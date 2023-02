Thiếu 300 triệu đồng làm phẫu thuật, ông bố 3 con xin bác sĩ về chờ chết

"Bệnh nhân Tiến còn rất nhiều hy vọng, mà phải đầu hàng số phận thì xót xa quá. Chúng tôi được biết, bệnh nhân có 3 con nhỏ, gia đình là hộ nghèo nhiều năm. Do không thể xoay đâu được tiền để phẫu thuật nên mấy hôm nay bệnh nhân cứ nằng nặc xin được xuất viện", anh Nguyễn Tiến Thịnh, cán bộ phòng Công tác xã hội (CTXH), Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, kể về hoàn cảnh bệnh nhân Trần Trọng Tiến, sinh năm 1989 (trú tại xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).

"Tình trạng bệnh nhân rất nặng nếu xuất viện thì nguy cơ tử vong là rất cao. Khoa, cũng như phòng CTXH đã động viên bệnh nhân ở lại bệnh viện tiếp tục chữa trị. Qua đây, bệnh viện tha thiết mong muốn các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ anh Tiến vượt qua tử thần, giúp người đàn ông trụ cột gia đình này thêm cơ hội được tiếp tục sống…".

Trên giường bệnh của khoa Nội Tim mạch và Hô hấp, Trung tâm Tim mạch & Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, người đàn ông 34 tuổi mệt mỏi nằm bất động..., khiến cho người đối diện không khỏi chạnh lòng thương cảm.

Đưa ống tay áo lau vội đi những giọt nước mắt vừa ứa ra trên gương mặt phù thũng, xám ngoét anh Tiến kể cho chúng tôi nghe về số phận hẩm hiu của mình. Nhưng, dường như đã kiệt sức ông bố 3 con chỉ nói được vài câu lại ngừng để lấy hơi, khiến cho câu chuyện giữa chúng tôi liên tục bị ngắt quãng:

"Em chạy thận gần chục năm nay, không làm được gì đã là gánh nặng cho gia đình, giờ lại mắc bệnh này nữa. Em biết tình trạng của em rất nặng, chữa mất nhiều tiền lắm. Mấy năm qua cả gia đình đã phải vay mượn khắp nơi để em được sống, giờ thì nợ nhiều lắm rồi.

Em muốn sống tiếp lắm, nhưng mấy trăm triệu để phẫu thuật thì nằm mơ em cũng không dám nghĩ đến. Các bác cho em về nhà, để các con còn được nhìn thấy bố lần nữa... ", người đàn ông tội nghiệp nấc nghẹn.

2 tay liên tục đấm lưng, bóp tay, bóp chân cho con trai, ông Trần Trọng Tuất (69 tuổi), bùi ngùi cho biết, do người vợ của anh Tiến phải ở nhà lo cho con đứa con nhỏ 3 tuổi đang bị viêm phổi nặng, nên từ lúc anh Tiến ra Hà Nội cấp cứu chỉ có ông ở bên chăm sóc.

Ông Tuất kể tiếp, ông bà sinh được 5 người con, mấy năm trước tử thần đã "cướp" đi của ông một người con trai cũng bởi căn bệnh suy thận. Các anh em khác đều nghèo khó, nên khi anh Tiến gặp hoạn nạn, họ cũng không hỗ trợ được là bao.

"Gia đình tôi đã bán đến cân thóc giống cuối cùng và vay mượn khắp mọi nơi mà vẫn không đủ. Không làm phẫu thuật, con trai tôi chết mất. Ngày nào bọn nhỏ cũng gọi điện ra đòi bố. Thấy bố con nó khóc lóc, tôi đau lòng lắm. Nhưng thú thực, vợ chồng tôi già cả rồi lực bất tòng tâm. Xin các cô bác cứu con tôi với!...", cụ ông tuổi 70 chắp 2 tay trước ngực khẩn cầu.

Trao đổi với phóng viên dân trí, bác sĩ Nguyễn Tùng Sơn, khoa Nội Tim mạch và Hô hấp, Trung tâm Tim mạch & Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết:

"Bệnh nhân Tiến được chuyển cấp cứu từ Nghệ An ra, chẩn đoán lóc động mạch chủ Type B cấp tính rất nghiêm trọng trên nền bệnh nhân suy thận, cao huyết áp.

Hiện bệnh nhân đang được điều trị nội khoa, sau đó sẽ phẫu thuật can thiệp động mạch chủ, đặt Stent động mạch chủ với mức kinh phí cần khoảng 300 triệu đồng".

Liên lạc về địa phương nơi gia đình anh Trần Trọng Tiến sinh sống, anh Hoàng Phạm Thọ, Chủ tịch UBND xã Thanh Mỹ cho biết: "Gia đình anh Tiến là hộ nghèo nhiều năm nay và chưa biết khi nào mới thoát nghèo. Bản thân anh Tiến mắc bệnh suy thận nhiều năm, lại có 3 con nhỏ nên khó khăn càng chồng chất khó khăn.

Khi biết anh Tiến cần phải phẫu thuật gấp với kinh phí lớn, bà con cũng chính quyền địa phương đã vận động, quyên góp nhưng chưa được là bao. Qua báo Dân trí, chúng tôi tha thiết mong bạn đọc nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình anh Tiến, giúp anh sớm được phẫu thuật, có cơ hội được tiếp tục sống và trở về với gia đình".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4783 xin gửi về:

1. Trần Trọng Tuất (bố đẻ đang chăm sóc anh Tiến)

Địa chỉ: Thôn Mỹ Hưng, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0399727645

Hiện anh Tiến đang điều trị tại Trung tâm Tim mạch & Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

ĐT: 0973458697 (số phòng CTXH)

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4783)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269