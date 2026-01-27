Ngày 25/1, phóng viên báo Dân trí phối hợp cùng chính quyền xã Toàn Thắng, tỉnh Phú Thọ đã thăm hỏi, động viên và trao biển biểu trưng số tiền 150.059.743 đồng tới gia đình bà Bùi Thị Ẹm (SN 1962, dân tộc Mường, trú tại xóm Trang, xã Toàn Thắng).

Đây là số tiền do bạn đọc ủng hộ gia đình bà Bùi Thị Ẹm thông qua tài khoản báo Dân trí. Trước đó, toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí kết chuyển trực tiếp đến tài khoản của bà Ẹm.

Ngoài khoản hỗ trợ qua báo Dân trí, gia đình bà Ẹm còn được các nhà hảo tâm chuyển vào tài khoản cá nhân và trao trực tiếp 50 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình bà Ẹm là hơn 200 triệu đồng.

Phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao biển biểu trưng số tiền 150.059.743 đồng bạn đọc Dân trí ủng hộ tới gia đình bà Bùi Thị Ẹm (Ảnh: CTV).

Bà Bùi Thị Ẹm là nhân vật trong bài viết “Bà lão đau yếu là chỗ dựa duy nhất của chồng tâm thần và 2 cháu nội mồ côi”, đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí.

Gia đình bà Ẹm thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương. Cuối năm 2024, con trai và con dâu bà Ẹm qua đời trong cùng một ngày vì bệnh lao phổi. Từ đó, 2 cháu Bùi Yến Nhi (SN 2011) và Bùi Hải Đăng (SN 2015) trở thành trẻ mồ côi, sống nương tựa vào ông bà nội già yếu.

Ngoài người con trai xấu số, vợ chồng bà Ẹm còn có 4 người con gái. Tuy nhiên, người thì lập gia đình ở xa, người hoàn cảnh khó khăn nên ít có điều kiện phụ giúp bố mẹ. Trong khi đó, ông Bùi Văn Thình (chồng bà Ẹm) bị tâm thần, sức khỏe yếu, đau ốm quanh năm.

Bà Ẹm trở thành chỗ dựa duy nhất của cả gia đình, vừa chăm sóc người chồng bệnh tật, vừa tảo tần nuôi dạy 2 cháu nội ăn học. Cuộc sống của gia đình 4 người chủ yếu trông chờ vào khoản trợ cấp xã hội hơn 2 triệu đồng mỗi tháng, nên rất chật vật, thiếu thốn. Nỗi lo các cháu phải nghỉ học giữa chừng luôn thường trực trong lòng người bà già yếu.

Ông Cao Viết Lai, Trưởng xóm Trang chia sẻ kinh nghiệm gây dựng lại đàn gia súc cho bà Ẹm và cháu Yến Nhi (Ảnh: Gia Khoa).

Đón nhận sự hỗ trợ đầy nghĩa tình từ bạn đọc báo Dân trí, bà Bùi Thị Ẹm xúc động cho biết, số tiền này giúp gia đình bà vơi bớt gánh nặng trước mắt, có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe và lo cho các cháu tiếp tục đến trường.

Bà Ẹm chia sẻ, gia đình dự định gửi cho mỗi cháu một sổ tiết kiệm, đồng thời trích một phần kinh phí gây dựng lại đàn gia súc, từng bước phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ổn định hơn.

“Cảm ơn bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã dành cho gia đình tôi thật nhiều yêu thương”, bà Ẹm nghẹn ngào nói.

Không giấu được niềm vui, cháu Bùi Yến Nhi chia sẻ: “Đây sẽ là động lực để con cố gắng học tập, không bỏ dở con đường đến trường. Sau này có kiến thức, con sẽ đi làm để chăm sóc ông bà và nuôi em ăn học”.

Bà con xóm Trang đến chia vui với bà Bùi Thị Ẹm và cháu Yến Nhi khi gia đình nhận được sự hỗ trợ từ bạn đọc Dân trí (Ảnh: Gia Khoa).

Bà Bùi Thị Tẹ, Phó Ban Công tác Mặt trận xóm Trang cho biết, gia đình bà Bùi Thị Ẹm là một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của bạn đọc báo Dân trí là nguồn động viên to lớn, giúp gia đình có thêm động lực vượt qua biến cố, từng bước ổn định cuộc sống.

“Chúng tôi trân trọng cảm ơn bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành, sẻ chia và lan tỏa tinh thần nhân ái, góp phần giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương”, bà Tẹ bày tỏ.

Ảnh: Gia Khoa

Thiết kế: Gia Khoa