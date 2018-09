“Chúng tôi khai giảng lấy ngày, sau đó vẫn phải nghỉ học để khắc phục hậu quả lũ lụt”

Sáng 4/9, toàn bộ giáo viên, phụ huynh, học sinh Trường PTDTBT THCS Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La tất bật khẩn trương khắc phục hậu quả của 2 trận lũ xảy ra liên tiếp trên địa bàn vào ngày 28/8 và ngày 30/8 để kịp tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018 – 2019 vào ngày mai (5/9.

Trao đổi với chúng tôi, thầy Nguyễn Hữu Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Tà Hộc cho biết: “Hơn 1 tuần qua quả thật là nỗi kinh hoàng của giáo viên và học sinh trường Tà Hộc, khi 2 trận lũ lớn liên tiếp đổ về, quét qua trường của chúng tôi. Thiệt hại tính đến giờ này không biết bao nhiêu mà kể, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng hết sức để các em học sinh có một ngày khai giảng ý nghĩa vào ngày mai”.

Theo thống kê sơ bộ, 2 trận lũ ống diễn ra đã gây thiệt hại cho Trường THCS Tà Hộc hơn 1,3 tỷ đồng, trong đó nặng nhất là hỏng toàn bộ thiết bị dạy học cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 9, hơn 120 bộ bàn ghế học sinh và giáo viên bị hỏng do ngập nặng, hàng trăm bộ sách giáo khoa ngập trong bùn đất… Nhà bếp, khu nội trú, nhà vệ sinh của trường bị sạt lở, hệ thống kè bê tông chống lũ ở trường cũng bị trôi hơn 10m..

“Hơn 200 mét khối đất đổ ngập xuống trường, chúng tôi phải huy động toàn bộ lực lượng giáo viên, phụ huynh, cả sự tham gia của lực lượng công an, bộ đội để quét dọn. Đến giờ phút này tuy có đỡ hơn nhưng vẫn rất ngổn ngang. Chúng tôi tạm thời quét dọn sạch sẽ sân trường lấy mặt bằng để tổ chức khai giảng, xong thì các em vẫn phải nghỉ học ít hôm vì phòng bán trú bị ngập chưa tổ chức cho các em ăn ở ngay được”, thầy Dũng cho biết.

Cũng như Trường THCS Tà Hộc, Trường PTDTBT THCS Nà Ớt (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) cũng đang khẩn trương khắc phục hậu quả của 2 trận lũ ống, mà mức độ thiệt hại không thua kém gì Tà Hộc. Thầy Nguyễn Trung Huấn, Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Nà Ớt cho biết: “Ngày mai chúng tôi phải mượn nhà văn hóa của xã để tổ chức khai giảng năm học mới cho thầy cô và các em học sinh, vì đến giờ phút này sân trường vẫn còn đang ngập ngụa trong bùn đất. Liên tục nhiều ngày qua các lực lượng công an, bộ đội, dân quân cùng với giáo viên, học sinh đã nỗ lực hết sức mình để quét dọn, nhưng hậu quả mà 2 trận lũ để lại vẫn còn quá lớn”.

Cũng theo thầy Huấn, nhà trường chỉ tổ chức lễ khai giảng, còn sau đó các em học sinh vẫn phải tạm thời nghỉ học do các phòng bán trú của các em học sinh chưa dọn xong, bếp ăn bị sạt lở chưa thể tổ chức nấu ăn lại cho các em. “Các em học bán trú, nên phải bảo đảm ăn ở thì mới tổ chức dạy học được. Vừa rồi Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo Phùng Xuân Nhạ có ghé thăm trường và hỗ trợ toàn bộ trang thiết bị, sách vở cũng như lương thực, thực phẩm cho các em học sinh. Chúng tôi không còn lo lắng nhiều nữa, chỉ cố gắng dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả lũ lụt để các em học sinh, thầy cô sớm ổn định lại việc dạy và học”, thầy Huấn khẳng định.

Cùng xem thêm những hình ảnh đáng sợ vì hậu quả lũ lụt tại Trường PTDTBT THCS Tà Hộc:

