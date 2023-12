Chồng mất, vợ u não, con 13 tuổi bị rắn độc cắn

Đó là hoàn cảnh éo le của gia đình chị Trần Thị Tuyết (39 tuổi, trú tổ 7, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

"Chắc ông trời không thương chúng tôi nên tai ương cứ thế liên tiếp ập xuống", chị Tuyết mở đầu câu chuyện.

Năm 2007, chị kết hôn với anh Nguyễn Xuân Hoàng (SN 1975), một năm sau vợ chồng sinh được con trai đầu Nguyễn Quang Nhật.

Họ sống trong căn nhà cấp bốn nhỏ tại ngôi làng nằm tách biệt với vùng khác bởi một con đường quanh co và cánh đồng bao bọc.

Một ngày trong tháng 4/2012, anh Hoàng đi lấy nước tưới ngoài ruộng, không may bị rơi xuống kênh thủy lợi đuối nước, tử vong. Chị Tuyết lúc này đang mang thai con út 2,5 tháng, con đầu mới 2 tuổi.

"Anh là trụ cột trong gia đình, là điểm tựa vững chắc cho vợ con nhưng qua đời quá sớm. Thời điểm đó, tôi đau đớn, suy sụp tinh thần hoàn toàn, trong khi đang mai thai. Họ hàng, bà con lối xóm, chính quyền tới động viên rất nhiều, tôi mới gắng gượng vượt qua để lo cho các con", chị Tuyết tâm sự.

Từ đó, người mẹ trẻ một mình gồng gánh nuôi hai con nhỏ nhưng bất hạnh vẫn chưa chịu buông tha.

Tháng 6/2020, trong một ngày đi đám tang người bạn trở về, chị Tuyết có biểu hiện đau đầu, buồn nôn, uống rất nhiều thuốc nhưng không thuyên giảm. Đến bệnh viện tuyến tỉnh khám, chị được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh u não. Nhận tin dữ, người mẹ choáng váng, chết lặng.

"Lúc đó, tôi liền nghĩ đến các con khi bố đã không may mất sớm, giờ đến mẹ là chỗ dựa duy nhất lâm bệnh. Tôi không may gặp chuyện nữa thì các con sẽ sống ra sao", chị Tuyết nhớ lại.

Theo chỉ định của bác sĩ, chị vay mượn số tiền hơn 100 triệu đồng để ra bệnh viện ở Hà Nội mổ. Sau ca phẫu thuật, chị tỉnh lại, sức khỏe dần hồi phục.

Bác sĩ dặn, cứ 3 tháng chị phải quay lại bệnh viện khám định kỳ và dùng thuốc tránh tái phát. Song, sau ca phẫu thuật, gia đình lâm cảnh nợ nần, túng quẫn, chị Tuyết liên tục phải trì hoãn việc tái khám.

Cũng vì không có thuốc duy trì, thời gian qua, chị thường xuyên chống chọi với những cơn đau, phải nằm trong nhà nghỉ ngơi. Sức khỏe yếu nên chị không xin được việc khác mà chỉ trông chờ vào vài sào ruộng. Trong khi các con đang tuổi ăn, tuổi học.

Cháu Nguyễn Quang Nhật đang học lớp 9, cháu Nguyễn Tiến Đạt học lớp 6 tại Trường THCS thị trấn Cẩm Xuyên.

Thương mẹ, cả hai vượt qua khó khăn, đều học giỏi. Những hôm mẹ ốm đau, Nhật và em vừa học vừa lo việc đồng áng thay.

Hoàn cảnh của ba mẹ con đáng thương là vậy, nhưng lại một lần nữa, tai ương đổ ập xuống.

Ngày 8/9 vừa qua, trong một lần ra cánh đồng lấy rơm rạ khô về, cháu Tiến Đạt bị rắn độc cắn vào chân phải.

Chị Tuyết vội vàng đưa con ra bệnh viện ở thành phố Vinh (Nghệ An) cấp cứu, sau đó chuyển ra điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Cháu Đạt nằm viện trong tình trạng sốt, mê man, nói sảng, nhiễm trùng.

Sau 2 tháng được điều trị, cấp cứu, các bác sĩ đã tiến hành các lộ trình, phẫu thuật cắt bỏ phần thịt đùi - nơi bị rắn cắn.

Bác sĩ cho biết bệnh nhi may mắn qua cơn nguy kịch, sức khỏe tiến triển tốt nhưng sẽ bị tàn tật ở chân. Thời gian con nằm viện, chị Tuyết cố gắng vay mượn thêm gần 100 triệu đồng.

"Chúng tôi đang nợ gần 200 triệu đồng. Tôi làm nông nghiệp, không biết đến khi nào mới trả được số nợ này nhưng trước mắt là phải cứu con đã rồi tính sau. Thời gian tới, tôi sẽ đưa con ra bệnh viện tái khám, không biết có ai cho mình vay tiền nữa không", chị Tuyết lo lắng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Văn Linh, Tổ trưởng Tổ dân phố số 7, thị trấn Cẩm Xuyên, xác nhận gia đình chị Tuyết thuộc diện hộ nghèo.

"Chị Tuyết hiền lành, chăm chỉ nhưng tai ương cứ đeo bám mãi, ai cũng thương. Vừa rồi, địa phương, nhà trường phát động kêu gọi ủng hộ cho chị và các cháu nhưng chỉ được phần nào.

Về lâu về dài, hoàn cảnh của gia đình chị Tuyết rất cần sự quan tâm, sẻ chia từ cộng đồng, xã hội. Qua báo Dân trí, chúng tôi mong bạn đọc của quý báo, nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ để gia đình chị ấy vượt qua hoạn nạn, khó khăn", ông Linh bày tỏ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5058 xin gửi về:

