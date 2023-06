Cô gái xinh đẹp tan nát ước mơ dưới bánh xe khách

Chiếc xe "cán nát" ước mơ

Đến thăm Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1998, ngụ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), ai cũng xót xa khi thấy cô gái trẻ xinh đẹp đang đau đớn vì vết thương hành hạ cố gắng mỉm cười chào đón khách lạ.

14 tháng qua, Ngân chưa được mặc quần áo, cô nằm sấp trên giường để tiện chăm sóc vết thương và bớt đau đớn khi thay quần áo. Khi có khách, Ngân mới trở mình nằm ngửa, che chắn thân thể bằng tấm khăn lớn.

Ngân là chị gái đầu trong gia đình có 3 chị em. Cha Ngân là ông Nguyễn Văn Tâm (SN 1973) sống bằng nghề thợ hồ và làm mướn. Mẹ Ngân là bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt (SN 1976) vốn nhiều bệnh tật nên ở nhà làm lặt vặt và nhận hạt điều về bóc vỏ để kiếm thêm vài chục ngàn đồng mỗi ngày.

Nghĩ vợ chồng mình nghèo khổ vì ít học, ông Tâm dành hết tiền bạc lo cho 3 con ăn học và cả 3 đều học giỏi. Khi lên TPHCM học đại học, 3 chị em vay tiền ngân hàng chính sách để lo học phí rồi đi làm thêm kiếm tiền sinh hoạt, ở cùng một căn phòng trọ đùm bọc lẫn nhau.

Cuối năm 2020, Ngân tốt nghiệp Đại học, đi làm được vài tháng thì xảy ra dịch Covid-19 nên thất nghiệp, chưa kịp trả nợ học phí. Khi hết dịch, Ngân trở lại TPHCM, làm ngày làm đêm với ước mơ dành tiền trả nợ, góp tiền nuôi 2 em ăn học và xây căn nhà nhỏ cho cha mẹ.

Ngày 29/4/2022, Ngân điều khiển xe máy chở theo em gái từ TPHCM về nhà nghỉ lễ, đem theo khoản thưởng vừa nhận về biếu mẹ. Khi chỉ còn vài chục ki-lô-mét là về đến nhà thì xe Ngân bất ngờ va chạm với xe khách chạy cùng chiều trên quốc lộ 51. Ngân ngã xuống đường và bị bánh sau xe khách cán ngang qua người.

Ngân kể: "Lúc đó em tỉnh nhưng toàn thân không cử động được, đầu óc quay cuồng, chỉ nghe tiếng la hét xung quanh. Không hiểu sao em không ngất. Đến lúc được đưa vào bệnh viện cấp cứu em vẫn tỉnh. Đau lắm!".

Chiếc ô tô khách nặng nề cán qua giữa người, chà xát Ngân dưới mặt đường nhựa, bóc hết lớp da lưng; vùng cơ 2 mông và đùi phải bị xé rách; tầng sinh môn, trực tràng và bàng quang cũng rách; khối xương cùng vỡ nát, xương mu cũng gãy…

Vết thương nghiêm trọng, máu chảy tràn như thế, nhưng Ngân vẫn tỉnh. Có lẽ lúc ấy đau đớn thể xác không lớn bằng thống khổ tinh thần đang giằng xé tâm can cô gái trẻ.

Hôm ấy là ngày Ngân đón chào sinh nhật tuổi 24, là ngày Ngân háo hức về thăm cha mẹ, báo tin vui mình đã có công việc ổn định, thế mà…

Bao nhiêu ước mơ, hoài bão lẽ nào tan nát?

"Em chỉ mong được đứng dậy một lần nữa"

Từ tháng 4/2022 đến hết tháng 7/2002, Ngân không nhớ nổi mình đã bị gây mê, đưa lên bàn phẫu thuật bao nhiêu lần. Các bác sĩ phải thực hiện hàng loạt ca mổ để cắt lọc vết thương phần mềm, lấy da đùi che vết thương hở lớn, xếp xương vỡ, làm hậu môn nhân tạo, mở bàng quang…

Trong quá trình phẫu thuật phức tạp ấy, cô gái trẻ còn phải chống chọi với nhiễm trùng hậu môn, viêm dạ dày, mất máu, suy kiệt cơ thể… Lúc nhận bệnh nhân, các bác sĩ cũng lắc đầu, tiên lượng chỉ có 2-3% hy vọng sống.

Thế mà, Ngân vẫn vượt qua được 3 tháng trời đau đớn. Tháng 7/2022, lần đầu tiên Ngân được về nhà bằng xe cấp cứu, băng ca đưa vào tận giường ngủ vì suốt 3 tháng, Ngân vẫn chưa cử động được tay chân.

Từ đó đến nay, Ngân được chăm sóc tại nhà để giảm chi phí, mỗi tháng lên bệnh viện tái khám một lần. Ban đầu, gia đình còn thuê y tá theo giờ chăm sóc vết thương, tập vật lý trị liệu cho Ngân. Được vài tháng, chị Thu Nguyệt phải làm thay y tá vì không còn tiền thuê người.

Dù việc tập vật lý trị liệu khi vết thương chưa lành rất đau đớn, Ngân vẫn cắn răng tập, chưa từng bỏ ngày nào. Sau gần 1 năm được mẹ kiên trì xoa bóp, tập vật lý trị liệu, Ngân đã có thể nhúc nhích bàn tay và bàn chân, tứ chi cũng không bị teo tóp nhiều dù hơn 1 năm chưa từng vận động.

Với Ngân, bây giờ em chỉ có ước mơ duy nhất: "Em chỉ mong được đứng dậy một lần nữa. Chỉ cần đứng dậy được, em sẽ làm mọi việc để kiếm tiền trả nợ, báo hiếu cho cha mẹ. Cha mẹ em đã quá khổ vì các con!".

Điều chị Thu Nguyệt lo lắng là bệnh tình của con không thể dựa vào người phụ nữ quê mùa, ít học như chị kiên trì là có thể chữa khỏi. Chị có thể thức trắng đêm xoa bóp cho con, vận động các khớp, tỉ mỉ lau rửa vết thương, vệ sinh… Nhưng những vết thương chưa lành, hậu môn và bàng quang chưa được tạo hình… không thể nhờ vào việc chăm sóc mà lành lặn trở lại.

Ngân vẫn cần đến bệnh viện chữa trị, cần thuốc uống hàng ngày, cần tập vật lý trị liệu hồi phục sau thời gian dài không vận động, cần thực phẩm dinh dưỡng để bồi bổ sức khỏe vượt qua giai đoạn điều trị và khôi phục…

Thế nhưng, một giờ thuê y tá đến chăm sóc cho con hết 150.000 đồng. 1 chuyến xe đưa con đi bệnh viện hết 3-4 triệu đồng. Tiền sữa, tã, bông băng… hàng ngày cũng hết 300.000 đồng. Chưa kể tiền viện phí, thuốc men…

Đến nay, vợ chồng chị Nguyệt đã bất lực. Bao nhiều tiền bạc tích lũy đã hết, tiền nhà xe gây ra tai nạn hỗ trợ cũng không còn, tiền nợ ngân hàng chưa trả…

Chị Nguyệt thở dài tâm sự: "Nhà em hết cách rồi, giờ có lạy lục van xin cũng không có ai cho cái nhà nghèo khổ, bất hạnh như nhà em vay mượn để cứu con nữa".

Trao đổi cùng phóng viên báo Dân trí, ông Phạm Tuấn Hùng, Trưởng ấp 1 (xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), cho biết: "Hoàn cảnh nhà cháu Kim Ngân rất thương tâm. Cháu còn trẻ, mới ra trường đi làm lại bị như vậy, ai cũng thương. Nhà cháu thuộc diện hộ nghèo lâu nay tại địa phương, việc điều trị cho cháu càng khó khăn. Y học là một chuyện, tiền bạc cũng là vấn đề quan trọng, mà gia đình thì nghèo quá!".

Do đó, ông mong mỏi các mạnh thường quân, bạn đọc hảo tâm có thể dang tay giúp đỡ, cứu cô gái trẻ thoát khỏi số phận nghiệt ngã này.

