé bị viêm phổi cấp, nếu chậm trễ có thể nguy hiểm đến tính mạng. Đặc biệt, phần lưỡi của cháu bị dị tật cần được chữa trị nếu không sẽ ảnh hưởng đến khả năng nói sau này.

"Cháu thường xuyên quấy khóc, bú ít, phải thở máy, hút dịch, tiêm thuốc mỗi ngày. Các bác sĩ nói cháu còn phải điều trị dài ngày, không biết gia đình tôi lấy gì để lo cho các con đây", chị Hạnh rơm rớm nước mắt.

Ở nhà, Xoan mới xuất viện và cô em gái học lớp 9 được gửi cho anh em, hàng xóm trông coi hộ. Đơn thuốc ngày ra viện hơn 7 triệu đồng đã uống hết, nhưng Xoan không dám gọi cho mẹ vì sợ không có tiền để mua.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Viết Thanh, Chủ tịch UBND xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, Nghệ An - cho biết: "Gia cảnh chị Hạnh đúng là khó khăn nhất ở cái xã này. Chính quyền xã cũng chỉ có những món quà động viên vào các dịp lễ, tết... Chúng tôi mong muốn các nhà hảo tâm, Báo Dân trí chia sẻ với gia đình chị ấy".

