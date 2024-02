Con trai khuyết tật, vợ chồng lâm bệnh nặng, gia đình rơi vào bế tắc

Những lần điều trị, "ngốn" sạch số tiền tiết kiệm ít ỏi

Trở về từ chiến trường Campuchia, ông Lê Đại Ngọt (66 tuổi, thôn Triều Châu, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) sớm lấy vợ, sinh con.

Sau khi 2 cô con gái lần lượt chào đời, vợ chồng ông Ngọt quyết định sinh thêm để tìm người "chống gậy" lúc xế chiều.

Năm 1993, cậu con trai út Lê Đại Trung chào đời trong niềm vui của cả gia đình. Nhưng bi kịch ập đến khi Trung được 8 tháng thì lên cơn sốt cao, sau đó bại liệt cả thân thể và trí tuệ. Trung không thể nghe, nói, vận động khó khăn, mọi sinh hoạt đều dựa vào người thân chăm sóc.

"Hơn 30 năm, vợ chồng tôi khao khát được nghe con gọi một tiếng cha mẹ, nhưng có lẽ đến khi chết thì vẫn chỉ là ước mơ", ông Ngọt chua xót nói.

Hai vợ chồng ông Ngọt và bà Lê Thị Cả (61 tuổi) đều làm nông, suốt ngày chỉ quanh quẩn ruộng vườn, kinh tế khó khăn.

Năm 2021, bà Lê Thị Cả chẳng may phát hiện ung thư phổi (giai đoạn 2b), sau thời gian truyền hóa chất bà đã phải cắt một phần lá phổi. Sau phẫu thuật, bà Cả không thể làm việc nặng, đi được vài bước phải đứng lại thở dốc, sức khỏe suy yếu.

Từ ngày vợ lâm bệnh, mọi gánh nặng đè lên vai ông Ngọt, từ chăm sóc con trai đến việc đồng áng. Còn hai cô con gái của ông bà đã lập gia đình riêng, đều là lao động phổ thông, cuộc sống không mấy dư dả.

"Lâu lâu các con lại về giúp cha làm ít ruộng, thu hoạch hoa màu, đỡ đần phần nào. Chúng cũng thương cha mẹ nhưng lực bất tòng tâm, cuộc sống các cháu khó khăn nên lo được cho gia đình riêng cũng đã rất vất vả rồi", ông Ngọt tâm sự.

Nhưng tai họa chưa dừng lại, cuối năm 2022, ông Lê Đại Ngọt bỗng dưng thấy tê rần hai chân, đi đứng khó khăn. Uống thuốc được thời gian không hiệu quả, ông đi khám mới phát hiện thoái hóa khớp háng 2 bên. Ông Ngọt đã mổ một bên chân phải, chân trái phải chờ sức khỏe tốt và đủ tiền mới dám điều trị tiếp.

Ông Ngọt cho hay, khi mổ chân phải thì có bảo hiểm chi trả, còn tiền thuốc men bên ngoài ông đóng thêm 15 triệu đồng. Số tiền này không lớn nhưng lại không hề nhỏ với tình cảnh gia đình ông hiện nay.

Những lần điều trị của hai vợ chồng đã "ngốn" sạch số tiền tiết kiệm, hiện nay, ngoài thuốc trong danh mục bảo hiểm y tế, muốn uống thuốc ngoài, vợ chồng ông Ngọt cũng phải suy trước, tính sau mới dám mua.

Nhà cũ nát, mưa dột tứ bề, kiếm bữa ăn đã khó huống chi sửa nhà

"Tôi dự định sau Tết Nguyên đán nếu sức khỏe ổn định sẽ vay tiền để mổ chân, chứ đau nhức không chịu nổi. Lúc trước tôi còn có sức bế con trai mỗi khi nó té ngã, giờ chỉ biết hô hào xóm giềng. Mong sao chân tôi đi đứng bình thường để còn gánh vác đỡ đần cho hai mẹ con", ông Ngọt buồn bã chia sẻ.

Cách đây hơn 10 năm, vợ chồng ông Lê Đại Ngọt được Hội Cựu chiến binh xã Duy Phước hỗ trợ xây dựng một căn nhà chống lũ, nhưng giờ căn nhà cũng đang xuống cấp.

Nhìn căn nhà cấp bốn cũ kỹ, mùa nắng thì nóng, mùa mưa nước dột tứ bề, ông Ngọt thở dài bất lực: "Hai vợ chồng đều lâm bệnh nặng, rồi phải chăm sóc đứa con khuyết tật, tính bữa ăn đã khó huống chi nói chuyện sửa nhà".

Nuốt nước mắt, ông nghẹn ngào nói thêm: "Điều vợ chồng tôi lo lắng nhất là đứa con trai, chẳng may chúng tôi có mệnh hệ gì, không biết con sẽ nương tựa vào ai?".

Ông Hứa Văn Chương, Bí thư Chi bộ thôn Triều Châu cho biết, gia đình ông Lê Đại Ngọt thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương, hai vợ chồng lâm bệnh, còn phải chăm sóc cậu con trai khuyết tật nên kinh tế càng thêm túng quẫn.

Hàng xóm, láng giềng cũng thường xuyên đến động viên, giúp đỡ nhưng chỉ hỗ trợ được về mặt tinh thần bởi ở đây ai cũng làm nông, kinh tế không mấy dư dả.

Theo ông Chương, chính quyền địa phương cũng thường xuyên hỗ trợ gia đình gạo, quà cáp dịp lễ Tết, còn nhiều hơn thì không đủ sức.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5122 xin gửi về:

1. Ông Lê Đại Ngọt.

Địa chỉ: Thôn Triều Châu, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Điện thoại ông Ngọt: 0387402754.

Tài khoản ATM ngân hàng Sacombank Lê Thị Thu Hiền (con gái ông Ngọt): 0401 1339 6956.

