Cuộc sống đầy chua xót của 2 đứa trẻ mồ côi bố, mẹ tâm thần

Cuộc sống cơ cực của gia đình nghèo

Khi không khí đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần còn vương khắp mọi nẻo đường, thì trong căn nhà nhỏ ở TDP 2 Mỹ Cương, phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới (Quảng Bình) của gia đình em Lê Thị Hồng Ước (SN 2004) vẫn chìm trong u buồn, cô quạnh.

Đến thăm gia đình Hồng Ước, ngay từ đầu ngõ, chúng tôi đã nghe thấy tiếng gào thét từ trong nhà vọng ra, đó là những tiếng thét thất thanh của chị Đặng Thị Phương (SN 1974), mẹ của Ước, người phụ nữ này hiện đang có những triệu chứng của bệnh tâm thần, không làm chủ được hành vi, lời nói.

Ngay từ khi mẹ chưa phát bệnh, gia đình Hồng Ước vốn đã rất khó khăn, năm em mới học đến lớp 7 đã chịu nỗi đau mất bố vì căn bệnh ung thư, phía sau Ước còn một em trai là Lê Tiến Đạt (SN 2010). Hiện Ước đang là học sinh lớp 12, Trường THPT Đào Duy Từ.

"Mẹ cháu trước đây bình thường nhưng cách đây ít năm thì bắt đầu thay đổi, cứ khấn vái rồi chửi bới, nói những chuyện mà cháu không hiểu gì cả. Nhiều lúc mẹ làm cháu và em trai sợ lắm. Mẹ cũng không chịu vào giường ngủ mà cứ nằm giữa nhà, cháu thương mẹ nhưng không làm gì được cả nên đành phải trải cho mẹ cái chăn thôi", Hồng Ước buồn tủi khi nói về bệnh tình của mẹ.

Mất bố, mẹ tâm thần, tương lai và cuộc sống của 2 chị em Hồng Ước và Tiến Đạt bị dồn vào ngõ cụt, bế tắc hoàn toàn. Hai đứa trẻ cũng chỉ mới ở độ tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới", bất lực ngay cả việc kiếm cái ăn hằng ngày, cứ phải rau cháo, mì tôm trừ bữa, có cái gì ăn cái đó.

Từ ngày bệnh trở nặng, chị Phương cứ đi lang thang, gặp ai cũng chửi bới, có lần người mẹ tâm thần này còn cởi hết quần áo rồi đi dọc đường, Hồng Ước cứ vừa khóc vừa chạy theo để kéo mẹ về trong buồn tủi.

Đã không biết bao nhiêu lần Hồng Ước và em trai bị mẹ đuổi đánh, có những lúc 2 chị em đang học bài thì bị mẹ ném cây chổi quét nhà vào người rồi cười trong điên dại. Nhìn mẹ như vậy, Hồng Ước chỉ biết khóc trong bất lực, xót thương cho mẹ, cho số phận của 2 chị em.

Hai đứa trẻ và cái Tết buồn

Ngày Tết, khi bạn bè cùng trang lứa đang xúng xính quần áo đẹp du Xuân, đoàn viên bên gia đình thì 2 đứa trẻ tội nghiệp Hồng Ước và Tiến Đạt chỉ biết tủi phận ở nhà, bữa ăn là những gói mì tôm pha vội.

Cả 2 em đều là những học sinh chăm ngoan, học giỏi và nhiều mơ ước, hoài bão, thế nhưng giờ đây, khi không còn chỗ dựa, cuộc sống chìm trong đau buồn, thiếu thốn.

"Cháu biết hoàn cảnh gia đình mình khó khăn nên luôn cố gắng học tập, chỉ mong có tương lai tốt đẹp để giúp đỡ mẹ, thế nhưng giờ mẹ bệnh tật thế này, bọn cháu cũng không biết làm thế nào cả. Cháu từng mơ ước sẽ được đặt chân vào Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, thế nhưng giờ mẹ cháu thế này, có lẽ cháu phải gác lại thôi chú ạ", Hồng Ước nói trong nước mắt rồi cúi gằm mặt xuống vô vọng.

Nói về hoàn cảnh của gia đình em Hồng Ước, bà Đinh Thị Cảnh, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ phường Bắc Nghĩa cũng ái ngại cho biết, mẹ của Ước xuất hiện triệu chứng tâm thần cách đây 5 năm, nhưng một năm lại đây thì bắt đầu chuyển nặng.

Phía phường Bắc Nghĩa cũng đã có đề nghị với Trung tâm Bảo trợ xã hội và cơ quan chức năng tại tỉnh Quảng Bình giúp đỡ, hỗ trợ, đưa chị Phương vào trung tâm để chăm sóc được tốt hơn, đồng thời giảm bớt gánh nặng cho 2 con.

"Chúng tôi cũng đã đến thăm hỏi, động viên 2 em để các em vượt qua khó khăn, cũng như có phương án cho người mẹ bị tâm thần. Tuy nhiên để các em không phải bỏ học giữa chừng thì phải cần tới sự chung sức của cộng đồng. Thông qua Báo Dân trí, chúng tôi rất mong muốn các nhà hảo tâm sẽ quan tâm, giúp đỡ cho 2 chị em Hồng Ước, mong sao để các em được học hành, vượt qua cuộc sống cơ cực, để có tương lai tốt đẹp hơn", bà Cảnh bày tỏ.

