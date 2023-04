Cùng mắc ung thư, mẹ chồng nhường phần chữa trị nơi bệnh viện cho con dâu

Người mẹ trẻ lâm vào tình cảnh trớ trêu kể trên là chị Nguyễn Thị Hường (27 tuổi, trú ở thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định).

Hà Nội, một ngày trời mưa phùn rả rích, chúng tôi tới Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương thăm Hường, sau khi biết tin em mới nhập viện trở lại bởi căn bệnh ung thư máu tái phát.

Nằm thượt trên giường bệnh của khoa Ghép tế bào gốc, chiếc kim truyền vẫn cắm thường trực trên cánh tay khẳng khiu, không giấu được sự tuyệt vọng trong ánh mắt mệt mỏi, Hường buồn bã:

"Cả nhà vắt kiệt sức, để em có được 3 năm trời chạy chữa. Có lúc em lạc quan lắm, nghĩ là thần chết nó bỏ rơi mình rồi. Lần này bệnh tình tái phát, gia đình em thực sự kiệt quệ rồi. Nhiều lúc nghĩ quẩn, em muốn buông xuôi mọi thứ, nhưng tiếng cười của đứa con gái 3 tuổi của em đã níu em lại…", không nói hết câu, người mẹ bất hạnh bật khóc nấc.

Hường thổn thức kể trong tận cùng nỗi đau: 3 tháng sau khi sinh con, Hường bỗng dưng sốt cao nhiều ngày không dứt, kèm chảy máu chân răng. Sau hàng loạt các xét nghiệm từ bệnh viện địa phương đến trung ương, Hường rụng rời chân tay khi bác sĩ cho biết em mắc phải căn bệnh ung thư máu.

Kể về gia cảnh của mình, người mẹ trẻ buồn bã: Hường kết hôn ngay sau khi học xong cao đẳng Dược. Khi mang thai sức khỏe của em rất yếu nên phải nằm treo chân giữ thai suốt thai kì. Khi Hường phát bệnh, người chồng phải nghỉ việc làm thuê ở xưởng cơ khí để chăm vợ nơi bệnh viện. Cháu bé mới 3 tháng tuổi phải gửi ông bà chăm sóc. Hai vợ chồng không có một xu dính túi, tiền chữa bệnh cho em 3 năm nay là do ông bà nội, ngoại tích cóp và vay mượn anh em họ hàng.

Nhưng bất hạnh của gia đình Hường vẫn chưa dừng lại ở đó. Trong khi đang chạy vạy khắp nơi để có tiền chữa bệnh cho con dâu, thì tháng 4/2022 người mẹ chồng của Hường cũng phát hiện mắc ung thư phổi.

Thương con dâu, thương cháu, bà nhất quyết không nằm viện điều trị mà ở nhà cầm cự bằng thuốc nam. Bà bảo số tiền ít ỏi vay mượn được phải dành chạy chữa cho con dâu, bà già rồi không muốn thêm áp lực cho gia đình…

"Cả nhà quá vất vả vì em, mẹ chồng nhường phần chữa trị cho em. Chồng phải chăm em ở bệnh viện, giờ nhà chỉ còn bố chồng em làm thu gom rác, em day dứt lắm… Em nhập viện khi con gái mới tròn 3 tháng tuổi, giờ cháu đã hơn 3 tuổi rồi. Mẹ nằm viện triền miên nên mẹ con ít khi được gặp nhau.

Nhiều lần em đã ở cửa tử, nhưng chính con bé là nguồn sức mạnh giúp em vượt qua và sống đến bây giờ", cảm xúc đan xen giằng xé khiến Hường bật khóc nức nở. Nhưng, mỗi khi nói đến thiên thần nhỏ của mình, đôi mắt u ám của người mẹ đã từng nhiều lần đối diện với tử thần lại ánh lên.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Võ Thị Thanh Bình - Trưởng khoa Ghép tế bào gốc, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết: "Bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư máu đã điều trị từ tháng 5/2020. Từ đó đến nay bệnh nhân đã được điều trị nhiều loại thuốc, nhiều phương pháp, nhưng không đáp ứng thuốc, bệnh hiện tái phát.

Đây là giai đoạn rất khó khăn, tiên lượng rất xấu đối với bệnh nhân. Trong gia đình, bệnh nhân còn có mẹ chồng bị K phổi, con còn nhỏ. Hai vợ chồng trẻ chưa có việc làm ổn định. Đây là những vấn đề nan giải, gây cho bệnh nhân nhiều gánh nặng cả về tinh thần và tài chính, nên chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ".

Chị Lý Thị Hảo, Trưởng phòng Công tác xã hội, Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương, chia sẻ: "Gia đình Hường thuộc hộ cận nghèo, cả hai vợ chồng chưa có công việc ổn định thì vợ phát bệnh. 3 năm qua, gia đình chạy vạy lo cho em điều trị. Nhưng nay, tình thế càng trở nên khó khăn hơn, khi mẹ chồng của Hường cũng bị ung thư phổi. Tai ương dồn dập khiến gia đình em ấy thực sự đã kiệt quệ. Hường và gia đình rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để vượt qua khúc quanh nghiệt ngã này!...".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4835 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Hường

Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

ĐT: 0965252196

Hiện Hường đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4835)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269