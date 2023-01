Chồng ngóng bán đàn lợn đỏ hỏn, lấy tiền cho vợ đi chạy thận

Chị Phạm Thị Nhài (thôn Đông Minh, xã Gia Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) dường như không còn nhiều sức lực sau thời gian chống chọi với căn bệnh suy thận mãn. Gương mặt bơ phờ và tím ngắt, chị ngồi thở dốc, cố thều thào được mấy câu: "Mệt lắm em ạ. Nhiều khi chị muốn bỏ cuộc lắm nhưng nhìn các con, nhìn chồng lại không nỡ. Không có tiền đi chữa bệnh, mọi chỗ có thể vay được thì anh chị cũng đã hỏi vay hết rồi".

Chỉ nói được bấy nhiêu là chị lả đi, thiêm thiếp ngủ nhưng chốc chốc lại giật mình. Cơ thể gầy còm, yếu ớt với chi chít những u cục trên cánh tay vẫn còn đang rỉ máu vì cắm ống truyền. Đôi môi chị tím ngắt, người lạnh run. Ngồi kế bên vợ, anh Bình mặt mày cũng hoảng hốt, sợ điều chẳng lành sẽ xảy đến với chị.

"Mình cố lên, đêm nay là đàn lợn nhà mình đẻ rồi, mai tôi mang bán sẽ được chút tiền để mình đi viện. Tôi xin mình đừng bỏ tôi mà đi".

Nghe từng lời anh Bình cầu xin vợ, chúng tôi không ai cầm được nước mắt. Anh chị trước đây khỏe mạnh, lam làm, chẳng bao giờ nghĩ lại có ngày lâm vào cảnh này. Chị đang khỏe mạnh thì phát hiện căn bệnh suy thận và theo đuổi đã gần 3 năm nay. Sức khỏe yếu dần, chị cũng héo hắt như ngọn đèn trước gió.

"Thời gian đầu anh chị còn cố được em ạ, cũng không dám phiền đến ai đâu, nhưng giờ thành bất lực thật sự. Anh thì chỉ có công việc đồng áng và ở nhà chăm con lợn, con gà, chị thì đi viện liên miên để chạy thận, những ai có thể hỏi vay được tiền thì anh chị cũng đã vay hết rồi… Chị yếu dần và cứ nói với anh hay để chị đi, nhưng bố con anh không cam tâm em ạ".

Ra góc ngoài sân, anh Bình nghẹn ngào tâm sự khi đôi mắt vẫn đang đau đáu trông con lợn mẹ đang chuẩn bị sinh con. Nỗi buồn và sự bất lực đủ sức quật ngã người đàn ông vốn là trụ cột trong gia đình này... Nằm phía gian buồng ngủ, vợ đang thở dốc từng hồi khiến anh nóng lòng như ngồi trên đống lửa.

Biết được hoàn cảnh của chị Nhài, BS. Đinh Quang Sơn - Trưởng Khoa Thận Tiết Niệu, BV đa khoa tỉnh Ninh Bình rất ái ngại. Anh cho biết: "Bệnh nhân Nhài đã và đang theo lọc thận chu kì ở khoa của chúng tôi một thời gian dài rồi. Hiện tại tình trạng của bệnh nhân tương đối nặng vì bị suy tim. Tại khoa, chúng tôi vẫn đang theo dõi rất chặt chẽ diễn biến bệnh và rất mong muốn được bạn đọc Báo Dân trí giúp đỡ cho chị vì hoàn cảnh gia đình giờ không biết bấu víu vào đâu cả".

Do suy tim, sức khỏe chị Nhài yếu đi trông thấy. Thời tiết ngày một lạnh hơn khiến những cơn đau càng dồn dập. Sợ hãi vợ có mệnh hệ gì nên anh Bình càng hoảng hốt… Ngồi thụp xuống sân, anh buồn bã: "Cầu trời cho vợ tôi tai qua, nạn khỏi. Chứ nếu có việc gì xảy ra, bố con tôi không biết phải làm sao".

Đang dở câu chuyện thì con lợn mẹ bắt đầu sinh con nên anh Bình tập trung cắt dây rốn và đỡ từng con lợn nhỏ ra ngoài ổ nằm. Gương mặt anh dãn ra và có chút hi vọng. Anh đếm, 1,2,3… con lợn đỏ hồng hào, non nớt và nhẩm tính sẽ mang bán vào ngày mai. Tiếc lắm vì anh kể những ngày vợ còn khỏe là cả đàn lợn này hai vợ chồng sẽ cố nuôi cho đến lớn hơn mới bán, nhưng giờ vợ yếu lắm, anh phải đưa vợ lên viện nên không thể chăm sóc được. 11 con sẽ được khoảng hơn 1 triệu đồng, số tiền quá ít ỏi nhưng lúc này với anh chị là cả một gia tài vì trong nhà đến một nghìn cũng không có. Anh ngồi lặng, đôi bàn tay cố kéo vài mảnh vải vụn che lên đàn lợn con để sưởi ấm…

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4744 xin gửi về:

1. Chị Phạm Thị Nhài

Địa chỉ: Thôn Đông Minh, xã Gia Sơn, Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Số ĐT: 0912510854

số TK: 9704229250266322

Chủ TK: Phạm Thị Nhài,

Ngân hàng: MB quân đội

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4744)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269