Chồng nằm liệt giường 10 năm, vợ vét cạn tài sản cứu chữa

10 năm tần tảo nuôi chồng nằm liệt giường

Sau cơn đột quỵ, ông Nguyễn Văn Kiện (59 tuổi, ở tổ 4, khu phố Trung Lương, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) bị liệt toàn thân, mất hết ý thức đã 10 năm đằng đẵng.

Suốt thời gian ấy, bà Tuyết xoay đủ cách, trong nhà có gì quý giá bà đều bán. Đến mảnh đất nhà nước cấp tái định cư bà cũng bán với hy vọng chồng được sống, khỏe mạnh.

Ngôi nhà của vợ chồng ông Kiện nằm dưới chân cầu Bồng Sơn mới, cạnh bờ Bắc sông Lại Giang. Ngày còn khỏe, vợ chồng ông mưu sinh với nghề đãi sạn, đãi cát bán rồi đi xúc cát thuê. Vợ chồng ông cũng canh tác thêm vài sào bắp, trồng rau, đậu trên những bãi soi ven sông, nhưng thu nhập cũng chỉ đủ đắp đổi cuộc sống qua ngày.

Năm 2012, để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân nằm trong vùng trũng thấp, ngôi nhà của gia đình ông Kiện phải giải tỏa để xây dựng kè chống lũ lụt. Khi đó, nhà nước đã cấp một lô đất cao ráo ở khu tái định cư mới nhưng hai ông bà chưa kịp di dời thì ông Kiện ngã bệnh.

Chia sẻ với PV Dân trí, bà Trần Thị Tuyết (60 tuổi), vợ ông Kiện, ngậm ngùi nhớ lại: "Một buổi sáng tháng 5/2013, ông ấy gắng gượng đi từ ngoài vườn vào đến sân nhà. Lúc đó, chân tay ông lạnh toát, tim đập mạnh, xây xẩm chóng mặt, đứng không vững, miệng ấm ớ vài câu rồi ngã quỵ xuống bất tỉnh".

Ngay sau đó, ông Kiện được đưa xuống Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn (thị xã Hoài Nhơn) sơ cứu rồi chuyển thẳng vào Bệnh viện Đa khoa Bình Định. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ khẩn trương thực hiện các phương pháp cấp cứu, tiến hành chụp cắt lớp (CT) não để tìm nguyên nhân gây bệnh.

"Bác sĩ kết luận chồng tôi bị vỡ mạch máu não, máu tràn ra khỏi lòng mạch, loang tụ trong các khoang nhện, các nhu mô não, không thể phẫu thuật, không còn phương pháp cứu vãn khả thi. Bác sĩ khuyên gia đình chuẩn bị tinh thần và đưa về nhà được ngày nào hay ngày nấy", bà Tuyết nói trong nước mắt.

Thương em dâu tảo tần chăm sóc chồng nằm liệt giường nên bà Nguyễn Thị Thọ (chị ruột ông Kiện), nhà cách đó vài trăm mét cũng thường hay lui tới phụ giúp một tay tắm rửa, vệ sinh cho người em trai tội nghiệp.

"Mỗi lần cho ăn thì chẳng ai dám nhìn vì đặt ống thở ngay cổ nên thức ăn vào thường bị sặc, lúc đó người nó tím tái, tay chân níu lại. Hay lúc đờm nhiều cũng không thở được, bị co giật nhìn còn sợ hơn nhưng chỉ vợ nó chăm sóc suốt 10 năm nay nên quen rồi", bà Thọ nói.

Lo không có chốn để nương thân

Nhìn chồng nằm một chỗ chờ chết, bà Tuyết và các con không đành lòng. Với suy nghĩ "còn nước, còn tát" nên bà quyết định bán lô đất nhà nước tái định cư để lấy tiền đưa chồng vào TPHCM chữa trị.

"Phải mất 2 tháng điều trị tích cực tại bệnh viện ở TPHCM, chồng tôi mới tỉnh lại nhưng chỉ nằm một chỗ, mất hết ý thức. Tài sản có thứ gì quý giá tôi đều bán hết nhưng không thể cứu vãn. Bệnh tình của chồng tôi rất nặng nên giữ mạng sống đã là may mắn rồi", bà Tuyết xót xa.

Theo bà Tuyết, hai vợ chồng có ba người con, trong đó 2 con gái lớn có chồng ngoài địa phương, làm nông, cuộc sống lam lũ nên cũng chẳng giúp đỡ được gì nhiều.

Người con trai út là anh Nguyễn Thành Trung (34 tuổi), công việc không ổn định, ai kêu làm gì làm nấy. Còn vợ anh vừa lo con nhỏ vừa tranh thủ có người gọi thì giúp dọn dẹp nhà cửa để kiếm đồng ra đồng vào.

Cách đây mấy tháng, bà Tuyết bị té ngã gãy xương đòn bên trái phải phẫu thuật đặt nẹp cố định. Vết thương chưa lành thì bà lại bị té ngã lần 2, khiến nẹp cố định bị gãy nhưng không có tiền phẫu thuật lại.

"Giờ tôi lo lắng nhất là sắp tới gia đình phải trả lại căn nhà cũ cho nhà nước để xây dựng công trình kè chống lũ. Khi đó, vợ chồng tôi sẽ chẳng biết lấy chốn nào để nương thân", bà Tuyết ngậm ngùi.

Ông Nguyễn Trung Hòa, Phó Chủ tịch UBND phường Bồng Sơn (thị xã Hoài Nhơn), cho hay ông Nguyễn Văn Kiện hiện đang hưởng trợ cấp hàng tháng dành cho người khuyết tật đặc biệt nặng tại địa phương.

Ngôi nhà của ông Kiện nằm trong diện giải tỏa, đã được nhà nước đền bù một lô đất tái định cư nhưng gia đình đã bán để chữa bệnh cho ông. Hiện gia đình vẫn ở lại nhà cũ chưa di dời nhưng nếu địa phương thu hồi nhà thì sẽ không có chỗ ở.

"Xét về hoàn cảnh thì ông Kiện chưa phải trường hợp khó khăn nhất phường Bồng Sơn. Tuy nhiên, ông Kiện bệnh nằm một chỗ suốt thời gian dài nên kinh tế gia đình gặp khó khăn. Lâu nay, các nguồn hỗ trợ của phường, khu phố luôn quan tâm, ủng hộ gia đình", ông Hòa nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp mã số 4658 xin gửi về:

1. Bà Trần Thị Tuyết

Khu phố Trung Lương, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

ĐT: 0354771767

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4658)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269