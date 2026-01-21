Ngôi nhà mới của cậu học trò mồ côi và nghĩa tình nơi biên giới

Ngôi nhà trong mơ của 3 anh em mồ côi

Chiều 20/1, đại diện báo Dân trí phối hợp với Đồn Biên phòng Trung Lý (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) và UBND xã Trung Lý tổ chức Lễ Khánh thành nhà Nhân ái dành tặng em Giàng A Phành (14 tuổi), học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa.

Ngôi nhà khang trang là kết tinh của sự chung tay, góp sức từ bạn đọc báo Dân trí, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Trung Lý và chính quyền địa phương.

Đại diện báo Dân trí và Đồn Biên phòng Trung Lý cùng chính quyền địa phương trao tặng nhà Nhân ái đến em Giàng A Phành (Ảnh: Hạnh Linh).

Đón nhận món quà ý nghĩa, em Phành không giấu được niềm xúc động, chia sẻ: “Em vui lắm! Tết này, em và các anh trong gia đình không còn phải đi ở nhờ nữa mà được sum họp trong ngôi nhà của mình. Em xin cảm ơn các bác, cô chú, bạn đọc báo Dân trí và các chú bộ đội, chính quyền địa phương. Em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này trở thành người có ích”.

Giàng A Phành là nhân vật trong bài viết “Ba đứa trẻ mồ côi cha, mẹ bỏ đi lấy chồng, nhà bị sập phải đi ở nhờ”, từng được báo Dân trí phản ánh. Tuổi thơ của em gắn liền với những mất mát, thiệt thòi. Là con út trong gia đình có 3 anh em, Phành sớm thiếu vắng vòng tay chăm sóc của cha mẹ.

Năm 2016, bố em qua đời vì bệnh suy tim. Hai năm sau, mẹ bỏ nhà ra đi, để lại 3 anh em sống nương tựa vào nhau trong căn nhà tạm bợ, xiêu vẹo.

Bi kịch chưa dừng lại ở đó. Căn nhà cũ đổ sập, 3 anh em phải sang ở nhờ nhà người chú ruột. Năm 2023, trong một lần đi chăn bò, Phành không may bị ngã, cọc tre đâm vào chân. Do hoàn cảnh quá khó khăn, không có tiền điều trị kịp thời, vết thương của em bị nhiễm trùng nặng.

Em Giàng A Phành vui mừng trong lễ khánh thành nhà mới (Ảnh: Thanh Tùng).

May mắn thay, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Trung Lý đã cưu mang, nhận nuôi và đưa Phành đi chữa trị, giúp em vượt qua cơn nguy kịch.

Sau khi hoàn cảnh của Giàng A Phành được báo Dân trí đăng tải, bạn đọc trên khắp cả nước đã chung tay ủng hộ số tiền 173.658.155 đồng, mở ra hy vọng về một mái ấm mới cho 3 anh em.

Theo nguyện vọng của gia đình, ngày 18/9/2025, báo Dân trí phối hợp với Đồn Biên phòng Trung Lý, chính quyền địa phương và nhà trường tổ chức Lễ Khởi công xây dựng nhà Nhân ái tặng em Phành.

Sau hơn 3 tháng thi công, ngôi nhà Nhân ái đã hoàn thành. Ngồi trong ngôi nhà còn phảng phất mùi sơn mới, anh Giàng A Thìn (44 tuổi), chú ruột của Phành, không khỏi bồi hồi xúc động. Với anh, ngôi nhà không chỉ là tài sản lớn mà còn là chốn bình yên để các cháu thoát cảnh long đong, thiếu thốn.

Toàn cảnh ngôi nhà Nhân ái tặng em Phành (Ảnh: Thanh Tùng).

“Từ khi bố Phành mất, mẹ cháu bỏ đi, tôi thay mặt gia đình cưu mang các cháu. Cuộc sống nghèo khó khiến tôi luôn day dứt vì chưa thể cho các cháu một chỗ ở tử tế. Nay có được ngôi nhà này, tôi mừng lắm! Xin cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí, Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương đã thương cảm, giúp các cháu có được mái ấm”, anh Thìn tâm sự.

Theo anh Thìn, có chỗ ở ổn định, gia đình sẽ yên tâm lao động, chăm lo cho các cháu học hành đầy đủ, để sự sẻ chia của bạn đọc báo Dân trí trở thành động lực giúp các cháu vững vàng bước tiếp.

Ngôi nhà vùng biên ấm áp nghĩa tình

Tại lễ khánh thành, Thiếu tá Nguyễn Văn Thiện, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trung Lý, cho biết, tổng kinh phí xây dựng ngôi nhà hơn 220 triệu đồng. Trong đó, bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ hơn 173 triệu đồng, phần còn lại do đơn vị đóng góp cùng nhiều ngày công của cán bộ, chiến sĩ.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thiện, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trung Lý gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí (Ảnh: Hạnh Linh).

Ngôi nhà cấp 4 có diện tích hơn 50m2, gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, phòng bếp và khu vệ sinh. Nhà được xây kiên cố bằng gạch xi măng, trát vữa, sơn tường, nền lát gạch hoa; mái lợp tôn xốp; hệ thống cửa chính và cửa sổ bằng nhôm hệ.

Để 3 anh em Phành sớm ổn định cuộc sống và đón Tết sum vầy, vừa qua, các chiến sĩ của Đồn Biên phòng Trung Lý cũng kêu gọi hỗ trợ các vật dụng thiết yếu như giường ngủ, bàn ghế, tủ quần áo.

Thiếu tá Thiện nhấn mạnh, ngôi nhà hôm nay là kết tinh của sự sẻ chia ấm áp, nghĩa tình và tinh thần trách nhiệm từ báo Dân trí cùng bạn đọc trên khắp cả nước; đồng thời là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Trung Lý. Công trình là minh chứng sinh động cho truyền thống “lá lành đùm lá rách" của dân tộc ta.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Trung Lý và đại diện UBND xã thăm hỏi, chúc mừng em Phành (Ảnh: Hạnh Linh).

Thay mặt đơn vị, Thiếu tá Thiện bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới báo Dân trí, quý bạn đọc và chính quyền địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện để chương trình được triển khai hiệu quả.

“Tôi mong rằng, ngôi nhà sẽ là điểm tựa tinh thần để 3 anh em Giàng A Phành tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện đạo đức, vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống”, Thiếu tá Thiện nói.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Giàng Seo Lềnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trung Lý, gửi lời cảm ơn tới bạn đọc hảo tâm, đồng thời bày tỏ mong muốn báo Dân trí và Đồn Biên phòng Trung Lý tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho hộ nghèo, học sinh khó khăn, góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng ổn định, phát triển.