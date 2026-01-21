Cha mẹ nghèo nỗ lực cứu con trai 3 tuổi đang vật lộn với bệnh ung thư

Trong nhà cấp 4 chẳng có đồ đạc gì giá trị, gia đình chị Trần Tuyết Anh (SN 1993), anh Đào Thanh Chế Linh (SN 1990) ở ấp 3, xã Lương Tâm, TP Cần Thơ, đã kiệt quệ sau những tháng ngày lo chữa bệnh ung thư cho mình và con trai út.

3 mẹ con chị Tuyết Anh trong căn nhà tôn, thiếu thốn đủ thứ vật dụng (Ảnh: Việt Hằng).

Chị Tuyết Anh tâm sự, vợ chồng chị sinh được 2 người con trai, nhưng thật trớ trêu khi những đứa trẻ sinh ra đều không khoẻ mạnh.

Con trai đầu lòng tên Đào Thanh Phước Vinh (SN 2013) bị điếc bẩm sinh tai bên phải và hội chứng bàn chân bẹt. Nỗi đau càng nhân lên khi đứa con thứ 2 tên Đào Thanh Thế Sơn (SN 2022) không may mắc căn bệnh ung thư tinh hoàn lúc chỉ mới 1 tuổi.

Dù còn rất nhỏ nhưng 2 con trai của chị Tuyết Anh đã trở thành “khách quen” bất đắc dĩ của 2 bệnh viện ở TPHCM.

Ngồi cạnh 2 con trai bệnh tật, chị Tuyết Anh không dấu được sự muộn phiền và mỏi mệt trong ánh mắt. Chia sẻ về hành trình chữa bệnh của Thế Sơn, chị Tuyết Anh cho biết, ban đầu bé vẫn rất khoẻ mạnh nhưng cho đến một ngày chị phát hiện phía dưới tinh hoàn của bé xuất hiện cục u nhỏ.

Chỉ sau một thời gian ngắn, cục u phát triển rất nhanh nên gia đình đã vay mượn tiền để đưa bé đi khám. Sau nhiều lần chuyển tuyến, lúc nhận được kết quả bé bị ung thư tinh hoàn, cả hai vợ chồng đã khóc nức nở.

Cháu Vinh bị điếc bẩm sinh, con bé Sơn mắc ung thư tinh hoàn (Ảnh: Việt Hằng).

Tại bệnh viện Ung Bướu TPHCM (cơ sở 2), từ tháng 2/2024 bé Thế Sơn đã trải qua 20 toa hoá trị theo chỉ định của bác sĩ. Sau thời gian dài nằm viện và tích cực điều trị, bệnh tình của bé đã có chuyển biến tốt. Thế nhưng, kinh tế gia đình nay đã cạn kiệt, không đủ điều kiện theo tiếp phác đồ điều trị của bác sĩ.

“Nếu muốn điều trị dứt điểm cần phải sử dụng thuốc liều cao cho bé, mỗi tháng 1 lọ giá 10 triệu, sử dụng liên tục trong vòng 1 năm. Chưa tính tiền ăn ở hay đi lại, mỗi tiền thuốc thôi đã là một con số khổng lồ với gia đình tôi rồi”, người mẹ nghẹn ngào chia sẻ.

Chị Tuyết Anh cũng vừa trải qua cuộc phẫu thuật ung thư tuyến giáp vào tháng 7/2025 nên không thể đi làm. Suốt 2 năm chữa bệnh, nhà chị phải vay mượn họ hàng mới có thể cầm cự đến ngày hôm nay. Gia đình vốn dĩ đã không dư giả, giờ đây chi phí chữa bệnh đè nặng lên đôi vai gầy guộc của người chồng.

Chị Tuyết Anh cũng vừa trải qua cuộc phẫu thuật ung thư tuyến giáp vào tháng 7/2025 nên không thể đi làm (Ảnh: Việt Hằng).

Ông Nguyễn Tấn Đẹp, trưởng ấp 3, xã Lương Tâm cho biết, vì để có tiền chữa bệnh cho con mà anh Chế Linh đã làm đủ loại công việc. Từ chạy xe công nghệ đến thu gom ve chai, dù có nặng nhọc tới đâu anh cũng chưa từng từ chối, áp lực tới mức anh phát bệnh trầm cảm.

“Gia đình Tuyết Anh là hộ đặc biệt khó khăn, từ ngày hay tin, ấp cũng đã liên hệ với Hội chữ thập đỏ để kêu gọi hỗ trợ nhưng vẫn còn có nhiều hạn chế. Chúng tôi mong bạn đọc Dân trí và những tấm lòng nhân ái cùng chung tay giúp đỡ, để gia đình có kinh phí điều trị lâu dài cho cháu bé”, ông Đẹp bày tỏ.