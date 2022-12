Bác sĩ BV Tim Hà Nội kêu gọi khẩn cấp cứu người bố nghèo tràn dịch màng tim

"Gấp quá rồi, chúng tôi đang tính toán từng giây, từng phút cứu bệnh nhân"

Theo lời cầu cứu của phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Tim Hà Nội, chúng tôi có mặt ngay ở khoa Nội để thăm bệnh nhân Kim Văn Bình (thôn Trại Láng, xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội). Nằm trên giường bệnh, anh Bình gần như không thể nói được câu nào vì quá mệt và những cơn đau đang hành hạ. Đứng kế bên chồng, chị Phạm Thị Tố Loan nước mắt ngắn dài, nghẹn ngào: "Em đã làm đơn cầu cứu bệnh viện giúp rồi, anh cố lên, nhất định phải sống để về với mẹ con em".

Chứng kiến cảnh này, những bệnh nhân ở giường bên cạnh ai cũng xót xa. Anh Bình năm nay mới ngoài 40 tuổi, đang là trụ cột trong gia đình, đi phu hồ thuê kiếm tiền nuôi vợ và 3 đứa con nhưng căn bệnh quái ác bất ngờ ập xuống. Nhập viện trong tình cảnh khẩn cấp, anh chị có vỏn vẹn trong túi vài triệu đồng đi mượn nên run rẩy, sợ hãi khi nhận giấy báo mổ với chi phí lên đến hơn 400 triệu đồng.

Là người trực tiếp điều trị cho anh Bình, bác sĩ Lê Thế Kiên - Khoa Nội, bệnh viện Tim Hà Nội không khỏi lo lắng và sốt ruột: "Gấp quá rồi, chúng tôi đang tính toán từng giây, từng phút cứu tính mạng bệnh nhân.

Bệnh nhân bị lóc thành động mạch chủ. Bệnh lóc động mạch chủ (còn gọi là phồng lóc, lóc tách hay tách thành động mạch chủ) là tình trạng thành động mạch chủ bị dòng máu làm tách thành nhiều lớp. Tình trạng của bệnh nhân Bình đã có biến chứng rồi, bị vỡ và được bịt lại một phần, hiện tại đã tràn dịch màng tim và tràn dịch màng phổi. Bạn có thể hiểu nôm na nó giống như xăm và lốp xe đạp, tình trạng của bệnh nhân giờ nó bị lòi xăm ra khỏi lốp và rỉ rất nhiều máu. Nếu không phẫu thuật luôn thì chắc chắn bệnh nhân sẽ tử vong".

Nghe bác sĩ Kiên chia sẻ, chúng tôi hiểu, trong tích tắc, phút giây anh Bình có thể ra đi mãi mãi nếu như không được phẫu thuật kịp thời…

Nhà nghèo, lấy đâu ra hơn 400 triệu đồng phẫu thuật

Biết rõ tình trạng của chồng nên chị Loan đứng ngồi không yên, lúc nào cũng nóng lòng như có lửa đốt. Chạy đôn chạy đáo các nơi đi vay tiền nhưng cũng chỉ được chút ít. Công việc đồng áng ở nhà, anh chị chăm chỉ và cố gắng lắm cũng chỉ đủ tiền ăn, tiền học cho 3 đứa con, ngoài ra không có gì cả. Khó khăn chất chồng khi cách đây 2 năm anh Bình cũng đã bị tai nạn giao thông, phải điều trị, tiền vay chưa trả được một đồng, thì bệnh tim ập đến.

"Sức khỏe anh ấy yếu hơn trước rất nhiều và vết thương chưa lành nhưng ngày nào cũng cố đi làm để kiếm miếng cơm cho 3 đứa trẻ. Rồi làm đến kiệt sức quá thì ngất cả đi, vào viện thì phát hiện anh bị bệnh tim nặng quá chị ạ" - Chị Loan khóc nấc lên tâm sự.

Run rẩy cầm giấy báo mổ với số tiền 430 triệu đồng, chị Loan ngã vật xuống nền bệnh viện bởi số tiền mà có trong mơ chị cũng không bao giờ dám nghĩ đến. Quay sang nhìn chồng, nước mắt chị cứ thế túa ra không ngăn được. Điện thoại trong túi reo lên tiếng chuông, ở đầu dây bên kia, tiếng của con trai Thành Đạt thủ thỉ:

"Mẹ ơi, bao giờ bố mẹ về. Ở nhà bà nội ốm lắm, mà con không biết làm sao"… Chị nghe mà như đứt từng khúc ruột vì ở trên viện, tính mạng chồng như ngàn cân treo sợi tóc nên chị không thể nghĩ được việc gì cả.

Ái ngại cho hoàn cảnh của bệnh nhân Bình, chị Nguyễn Thị Thái - Cán bộ phòng CTXH bệnh viện Tim Hà Nội tha thiết: "Bệnh nhân không còn ai để bấu víu nữa nên làm đơn cầu cứu khẩn cấp. Ở đây các bác sĩ ở khoa và cả phòng CTXH tha thiết nhờ bạn đọc báo Dân trí cứu bệnh nhân. Anh ấy còn trẻ quá, lại là bố của 3 đứa trẻ, giờ mà anh ấy có mệnh hệ gì không hiểu gia đình ấy sẽ đi về đâu nữa…."

Thời gian không còn nhiều, hi vọng những tấm lòng thơm thảo khẩn cấp đến được để cứu sống anh.

