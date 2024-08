Cô giáo tiểu học: "Cứu được con, em nguyện đánh đổi cả mạng sống của mình"

Người mẹ nghèo khẩn cầu bạn đọc Dân trí cứu con mắc bệnh hiểm nghèo hiếm gặp

Hà Nội một ngày cuối tháng 7 mưa tầm tã, người phụ nữ với gương mặt tiều tụy run rẩy xuất hiện trước tòa soạn báo Dân trí. Chị run run lôi từ trong người ra một xấp giấy tờ được bọc bởi mấy lớp túi nilon, giọng chị khẩn khoản:

"Đây là hồ sơ bệnh tình của con em, thằng bé mắc căn bệnh hiếm gặp, chữa trị rất khó khăn, tốn kém. 3 năm qua, em đã đi khắp mọi nơi, giờ vợ chồng em kiệt quệ quá rồi, xin bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm cứu con em!...", nói rồi, người phụ nữ tội nghiệp ôm mặt khóc nức nở.

Ngước đôi mắt thâm quầng, chị bùi ngùi kể cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh của gia đình mình.

Chị là Lâm Thị Huệ (SN 1992, trú tại Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội), Huệ đang là giáo viên của một trường tiểu học của quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Dù không dư dả, nhưng gia đình nhỏ của Huệ vốn ngập tràn hạnh phúc với người vợ làm cô giáo, người chồng làm xây dựng và 2 đứa con đẹp như tranh vẽ.

Bỗng đâu biến cố bất ngờ ập đến, đẩy gia đình cô giáo tiểu học đến bước đường cùng.

"Đứa con thứ 2 của em là Tống Nhật Khang (SN 2021), khi được 9 tháng tuổi thằng bé có rất nhiều biểu hiện không bình thường. Chân tay con bỗng nhiên mềm oặt, rồi cứ yếu dần không thể cầm nắm được đồ vật. Con lại thường xuyên bị viêm phổi rất nặng, nhiều lần phải đi bệnh viện chữa trị", Huệ nhớ lại.

Ở bệnh viện, sau hàng loạt các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ cho biết con mắc bệnh teo cơ tủy sống, một căn bệnh hiếm với tỷ lệ mắc 1/10.000. Căn bệnh hiếm gặp còn khiến bé thường xuyên bị suy hô hấp.

"Từ ngày mắc bệnh cháu bị suy hô hấp liên tục, có lần cháu tím tái hết mặt mày tưởng như không qua khỏi, cũng may đưa đi cấp cứu kịp nên cháu vẫn được làm người. Sau lần ấy chồng em phải nghỉ việc để ở nhà trông con", Huệ nói, đôi mắt ầng ậc nước.

Huệ cho biết, ngoài thời gian phải nằm viện điều trị suy hô hấp, bé Khang còn phải tập phục hồi chức năng và sử dụng thuốc rất đắt tiền để căn bệnh teo cơ tủy sống chậm tiến triển.

Cô giáo tiểu học: "Mỗi ngày em chỉ dám ngủ khoảng 3 tiếng"

Huệ cho biết thêm, chi phí chữa trị cho con trai dao động từ 30 đến 40 triệu đồng/tháng. Trong khi lương giáo viên tiểu học của vợ không đủ trang trải cuộc sống, chồng không còn thu nhập. Để chạy chữa cho con, cô giáo tiểu học đã làm tất cả những gì có thể, miễn sao hàng ngày vẫn còn được nhìn thấy đứa con yêu quý.

Huệ kể, hàng ngày sau khi soạn giáo án, ngủ một giấc ngắn, khoảng 3 giờ sáng em chạy xe máy ra bến xe, hoặc chợ đêm nông sản nhận hàng. Tất tả trở về nhà hoàn thành việc đăng bài trên các hội nhóm bán lẻ, cũng là lúc đến giờ lên trường.

Buổi chiều, từ trường trở về Huệ chia đơn rồi ship hàng, ăn vội bữa tối em lại chạy đến trung tâm dạy thêm, thường thì phải sau 24h em mới được đặt lưng lên giường.

Dù đã vắt đến kiệt sức, nhưng sức người có hạn để con trai được chữa trị nơi bệnh viện, không còn cách nào khác vợ chồng Huệ đã phải cầm cố nhà, vay mượn khắp mọi nơi…, hiện tổng số nợ đã lên đến cả tỉ đồng.

"Anh em, bạn bè, bà con, đồng nghiệp…, mọi người thương cho vợ chồng em vay nhiều lần rồi, nhưng em cũng không thể vay mãi được. Con em chạy chữa tốn kém, em không biết phải làm thế nào...", Huệ cúi mặt, lau nước mắt.

Đáp lại sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bố mẹ, bé Khang rất hợp tác tập luyện. Nhiều lần tập đi ngã đau đến bật òa khóc, nhưng chỉ nghỉ một lúc, con lại cố hoàn thành bài tập.

"Có bệnh thì vái tứ phương", nhưng tia hy vọng chữa khỏi bệnh cho đứa trẻ bất hạnh chợt lóe lên rồi lại vụt tắt. "Em tìm hiểu thì biết có một loại thuốc mới được nghiên cứu thành công, chỉ cần dùng lần duy nhất con em có cơ hội khỏi bệnh, nhưng chi phí lên tới vài chục tỉ đồng.

Hiện giờ để duy trì sự sống cho cháu, vợ chồng em cũng đã kiệt quệ. Nghĩ đến thông tin về loại thuốc kia em càng đau lòng. Nhưng là mẹ, em không bao giờ từ bỏ hy vọng. Em nguyện đánh đổi cả mạng sống của mình vì con...", người mẹ tội nghiệp bưng mặt bật khóc như một đứa trẻ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Vũ Ngọc Ân, Tổ trưởng, tổ dân phố 2, phường Dương Nội chia sẻ: "Những năm qua, gia đình cháu Huệ luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, nhưng sức người có hạn, trong khi bệnh tình của cháu Khang phải chữa trị liên tục và lâu dài, tốn kém.

Qua báo Dân trí, chúng tôi rất mong bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình cháu, cho cháu cơ hội được sống như những đứa trẻ cùng trang lứa…".

